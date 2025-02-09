Kadraj İkon Aslan burcunda zorlu dolunay: Uzman astrolog 12 burç için öngörülerini paylaştı

Aslan burcunda zorlu dolunay: Uzman astrolog 12 burç için öngörülerini paylaştı

Astroloji dünyası, 12 Şubat 2025’te gerçekleşecek Aslan burcundaki dolunaya dikkat çekiyor. Ünlü astrolog Kyle Thomas’a göre, Uranüs’ün sert etkisiyle bu dolunay beklenmedik gelişmelere ve ani değişimlere neden olabilir. İlişkiler, kariyer ve finansal konular açısından kritik bir dönem başlarken, özellikle Koç, Aslan ve Kova burçları için büyük kararlar zamanı olabilir.

Giriş Tarihi: 09.02.2025 21:31
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Aslan burcunda zorlu dolunay: Uzman astrolog 12 burç için öngörülerini paylaştı

12 Şubat 2025'te Aslan burcunun 24 derecesinde gerçekleşecek dolunay, astroloji dünyasında büyük yankı uyandırdı. Ünlü astrolog Kyle Thomas, Uranüs'ün sert etkisiyle bu dolunayın ani gelişmelere ve beklenmedik olaylara yol açabileceğini belirtti.

Fotoğraflar: AAFotoğraflar: AA

BU DOLUNAY'A DİKKAT

12 Şubat 2025'te Aslan burcunda gerçekleşecek dolunay, astrolojik olarak önemli etkiler taşıyor. Bu dolunay, Uranüs ile sert bir açı yaparak beklenmedik ve şaşırtıcı gelişmeleri beraberinde getirebilir. Astrolog Kyle Thomas'a göre, bu gökyüzü olayı özellikle duygusal dalgalanmalara ve ani davranışlara yol açabilir.

Fotoğraflar: AAFotoğraflar: AA

BURÇLARA ETKİLERİ

Koç: Yaratıcılığınız ve tutkularınız ön planda olacak. Yeni projelere başlamak için uygun bir zaman.

Boğa: Ev ve aile hayatınızda ani değişiklikler yaşanabilir. Evinizde huzur bulmaya çalışın.

İkizler: İletişim ve sosyal ilişkilerinizde hareketlilik artıyor. Ancak, yanlış anlaşılmalara dikkat edin.

Yengeç: Finansal konularda beklenmedik fırsatlar veya harcamalar gündeme gelebilir. Bütçenizi dikkatli yönetin.

Aslan: Kendinizi ifade etme ve ön plana çıkma isteğiniz artacak. Ancak, aşırı gurur ve kibirden kaçının.

Başak: İç dünyanıza dönerek dinlenme ve yenilenme ihtiyacı hissedebilirsiniz. Ruhsal çalışmalar için uygun bir dönem.

Terazi: Sosyal çevrenizde hareketlilik ve yeni tanışmalar olabilir. Ancak, arkadaşlık ilişkilerinde dengeyi koruyun.

Akrep: Kariyerinizde ani gelişmeler yaşanabilir. Profesyonel hedeflerinizi gözden geçirin.

Yay: Eğitim, seyahat veya hukuki konularda beklenmedik fırsatlar ortaya çıkabilir. Açık fikirli olun.

Oğlak: Ortak finansal kaynaklar, miras veya borçlarla ilgili ani gelişmeler olabilir. Dikkatli hareket edin.

Kova: İkili ilişkiler ve ortaklıklar ön planda. Beklenmedik değişimlere hazırlıklı olun.

Balık: Günlük rutinleriniz ve sağlık konularında ani değişiklikler yaşanabilir. Kendinize özen gösterin.

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