Kadraj İkon Diyetisyenlerden kritik uyarı: Bu 4 takviye ömrü kısaltıyor

Diyetisyenlerden kritik uyarı: Bu 4 takviye ömrü kısaltıyor

Sağlıklı yaşlanma sürecinde doğru takviyeleri seçmek büyük önem taşıyor. Ancak bazı takviyeler, yarardan çok zarar verebilir. İşte uzman görüşleriyle birlikte, uzun ömürlü ve sağlıklı bir yaşam için uzak durmanız gereken 4 takviye...

Giriş Tarihi: 20.01.2025 20:55
ABONE OL
Diyetisyenlerden kritik uyarı: Bu 4 takviye ömrü kısaltıyor

Sağlıklı yaşlanma, birçok kişi için en önemli hedeflerden biri haline gelirken, doğru beslenme ve yaşam tarzı seçimleri bu sürecin temel taşlarını oluşturuyor. Ancak, yaşlanmayı yavaşlattığı ve sağlığı desteklediği iddia edilen bazı takviyeler, yarardan çok zarar getirebilir.

1. DEMİR TAKVİYELERİ

Demir, sağlıklı kırmızı kan hücrelerini desteklemek için gereklidir. Ancak, özellikle yaşlı bireyler için bu takviyenin doktor kontrolü olmadan alınması sakıncalı olabilir.

Uzman Görüşü:

Diyetisyen Elizabeth Ward, "Demir takviyesi sadece bir eksiklik veya tıbbi bir durum varsa alınmalıdır. Aşırı demir birikimi, karaciğer ve kalp gibi organlara zarar verebilir" diyor. Hemokromatozis gibi kalıtsal rahatsızlıklara sahip bireylerde demir emilimi kontrolsüz olabilir ve bu durum, ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir.

2. RESVERATROL TAKVİYELERİ

Üzüm ve kırmızı şarapta bulunan bu doğal bileşik, antioksidan özellikleriyle tanınır. Ancak, takviye formunda kullanıldığında yararından çok zararı olabileceği belirtiliyor.

Uzman Görüşü

Diyetisyen Vanessa Imus, "Resveratrol'ün sağlık üzerindeki olumlu etkileri hayvan çalışmalarında görülmüştür ancak insanlardaki etkileri net değildir" diyor. Ayrıca yüksek doz resveratrolün, kan sulandırıcı ilaçlarla etkileşime girebileceği ve gastrointestinal rahatsızlıklara yol açabileceği uyarısında bulunuyor.

3. C VİTAMİNİ TAKVİYELERİ

C vitamini bağışıklık sistemini destekleyen önemli bir besin olsa da aşırı dozlarda alınması, doğal savunma mekanizmalarını olumsuz etkileyebilir.

Uzman Görüşü

Diyetisyen Johannah Katz, "Fazla C vitamini, vücudun doğal antioksidan tepkisini baskılayabilir ve bu da oksidatif strese karşı zayıflamaya yol açabilir" diyor. Ayrıca, yüksek dozda C vitamini takviyesinin genellikle idrarla atıldığını, bunun da mide rahatsızlıklarına neden olabileceğini ekliyor.

4. E VİTAMİNİ TAKVİYELERİ

E vitamini, hücreleri oksidatif hasara karşı koruyan bir antioksidandır. Ancak, uzun ömürlülük üzerindeki faydaları kesin değildir ve yüksek dozda alındığında zararlı olabilir.

Uzman Görüşü

Yapılan araştırmalar, yüksek doz E vitamini takviyesinin kardiyovasküler sorunlar gibi riskleri artırabileceğini gösteriyor. Ayrıca, bu tür takviyeler vücudun doğal oksidatif dengesini bozabilir.

21 günde 7 kilo verdiren diyetisyen tavsiyesi: İltihabı önleyip cildi bile güzelleştiriyor21 günde 7 kilo verdiren diyetisyen tavsiyesi: İltihabı önleyip cildi bile güzelleştiriyor
21 günde 7 kilo verdiren diyetisyen tavsiyesi: İltihabı önleyip cildi bile güzelleştiriyor