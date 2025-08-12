Çevrimiçi tanışan çiftlerin evliliklerinde daha mutsuz olduğu ortaya çıktı

Dijitalleşen dünyada aşkın adresi değişti, artık pek çok ilişki ekran başında başlıyor. Ancak Avustralya Ulusal Üniversitesi'nin yeni araştırması, çevrimiçi tanışan çiftler için tabloyu farklı çiziyor.

SONUÇLAR ŞAŞIRTTI! SOSYAL MEDYADAN TANIŞAN DAHA MUTSUZ

Telematics and Informatics dergisinde yayımlanan çalışmada, dünyanın dört bir yanından 6.646 kişi incelendi. Katılımcıların yüzde 16'sı partneriyle internet üzerinden tanışırken, 2010 sonrası başlayan ilişkilerde bu oran yüzde 21'e yükseldi. Araştırmanın ortak yazarı Adam Bode, çevrimiçi tanışanların "yakınlık, tutku ve bağlılık" gibi aşk unsurlarında daha düşük puanlar aldığını belirtti.

Bode, bunun olası nedenlerinden birinin, yüz yüze tanışan çiftlerin genellikle daha fazla ortak sosyal ve eğitim geçmişine sahip olması olduğunu söyledi. Bu benzerliklerin, ilişkide daha güçlü bir uyum ve daha fazla sosyal destek sağladığını vurguladı.