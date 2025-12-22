Kadraj İkon Avrupa Kapılarını Tek Başına Açtı: Edirne'nin O Köyünden Gelen Dev İhracat Atılımı

Edirne’nin sakin bir köyünde yetişen, ancak ünü sınırları çoktan aşan o özel meyve için beklenen haber nihayet geldi. Yıllardır Avrupa’nın en seçkin marketlerinde 'lüks meyve' kategorisinde yer bulan Çeribaşı kirazı, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillenerek coğrafi işaret sahibi oldu.

Bu tescil, sadece bir isim hakkı değil, aynı zamanda Avrupa pazarında yeni bir devrin başlangıcı olarak görülüyor.

Fotoğraflar: AA Sert Kabuğu ve Eşsiz Aromasıyla Avrupa'yı Neden Büyülüyor? Çeribaşı kirazını diğer tüm kirazlardan ayıran ve onu Avrupa'nın gözdesi yapan sır, sahip olduğu genetik miras ve bölgenin toprak yapısında saklı. Üreticilerin en büyük gururu olan bu meyve, alışılmışın dışındaki özellikleriyle dikkat çekiyor. Eriği Andıran Sertlik: Meyvenin dış kabuğu o kadar dayanıklı ki, uzun yolculuklarda bile formunu asla kaybetmiyor.

Doğal Raf Ömrü: Koruyucu maddeye ihtiyaç duymadan, dalından koptuğu tazeliği günlerce koruyabilen nadir türlerden biri.

Toprağın Sırrı: Enez ilçesinin iklimi ve toprak mineralleri, bu kiraza başka hiçbir yerde bulunmayan keskin ve tatlı bir aroma kazandırıyor.