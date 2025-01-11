Borda tarihi rekor: Tam 1.3 milyar dolar!

Dünyanın en stratejik madenlerinden biri olarak kabul edilen borda, Türkiye yeni bir başarı hikayesi yazmaya devam ediyor.
YENİ REKOR GELDİ
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Türkiye'nin %73'lük rezerv payıyla dünyadaki lider pozisyonunu perçinlediğini ve 2024 yılında bordan 1,3 milyar dolarlık satış gerçekleştirildiğini duyurdu. Bu satışın %97'lik gibi ezici bir kısmı ihracat olarak gerçekleşti.
TÜRKİYE BORDA DÜNYA LİDERİ
Bakanlığın sosya medya üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Borda yeni rekor! %73'lük rezerv payıyla dünyada lider olduğumuz borda, 2024'te %97'si ihracat olmak üzere 1,3 milyar dolarlık satış gerçekleştirdik."
DÜNYADA BOR MADENİNİN MERKEZ ÜSSÜ
2023 verilerilerine göre dünya bor rezervlerinin yüzde 73,2'sine sahip olan Türkiye, bu stratejik madenin merkez üssü konumunda.
Türkiye'nin bor yatakları Eskişehir Kırka, Kütahya Emet, Balıkesir Bigadiç ve Bursa Kestelek'te yoğunlaşmış durumda.