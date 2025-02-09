Aslan burcunda zorlu dolunay: Uzman astrolog 12 burç için öngörülerini paylaştı

12 Şubat 2025'te Aslan burcunun 24 derecesinde gerçekleşecek dolunay, astroloji dünyasında büyük yankı uyandırdı. Ünlü astrolog Kyle Thomas, Uranüs'ün sert etkisiyle bu dolunayın ani gelişmelere ve beklenmedik olaylara yol açabileceğini belirtti.

12 Şubat 2025'te Aslan burcunda gerçekleşecek dolunay, astrolojik olarak önemli etkiler taşıyor. Bu dolunay, Uranüs ile sert bir açı yaparak beklenmedik ve şaşırtıcı gelişmeleri beraberinde getirebilir. Astrolog Kyle Thomas'a göre, bu gökyüzü olayı özellikle duygusal dalgalanmalara ve ani davranışlara yol açabilir.

BU DOLUNAY'A DİKKAT

Fotoğraflar: AA

BURÇLARA ETKİLERİ

Koç: Yaratıcılığınız ve tutkularınız ön planda olacak. Yeni projelere başlamak için uygun bir zaman.

Boğa: Ev ve aile hayatınızda ani değişiklikler yaşanabilir. Evinizde huzur bulmaya çalışın.

İkizler: İletişim ve sosyal ilişkilerinizde hareketlilik artıyor. Ancak, yanlış anlaşılmalara dikkat edin.

Yengeç: Finansal konularda beklenmedik fırsatlar veya harcamalar gündeme gelebilir. Bütçenizi dikkatli yönetin.

Aslan: Kendinizi ifade etme ve ön plana çıkma isteğiniz artacak. Ancak, aşırı gurur ve kibirden kaçının.

Başak: İç dünyanıza dönerek dinlenme ve yenilenme ihtiyacı hissedebilirsiniz. Ruhsal çalışmalar için uygun bir dönem.