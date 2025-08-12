Kadraj İkon Çevrimiçi tanışan çiftlerin evliliklerinde daha mutsuz olduğu ortaya çıktı

Çevrimiçi tanışan çiftlerin evliliklerinde daha mutsuz olduğu ortaya çıktı

Günümüzde hemen herkes, partneriyle internet üzerinden tanışan en az bir çift tanıyor. Tinder, Bumble gibi popüler flört uygulamaları ya da Instagram’da başlayan sohbetler, birçok ilişkinin ilk adımını oluşturuyor. Fakat Avustralya Ulusal Üniversitesi tarafından yapılan yeni bir araştırma, çevrimiçi tanışan çiftlerin evliliklerinde yüz yüze tanışanlara kıyasla daha mutsuz olduklarını ortaya koyuyor.

Giriş Tarihi: 12.08.2025 23:47
ABONE OL
Çevrimiçi tanışan çiftlerin evliliklerinde daha mutsuz olduğu ortaya çıktı

Dijitalleşen dünyada aşkın adresi değişti, artık pek çok ilişki ekran başında başlıyor. Ancak Avustralya Ulusal Üniversitesi'nin yeni araştırması, çevrimiçi tanışan çiftler için tabloyu farklı çiziyor.

SONUÇLAR ŞAŞIRTTI! SOSYAL MEDYADAN TANIŞAN DAHA MUTSUZ

Telematics and Informatics dergisinde yayımlanan çalışmada, dünyanın dört bir yanından 6.646 kişi incelendi. Katılımcıların yüzde 16'sı partneriyle internet üzerinden tanışırken, 2010 sonrası başlayan ilişkilerde bu oran yüzde 21'e yükseldi. Araştırmanın ortak yazarı Adam Bode, çevrimiçi tanışanların "yakınlık, tutku ve bağlılık" gibi aşk unsurlarında daha düşük puanlar aldığını belirtti.

Bode, bunun olası nedenlerinden birinin, yüz yüze tanışan çiftlerin genellikle daha fazla ortak sosyal ve eğitim geçmişine sahip olması olduğunu söyledi. Bu benzerliklerin, ilişkide daha güçlü bir uyum ve daha fazla sosyal destek sağladığını vurguladı.

ÜNLÜ ÖRNEKLER BULGULARI DESTEKLİYOR

Araştırma, ünlülerin de çevrimiçi tanıştıkları ilişkilerde benzer sorunlar yaşadığını gösteren örneklerle örtüşüyor. İngiliz şarkıcı Lily Allen ve ABD'li aktör David Harbour, ünlülerin kullandığı Raya uygulamasında tanıştı, 2020'de evlendi ancak 2025 başında ayrıldı. Joe Jonas ve Sophie Turner da Instagram üzerinden başlayan ilişkilerini dört yıllık evliliğin ardından 2024'te sonlandırdı.

ÇEVRİMİÇİ FLÖRTTE ARTIŞ, YÜZ YÜZE TANIŞMADA AZALMA

Araştırmacılar, son yıllarda çevrimiçi tanışmaların arttığını, ancak 'çevrimdışı' tanışma fırsatlarının azaldığını belirtiyor. Bode, çevrimiçi ortamın sağladığı "sınırsız seçenek" imkânının bazen fazla alternatife yol açarak karar vermeyi zorlaştırdığını ifade etti.

Buna ek olarak, çevrimiçi etkileşimlerde, yüz yüze tanışmalarda fark edilebilecek "kırmızı bayrakların" gözden kaçabileceği uyarısı yapıldı. Araştırma ekibi, özellikle çevrimiçi tanışan çiftlerde ilişki kalitesini artıracak destek programlarının önemine dikkat çekti.

UYGULAMA KULLANIMI KISA VADELİ İLİŞKİLERE KAYIYOR

Araştırmada, çevrimiçi flört uygulamalarının başlangıçta uzun vadeli partner arayışıyla kullanılırken, zamanla daha çok gündelik ilişkiler için tercih edildiği tespit edildi. Bu değişimin, ilişkilerde bağlılık düzeyini ve memnuniyeti olumsuz etkileyebileceği ifade edildi.

İLİŞKİYİ BİTİRME ZAMANINI ANLAMANIN 5 YOLU

Missouri Üniversitesi'nden insan gelişimi ve aile bilimi uzmanı Kale Monk, açık-kapalı ilişkilerin istismar riski, zayıf iletişim ve düşük bağlılıkla ilişkili olduğunu belirtiyor. Monk, ilişkiyi bitirip bitirmeme konusunda çiftlerin şu beş noktaya dikkat etmesini öneriyor:

Ayrılık sebeplerini net olarak düşünün ve bunların kalıcı sorunlar olup olmadığını değerlendirin.

Sorunları tekrarlama ihtimali varsa açıkça konuşun; güvenlik riski varsa profesyonel destek alın.

Uzlaşma isteğinizin bağlılık ve sevgiye mi yoksa alışkanlık ve zorunluluklara mı dayandığını sorgulayın.

Onarılamaz ilişkilerde ayrılmanın bir seçenek olduğunu unutmayın; sağlığınızı önceliklendirin.

Çift terapisi yalnızca boşanma aşamasında değil, mutlu çiftler için de bağı güçlendirme aracı olabilir.

Kim bu çizgili tişörtlü çocuk? Şimdi ekranların en ünlü isimlerinden biri...Kim bu çizgili tişörtlü çocuk? Şimdi ekranların en ünlü isimlerinden biri...
Kim bu çizgili tişörtlü çocuk? Şimdi ekranların en ünlü isimlerinden biri...
Görsel zekanızı test edin! 10 saniyede kahve çekirdekleri içindeki gizli yüzü bulunGörsel zekanızı test edin! 10 saniyede kahve çekirdekleri içindeki gizli yüzü bulun
Görsel zekanızı test edin! 10 saniyede kahve çekirdekleri içindeki gizli yüzü bulun
Bağırsakların gizli kahramanı açıklandı! Bağırsak-beyin hattını çelik gibi yapıyor! Depresyon, diyabet...Bağırsakların gizli kahramanı açıklandı! Bağırsak-beyin hattını çelik gibi yapıyor! Depresyon, diyabet...
Bağırsakların gizli kahramanı açıklandı! Bağırsak-beyin hattını çelik gibi yapıyor! Depresyon, diyabet...