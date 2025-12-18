Kadraj İkon 2026’da Para Onlara Akacak: Cüzdanında Yer Açması Gereken 4 Şanslı Burç

Yabancı astroloji uzmanı Kelly Surtees ve global astroloji raporlarına göre, bu yıl finansal enerji özellikle 'hava' ve 'ateş' elementleri üzerinde yoğunlaşıyor.

Giriş Tarihi: 18.12.2025 23:32
2026’da Para Onlara Akacak: Cüzdanında Yer Açması Gereken 4 Şanslı Burç

Susan Miller'a göre, 2026'da Jüpiter'in Aslan burcuna geçişi, yaratıcı endüstrilerde ve spekülatif yatırımlarda devasa bir servet akışı yaratacak.

1. Aslan (Leo) – Sahne ve Servet Bir Arada

2026'da Jüpiter'in Aslan burcuna geçişiyle birlikte, bu burcun temsilcileri adeta "para mıknatısı" haline gelecek.

  • Neden? Liderlik vasıfları ve yaratıcı projeleri en yüksek değerden alıcı bulacak.

  • Beklenti: Terfiler, büyük ölçekli iş ortaklıkları ve hobilerin karlı birer işe dönüşmesi.

2. Boğa (Taurus) – Sabrın Sonu Altın

Uzmanlara göre Boğa burçları, 2026'nın ilk yarısında ektikleri tohumların hasadını yılın ikinci yarısında devasa kazançlarla alacak.

  • Neden? Satürn ve Jüpiter'in uyumlu açısı, Boğalara gayrimenkul ve uzun vadeli yatırımlarda büyük fırsatlar sunuyor.

  • Beklenti: Beklenmedik miraslar veya dijital varlıklardan gelen ani zenginlik.

3. Başak (Virgo) – Stratejik Kazançlar

2025'te maddi zorluklarla test edilen Başaklar, 2026'da "finansal strateji dehası" olarak öne çıkacak.

  • Neden? Disiplinli yapıları sayesinde kurdukları sistemler tıkır tıkır işlemeye başlayacak.

  • Beklenti: Yurtdışı bağlantılı işlerden gelen yüksek döviz kazancı ve yeni girişimlerin başarıyla sonuçlanması.

4. Yay (Sagittarius) – Uluslararası Fırsatlar

Yay burçları için 2026, sınırların ötesinden gelen zenginliğin yılı olacak.

  • Neden? Jüpiter'in desteğiyle sosyal ağları genişleyen Yaylar, doğru zamanda doğru insanlarla tanışarak hayatlarını değiştirecek imzalar atacaklar.

  • Beklenti: Seyahat odaklı projeler veya eğitim/danışmanlık alanlarında büyük maddi büyüme

2026 Astroloji Raporu: 4 Burç İçin Evlilik ve Zenginlik Yılı
Aralık dolunayı etkileri neler? Soğuk Süper Ay dolunayı hangi burçlarda gerçekleşecek?