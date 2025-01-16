Havada 2024'ün enleri! 3 il öne çıktı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 2024 yılında Türkiye'de gerçekleşen meteorolojik rekor verilerini açıkladı. "Hava" listesinde Şanlıurfa, Ardahan ve Trabzon "en"leriyle öne çıktı. Rüzgar, deniz sıcaklığı yağmur ve kar kalınlığının en yüksek olduğu iller de listelendi.

Giriş Tarihi: 16.01.2025 09:22 Güncelleme Tarihi: 16.01.2025 09:28 PAYLAŞ ABONE OL

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ülke genelinde 2 bin 59 gözlem istasyonundan aldığı verilerle 2024 yılında Türkiye'de ölçülen rekor hava değerlerini açıkladı. EN SICAK GÜN VE İL

Buna göre yılın en sıcak günü 20 Haziran'da Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde 47,8 derece ile yaşandı. İl merkezlerinde ölçülen en yüksek sıcaklık değeri ise 12 Haziran'da 44,6 derece ile Aydın'da ölçüldü.

Yılın en sıcak günü 20 Haziran’da Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde yaşandı (Fotoğraf: Takvim.com.tr Arşiv) EN SOĞUK GÜN 29 ŞUBAT

Yılın en soğuk günü 29 Şubat'ta -34,3 derece ile Ardahan Göle'de yaşandı. İl merkezlerinde ölçülen en düşük sıcaklık değeri ise -31,3 derece ile Ardahan'da kaydedildi.