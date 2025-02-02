David Beckham’ın 49 yaşında fit ve sağlıklı kalmasının sırrı ortaya çıktı

Fortune Dergisi'ne (2025) verdiği röportajda günlük rutininden ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarından bahseden Beckham, yıllardır değişmeyen disiplinli yaklaşımıyla formunu nasıl koruduğunu anlattı.

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49 YAŞINA RAĞMEN DİNÇ

Fortune Dergisi'ne (2025) konuşan Beckham, futbolculuk döneminden bu yana çalışkanlığıyla öne çıktığını belirterek şunları söyledi:

"Sahadaki en yetenekli oyuncu değildim ama herkesten daha çok çalıştığımı biliyordum. Spora bakış açım, babalığa, kocalığa ve iş insanlığına yaklaşımımla aynı. Disiplinli olmak hayatımın merkezinde."

Ünlü futbolcu, emekliliğinin ardından tekstil sektörüne adım attı, bir prodüksiyon şirketi kurdu ve son olarak bağırsak sağlığı ile bağışıklık sistemini destekleyen yeni bir sağlık şirketinin lansmanını yaptı.