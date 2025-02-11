Bu üç ilaç sessiz tehlike saçıyor! Evde sakın bulundurmayın

2024 yılında Harvard Medical School'un yayınladığı bir araştırmaya göre, bu ilaçlar beyin kanamalarına, psikolojik sorunlara ve bağımlılığa neden olabilir. Eğer bu ilaçlar evinizde varsa, doktorunuza danışmadan kullanmamanız öneriliyor...
Kan sulandırıcı ilaçlar, felç veya kalp krizi riski taşıyan kişiler için reçete edilir. Genellikle düzensiz kalp ritmi, kalp hastalıkları, önceki kalp krizi veya felç geçiren bireyler ile atriyal fibrilasyon gibi rahatsızlıklara sahip olan hastalara önerilmektedir. Ancak bu ilaçların yanlış kullanımı büyük tehlikeler doğurabilir.
Uzmanlar uyarıyor: Kan sulandırıcılar, beyin veya mide gibi hassas bölgelerde tehlikeli iç kanamalara yol açabilir. Özellikle yaralanma, kesilme ya da morarma riskinin olduğu aktivitelerden kaçınılması gerekmektedir.
Dikkat edilmesi gerekenler:
Kesici ve delici alet kullanırken eldiven takılmalı,
Islak tıraştan kaçınılmalı,
Temaslı sporlar (futbol, ragbi vb.) yapılmamalı,
Ciddi kanama durumunda acilen tıbbi yardım alınmalıdır.
Orta ve şiddetli depresyon vakalarında etkili olan antidepresanlar, hafif depresyon durumlarında genellikle önerilmez. Uzmanlar, özellikle genç bireylerde bazı antidepresan türlerinin (seçici serotonin geri alım inhibitörleri – SSRI'ler gibi) intihar düşüncelerini artırabileceğini belirtiyor.
Araştırmalar ne diyor?
Bilimsel çalışmalar, antidepresanların başlangıç aşamasında kişinin enerjisini artırarak, intihar eğiliminde olan bireylerin bu düşüncelerini hayata geçirme riskini artırabileceğini ortaya koyuyor. Bu durum, özellikle intihar riski yüksek olan genç hastalarda ciddi bir endişe kaynağıdır.
Güvenli kullanım için:
Doktor önerisi olmadan antidepresan kullanılmamalı,
Dozaj sıkı bir şekilde takip edilmeli,
İlaca başlandıktan sonra hastanın ruh hali ve davranışları yakından gözlemlenmelidir.
Burun tıkanıklığını gidermek için kullanılan spreyler, kısa vadede etkili olsa da uzun süreli kullanımda ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Birçok burun spreyinin üzerinde, bir haftadan uzun süre kullanılmaması gerektiği uyarısı bulunmaktadır.
Aşırı kullanımın zararları:
Burun dokularına zarar vererek bağımlılık oluşturabilir,
Kan damarlarının ilaca alışmasına neden olur ve sprey bırakıldığında tıkanıklık daha da kötüleşir,
Baş ağrısı, görme bozuklukları, kafa karışıklığı ve nöbet gibi ciddi yan etkilere yol açabilir.
Ne Yapılmalı?
Burun tıkanıklığı kronik bir hal aldıysa, burun spreyi yerine doğal yöntemler ya da doktorun önerdiği alternatif çözümler değerlendirilmelidir.