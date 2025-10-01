Bu çorbayı içen hastalanmıyor! Sonbaharın yıldızı balkabağı çorbası tarifi

İpeksi kıvamı, hafif tatlı aroması ve besleyici özellikleriyle hem gözlere hem damağa hitap eden bu çorba, aynı zamanda sağlığa da sayısız fayda sunar.
🛒 MALZEMELER (4–6 KİŞİLİK)
🎃 1 kg balkabağı (soyulmuş/net ~700–800 g, küp doğranmış)
🧅 1 büyük kuru soğan
🧄 2 diş sarımsak
🧈 1 yemek kaşığı tereyağı + 🫒 2 yemek kaşığı zeytinyağı
🌶️ 1 çay kaşığı pul biber
🧂 1 çay kaşığı tuz, ½ çay kaşığı karabiber
🟠 ¼ çay kaşığı rendelenmiş muskat (opsiyonel)
🟡 ½ çay kaşığı zerdeçal (opsiyonel)
🥕 1 küçük havuç (tat dengesi için)
🥔 1 küçük patates (ipeksi kıvam için)
🧃 1 litre sıcak sebze veya tavuk suyu
🍋 1–2 tatlı kaşığı limon suyu veya 1 çay kaşığı elma sirkesi
🍳 YAPILIŞ ADIMLARI
🔪 Hazırlık: Soğanı yemeklik, sarımsağı ince doğrayın. Balkabağı, havuç ve patatesi küp küp kesin.
🫒 Aroma Kat: Tencerede yağları ısıtın, soğanı şeffaflaşana kadar kavurun.
🧄 Derinlik Ver: Sarımsağı ekleyip kısa süre çevirin. Baharatları (zerdeçal, muskat) yağda kokutun.
🎃 Sebzeleri Kat: Kabak, havuç ve patatesi ekleyip tuz ve karabiber serpin. 3–4 dakika kavurun.
💦 Sıvıyı Ekle: Sıcak su veya sebze/tavuk suyunu ekleyin. Sebzeler yumuşayana kadar 20–25 dakika pişirin.
🌀 Pürele: Blender ile pürüzsüz hale getirin. Kıvamı yoğun ise biraz daha su ekleyin.
🍋 Tat Dengesini Kur: Limon suyu veya sirke ekleyip baharat ayarını yapın.
✨ Servis: Üzerine yoğurt/krema gezdirin, kavrulmuş kabak çekirdeği ve taze ot serpin.
🧠 PÜF NOKTALARI
🔥 Patates ve havuç eklemek, çorbanın kıvamını krema kullanmadan zenginleştirir.
🧂 Erken eklenen bir tutam tuz, balkabağının fazla tatlılığını dengeler.
🥄 Limon suyu veya elma sirkesi, son dokunuşta çorbanın tadını açar.
🧊 Balkabağını önceden fırınlamak, çorbaya daha derin ve karamelimsi bir aroma kazandırır.
🧑🍳 Pürüzsüz kıvam için gerekirse çorbayı süzgeçten geçirin.