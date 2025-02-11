Bu üç ilaç sessiz tehlike saçıyor! Evde sakın bulundurmayın

2024 yılında Harvard Medical School'un yayınladığı bir araştırmaya göre , bu ilaçlar beyin kanamalarına, psikolojik sorunlara ve bağımlılığa neden olabilir. Eğer bu ilaçlar evinizde varsa, doktorunuza danışmadan kullanmamanız öneriliyor...

1. KAN SULANDIRICILAR

Kan sulandırıcı ilaçlar, felç veya kalp krizi riski taşıyan kişiler için reçete edilir. Genellikle düzensiz kalp ritmi, kalp hastalıkları, önceki kalp krizi veya felç geçiren bireyler ile atriyal fibrilasyon gibi rahatsızlıklara sahip olan hastalara önerilmektedir. Ancak bu ilaçların yanlış kullanımı büyük tehlikeler doğurabilir.

Uzmanlar uyarıyor: Kan sulandırıcılar, beyin veya mide gibi hassas bölgelerde tehlikeli iç kanamalara yol açabilir. Özellikle yaralanma, kesilme ya da morarma riskinin olduğu aktivitelerden kaçınılması gerekmektedir.

Dikkat edilmesi gerekenler:

Kesici ve delici alet kullanırken eldiven takılmalı,

Islak tıraştan kaçınılmalı,

Temaslı sporlar (futbol, ragbi vb.) yapılmamalı,

Ciddi kanama durumunda acilen tıbbi yardım alınmalıdır.