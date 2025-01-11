Borda tarihi rekor: Tam 1.3 milyar dolar!

Dünyanın en stratejik madenlerinden biri olarak kabul edilen borda, Türkiye yeni bir başarı hikayesi yazmaya devam ediyor.

YENİ REKOR GELDİ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Türkiye'nin %73'lük rezerv payıyla dünyadaki lider pozisyonunu perçinlediğini ve 2024 yılında bordan 1,3 milyar dolarlık satış gerçekleştirildiğini duyurdu. Bu satışın %97'lik gibi ezici bir kısmı ihracat olarak gerçekleşti.