Aydın’da yetişiyor! Kilosu 100 TL’den satılıyor! Kalbi güçlendiren mucize besin

Hem taze tüketilen hem de şurup, sirke ve marmelat yapımında kullanılan bu besin "kalbi güçlendiren mucize" olarak adlandırılıyor.

Eylül ve Ekim aylarında yüksek rakımlı bölgelerde yetişen alıç meyvesi, özellikle Efeler ilçesindeki Dağeymiri Mahallesi çevresinde çalı formundaki dikenli ağaçlardan toplanıyor. Doğal ortamda hiçbir tarımsal işlem görmeden yetişen alıçlar, bölgede yaşayan vatandaşlar tarafından zorlu koşullarda hasat edilerek tezgahlara getiriliyor.

Aydın'da dağlık bölgelerde kendiliğinden yetişen alıç meyvesi, sonbahar aylarının vazgeçilmez doğal lezzetlerinden biri olarak pazarlarda yerini aldı. Vatandaşlar tarafından "şifa deposu'' olarak bilinen meyve, bu yıl semt pazarlarında kilosu 100 TL'den satışa sunuluyor.

Doğal antioksidan olarak biliniyor

Koyu sarı renkteki küçük taneleriyle dikkat çeken alıç meyvesinin, kalp sağlığını desteklediği, kan dolaşımını düzenlediği ve bağışıklığı güçlendirdiği yönünde bilinen etkileri, ürüne olan ilgiyi artırıyor. Bu nedenle hem Aydın halkı hem de çevre illerden gelen tüketiciler pazarlarda alıç meyvesine yöneliyor.

Talep her yıl artıyor

Efelerli pazar esnafı, dağlardan büyük emekle toplanan alıç meyvesinin özellikle son yıllarda daha fazla rağbet gördüğünü belirterek, fiyatın da buna paralel olarak yükseldiğini ifade ediyor. Hem taze tüketilen hem de sirke ve marmelat yapımında tercih edilen meyvenin satışının kış aylarına kadar devam etmesi bekleniyor.

🍃 Alıç Meyvesinin Sağlığa Faydaları

Kalp ve damar sağlığını destekler

Kalp kasını güçlendirmeye, damarların genişlemesine ve tansiyonun dengelenmesine katkı sağlayabilir.

Doğal antioksidan kaynağıdır

Vücudun serbest radikallere karşı korunmasına yardımcı olur, bağışıklığı destekler.