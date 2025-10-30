Ankara’dan sonra Bolu’da! Deli dana şüphesi ikinci kez görüldü! Deli dana belirtileri neler, nasıl bulaşır?

Bolu'da yaşayan ve nörolojik belirtiler nedeniyle tedavi altına alınan hastadan alınan BOS örneği, ileri tetkik için İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Beyin ve Nörodejeneratif Hastalıklar Araştırma Laboratuvarı'na gönderildi. Laboratuvardaki incelemede, "vCJD lehine pozitif sonuç" elde edildiği bildirildi. Yetkililer, hastanın şu anda yoğun bakıma alınmasının planlandığını aktardı.
Hastanın yakınları, belirtilerin ilk etapta sıradan bir enfeksiyon sanıldığını belirtti. Başlangıçta boğaz ağrısı, mide bulantısı ve baş dönmesi gibi hafif şikayetlerle hastaneye başvuran hastada, ilerleyen günlerde konuşma bozukluğu, denge kaybı, nefes darlığı, tuvalet kontrolü kaybı ve beslenme güçlüğü gibi ciddi nörolojik semptomlar gelişti.
İlk teşhis sürecinde kene ısırığına bağlı bir enfeksiyon olasılığı üzerinde duruldu ancak hastanın durumu kötüleşince 25 Eylül'de BOS örneği alındı. 16 Ekim'de sonuçların pozitif çıkması üzerine "deli dana" hastalığı şüphesi güçlendi.
Geçtiğimiz haftalarda Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde de "deli dana" ön tanısı konulan bir hastanın yoğun bakımda takip edildiği açıklanmıştı. Bolu'daki vakayla birlikte Türkiye'de kısa süre içinde ikinci şüpheli vCJD vakası gündeme geldi.
Ankara'daki hastaya ilişkin Sağlık Kurulu raporunda, bulaşıcı olmayan ancak ciddi nörodejeneratif belirtiler gösteren bir tablo değerlendirildiği, hastanın uzun süreli yoğun bakım takibinde olduğu belirtilmişti. Bolu'daki gelişmenin ardından Sağlık Bakanlığı'nın merkez laboratuvarları ve il sağlık müdürlükleri de bilgilendirildi.
DELİ DANA HASTALIĞI (VCJD) BELİRTİLERİ VE TEDAVİ YÖNTEMLERİ
"Deli dana hastalığı" olarak bilinen variant Creutzfeldt-Jakob hastalığı (vCJD), son derece nadir ancak ölümcül seyreden bir nörodejeneratif hastalık. Sığır süngerimsi ensefalopatisi (BSE) virüsünün insanlara geçmesiyle oluşan bu hastalık, sinir hücrelerinin hızla bozulmasına neden oluyor.
Hastalık genellikle sinsi ve yavaş ilerliyor, ancak belirtiler ortaya çıktığında süreç hızla kötüleşiyor. Başlangıçta depresyon, kaygı ve uyku bozukluğu gibi psikolojik semptomlarla kendini gösterirken, ilerleyen evrelerde beyin ve sinir sistemi etkileniyor.
En sık görülen belirtiler:
Sürekli baş dönmesi ve denge kaybı
Konuşma bozukluğu (kelimeleri telaffuz edememe, anlamsız konuşma)
Kas sertliği, kasılmalar ve titreme
Hafıza kaybı ve zihinsel bulanıklık
Kişilik değişiklikleri ve ruhsal dengesizlik
Beslenme güçlüğü ve yutma zorluğu
İdrar ve dışkı kontrolünün kaybı
Görme bozuklukları veya çift görme
Nefes darlığı ve solunum kaslarında zayıflık
NASIL BULAŞIR?
vCJD'nin nedeni, prion adı verilen anormal proteinlerin beyinde birikmesiyle oluşur.
Enfeksiyon genellikle:
Bulaşmış sığır etlerinin (özellikle beyin ve omurilik dokusu içeren ürünlerin) tüketilmesiyle,
Ya da çok nadir durumlarda kan nakli veya cerrahi aletlerle bulaş yoluyla gerçekleşir.
Kişiden kişiye doğrudan bulaşmaz; bu nedenle aile içi temas ya da aynı ortamda bulunmak risk oluşturmaz.
Ne yazık ki vCJD için kesin bir tedavi bulunmuyor.
Hastalığın ilerleyişini durdurabilecek ya da yavaşlatabilecek bir ilaç bugüne kadar geliştirilemedi.
Tedavi süreci tamamen semptomatik ve destekleyici şekilde yürütülüyor:
Palyatif bakım: Ağrı, kas sertliği ve nöbetleri kontrol altına almak için ilaç desteği veriliyor.
Beslenme desteği: Yutma güçlüğü yaşayan hastalara sonda veya damardan beslenme uygulanıyor.
Fizyoterapi ve destek: Kas fonksiyonlarını mümkün olduğunca korumak için fizyoterapi uygulanabiliyor.
Psikolojik destek: Hastanın yakınları da bu süreçte psikolojik destek alabiliyor.