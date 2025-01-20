Diyetisyenlerden kritik uyarı: Bu 4 takviye ömrü kısaltıyor

Sağlıklı yaşlanma, birçok kişi için en önemli hedeflerden biri haline gelirken, doğru beslenme ve yaşam tarzı seçimleri bu sürecin temel taşlarını oluşturuyor. Ancak, yaşlanmayı yavaşlattığı ve sağlığı desteklediği iddia edilen bazı takviyeler, yarardan çok zarar getirebilir.

1. DEMİR TAKVİYELERİ

Demir, sağlıklı kırmızı kan hücrelerini desteklemek için gereklidir. Ancak, özellikle yaşlı bireyler için bu takviyenin doktor kontrolü olmadan alınması sakıncalı olabilir.

Uzman Görüşü:

Diyetisyen Elizabeth Ward, "Demir takviyesi sadece bir eksiklik veya tıbbi bir durum varsa alınmalıdır. Aşırı demir birikimi, karaciğer ve kalp gibi organlara zarar verebilir" diyor. Hemokromatozis gibi kalıtsal rahatsızlıklara sahip bireylerde demir emilimi kontrolsüz olabilir ve bu durum, ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir.

2. RESVERATROL TAKVİYELERİ

Üzüm ve kırmızı şarapta bulunan bu doğal bileşik, antioksidan özellikleriyle tanınır. Ancak, takviye formunda kullanıldığında yararından çok zararı olabileceği belirtiliyor.