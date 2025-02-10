Asla bir şeyi bırakamayan en takıntılı 5 burç! Kin ve saplantı konusunda üst sıradalar

Astrolojiye göre bazı burçlar geçmişi kolayca geride bırakabilirken, bazıları yaşanan olayları hafızalarına kazıyıp yıllarca unutamıyor. 2025 yılında Astro Guide Magazine tarafından yayımlanan bir analize göre, özellikle beş burç geçmişte yaşanan kırgınlıkları, hayal kırıklıklarını ve hatta intikam duygusunu içlerinde taşımaya daha yatkın.

Fotoğraflar: Takvim Fotoğraf Arşivi

♏ 1. Akrep (23 Ekim - 21 Kasım)

Akrep burcu, derin ve yoğun duygulara sahiptir. Onlara ihanet edildiğinde ya da bir haksızlığa uğradıklarında bunu asla unutmazlar. Dışarıdan sakin görünebilirler, ancak iç dünyalarında yaşadıkları olayları uzun süre analiz eder ve intikam alma eğilimi gösterebilirler. Akrepler için affetmek kolay değildir ve unutmak ise neredeyse imkânsızdır.

♉ 2. Boğa (20 Nisan - 20 Mayıs)

Boğa burçları sadık ve güvenilir insanlardır, ancak biri onların güvenini kırdığında geri dönüşü çok zor olur. İnatçı doğaları nedeniyle geçmişte yaşanan kötü anıları unutmak yerine sürekli hatırlamaya meyillidirler. Özellikle birine duygusal olarak bağlandıklarında ve hayal kırıklığına uğradıklarında, bu duygusal yükü uzun yıllar taşıyabilirler.