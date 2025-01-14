Güneş Sistemi’nde yeni bir dönüm noktası: Dokuzuncu gezegen Dünya’dan 7 kat daha büyük

Gökbilimciler, Güneş Sistemi'nde Neptün'ün çok ötesinde yer alabilecek "Dokuzuncu Gezegen" teorisini araştırıyor. Dünya'nın yaklaşık yedi katı büyüklüğünde buzlu ya da gazlı bir yapıya sahip olabileceği düşünülen bu gezegen, milyarlarca kilometre uzaklıkta saklanıyor olabilir.

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TEORİNİN ORTAYA ÇIKIŞI

2016 yılında gökbilimciler, Güneş Sistemi'nin en dış bölgesi olan Kuiper Kuşağı'ndaki bazı nesnelerin garip yörüngeler sergilediğini fark ettiler. Bu hareketlerin, büyük bir kütleye sahip bir gök cisminden kaynaklandığına inanılıyor. Caltech'te görev yapan bilim insanı Mike Brown, bu alışılmadık davranışların gizemini çözmeye kararlı kişilerden biri. Brown, daha önce Eris ve Haumea gibi cüce gezegenleri keşfetmiş bir araştırmacı olarak tanınıyor.

VERA C. RUBİN GÖZLEMEVİ VE TEKNOLOJİK DESTEK

Gökbilimcilerin Dokuzuncu Gezegen'i arayışlarında en büyük destekçilerinden biri, 2025'te faaliyete geçmesi beklenen Şili'deki Vera C. Rubin Gözlemevi olacak. Bu gözlemevi, şimdiye kadar yapılmış en güçlü dijital kamerayla donatılmış durumda ve gökyüzünü muazzam ayrıntılarla tarayabilecek. Bu sayede, eski teleskopların tespit edemediği kadar sönük ve uzak nesneler incelenebilecek.