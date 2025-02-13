Berat Kandili'nde 100 istiğfar nasıl çekilir? Diyanet'e göre 100 istiğfar fazileti ve anlamı

Müslümanlar için büyük bir manevi öneme sahip olan Berat Kandili, bu yıl 13 Şubat 2025 Perşembe gecesi idrak edilecek. Şaban ayının 14. gününü 15. gününe bağlayan bu mübarek gece duaların kabul edildiğine, günahların affedildiğine ve ilahi rahmetin tüm inananları kuşattığına inanılan özel zamanlardan biridir.
Berat Kandili'nin Manevi Önemi
Berat Kandili, İslam dünyasında affın, mağfiretin ve kurtuluşun müjdelendiği özel gecelerden biridir. Bu mübarek gecede ibadet etmek, dua okumak ve özellikle istiğfar çekmek büyük önem taşır. Peygamber Efendimiz (s.a.v.)'in de sıkça yaptığı bir uygulama olan 100 istiğfar, bu geceyi ibadetle geçirmek isteyenler için önemli bir fırsattır.
İstiğfara başlamadan önce niyet etmek önemlidir. "Niyet ettim Allah rızası için istiğfar çekmeye ve günahlarımın bağışlanmasını dilemeye." niyeti ile Berat Kandili'nde 100 istiğfar çekmeye başlayabilirsiniz.
İstiğfar duası nedir?
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın konu hakkında açıklaması şu şekilde;
"İstiğfar, işlenen günahlardan ve hatalardan dolayı Allah'tan af ve mağfiret niyaz etmek demektir. Kur'ân-ı Kerîm'de işledikleri kötülüklerden pişman olup tövbe-istiğfarda bulunanlar övülmektedir (Âl-i İmrân, 3/135). Kaynaklarda içeriği bakımından "istiğfar" anlamı taşıyan pek çok dua vardır. Hz. Peygamber'in (s.a.s.) "Seyyidü'l-istiğfâr" (İstiğfârın en güzeli) diye nitelediği dua şöyledir:
اَللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ، وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ، أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ، وَأَبُوءُ لَكَ بِذَنْبِي فَاغْفِرْ لِي، فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ.
"Allah'ım! Sen benim Rabbimsin! Senden başka hiçbir ilâh yoktur. Beni sen yarattın. Ben senin kulunum; gücüm yettiği kadarıyla senin ahdin ve va'din üzere bulunuyorum. Yaptığım fenalıkların şerrinden sana sığınırım. Üzerimde olan nimetlerini itiraf ederim; günahımı da itiraf ederim. Beni bağışla; çünkü senden başka hiçbir kimse günahları bağışlamaz." (Buhârî, Deʽavât, 2, 16 [6306, 6323]).
Aslında kişinin Rabbine yönelerek içinden geldiği gibi dile getirdiği her türlü bağışlanma duası zaten bir istiğfardır."