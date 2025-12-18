2026’da Para Onlara Akacak: Cüzdanında Yer Açması Gereken 4 Şanslı Burç

Susan Miller'a göre, 2026'da Jüpiter'in Aslan burcuna geçişi, yaratıcı endüstrilerde ve spekülatif yatırımlarda devasa bir servet akışı yaratacak.
2026'da Jüpiter'in Aslan burcuna geçişiyle birlikte, bu burcun temsilcileri adeta "para mıknatısı" haline gelecek.
Neden? Liderlik vasıfları ve yaratıcı projeleri en yüksek değerden alıcı bulacak.
Beklenti: Terfiler, büyük ölçekli iş ortaklıkları ve hobilerin karlı birer işe dönüşmesi.
Uzmanlara göre Boğa burçları, 2026'nın ilk yarısında ektikleri tohumların hasadını yılın ikinci yarısında devasa kazançlarla alacak.
Neden? Satürn ve Jüpiter'in uyumlu açısı, Boğalara gayrimenkul ve uzun vadeli yatırımlarda büyük fırsatlar sunuyor.
Beklenti: Beklenmedik miraslar veya dijital varlıklardan gelen ani zenginlik.
2025'te maddi zorluklarla test edilen Başaklar, 2026'da "finansal strateji dehası" olarak öne çıkacak.
Neden? Disiplinli yapıları sayesinde kurdukları sistemler tıkır tıkır işlemeye başlayacak.
Beklenti: Yurtdışı bağlantılı işlerden gelen yüksek döviz kazancı ve yeni girişimlerin başarıyla sonuçlanması.
Yay burçları için 2026, sınırların ötesinden gelen zenginliğin yılı olacak.
Neden? Jüpiter'in desteğiyle sosyal ağları genişleyen Yaylar, doğru zamanda doğru insanlarla tanışarak hayatlarını değiştirecek imzalar atacaklar.
Beklenti: Seyahat odaklı projeler veya eğitim/danışmanlık alanlarında büyük maddi büyüme