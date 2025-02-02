David Beckham’ın 49 yaşında fit ve sağlıklı kalmasının sırrı ortaya çıktı

Fortune Dergisi'ne (2025) verdiği röportajda günlük rutininden ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarından bahseden Beckham, yıllardır değişmeyen disiplinli yaklaşımıyla formunu nasıl koruduğunu anlattı.
49 YAŞINA RAĞMEN DİNÇ
Fortune Dergisi'ne (2025) konuşan Beckham, futbolculuk döneminden bu yana çalışkanlığıyla öne çıktığını belirterek şunları söyledi:
"Sahadaki en yetenekli oyuncu değildim ama herkesten daha çok çalıştığımı biliyordum. Spora bakış açım, babalığa, kocalığa ve iş insanlığına yaklaşımımla aynı. Disiplinli olmak hayatımın merkezinde."
Ünlü futbolcu, emekliliğinin ardından tekstil sektörüne adım attı, bir prodüksiyon şirketi kurdu ve son olarak bağırsak sağlığı ile bağışıklık sistemini destekleyen yeni bir sağlık şirketinin lansmanını yaptı.
David Beckham, sağlıklı yaşam için uyguladığı günlük rutinini de paylaştı. İşte Beckham'ın günü nasıl geçiyor:
🔹 Erken Kalkıyor ve Güne Kahvaltıyla Başlıyor
Beckham, sabah erken saatlerde kalkarak kızına kahvaltı hazırlıyor. Kızı Harper'ın sadece babasının yaptığı matcha çayını sevdiğini belirtiyor.
🔹 Düzenli Kuvvet Antrenmanı Yapıyor
Kahvaltının ardından kızını okula bırakan Beckham, gününe ağırlık antrenmanlarıyla devam ediyor. Düzenli sporun yaşa bağlı kas kaybını önlemeye yardımcı olduğunu vurgulayan Beckham, kuvvet antrenmanlarının sağlıklı bir yaşam için olmazsa olmaz olduğunu söylüyor.
🔹 İşine Odaklanıyor
Antrenmandan sonra ofisine giderek günlük işlerini yöneten Beckham, gün içinde profesyonel projelerine vakit ayırıyor.
🔹 Aile Zamanı ve Kaliteli Uyku
Akşamüstü kızını okuldan alan ünlü futbolcu, ailesiyle vakit geçiriyor ve erken saatte uyumaya özen gösteriyor. Uykuya giderek daha fazla önem verdiğini belirten Beckham, kaliteli bir gece uykusunun vücut sağlığı üzerindeki olumlu etkilerine dikkat çekiyor.
David Beckham'ın yaşam tarzı, sağlıklı beslenme, düzenli egzersiz ve disiplinli bir günlük rutinle şekilleniyor. 49 yaşında olmasına rağmen hâlâ fit kalmasının sırrı ise yıllardır sürdürdüğü bu alışkanlıklara bağlı olması. Özetle, Beckham'ın enerjik ve sağlıklı kalmasının ardında sporculuk ruhunu koruması, disiplinli bir yaşam tarzı benimsemesi ve sağlıklı uyku alışkanlığı bulunuyor.