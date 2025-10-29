Aydın’da yetişiyor! Kilosu 100 TL’den satılıyor! Kalbi güçlendiren mucize besin

Hem taze tüketilen hem de şurup, sirke ve marmelat yapımında kullanılan bu besin "kalbi güçlendiren mucize" olarak adlandırılıyor.
DOĞADA KENDİLİĞİNDEN YETİŞİYOR!
Aydın'da dağlık bölgelerde kendiliğinden yetişen alıç meyvesi, sonbahar aylarının vazgeçilmez doğal lezzetlerinden biri olarak pazarlarda yerini aldı. Vatandaşlar tarafından "şifa deposu'' olarak bilinen meyve, bu yıl semt pazarlarında kilosu 100 TL'den satışa sunuluyor.
Eylül ve Ekim aylarında yüksek rakımlı bölgelerde yetişen alıç meyvesi, özellikle Efeler ilçesindeki Dağeymiri Mahallesi çevresinde çalı formundaki dikenli ağaçlardan toplanıyor. Doğal ortamda hiçbir tarımsal işlem görmeden yetişen alıçlar, bölgede yaşayan vatandaşlar tarafından zorlu koşullarda hasat edilerek tezgahlara getiriliyor.
Doğal antioksidan olarak biliniyor
Koyu sarı renkteki küçük taneleriyle dikkat çeken alıç meyvesinin, kalp sağlığını desteklediği, kan dolaşımını düzenlediği ve bağışıklığı güçlendirdiği yönünde bilinen etkileri, ürüne olan ilgiyi artırıyor. Bu nedenle hem Aydın halkı hem de çevre illerden gelen tüketiciler pazarlarda alıç meyvesine yöneliyor.
Talep her yıl artıyor
Efelerli pazar esnafı, dağlardan büyük emekle toplanan alıç meyvesinin özellikle son yıllarda daha fazla rağbet gördüğünü belirterek, fiyatın da buna paralel olarak yükseldiğini ifade ediyor. Hem taze tüketilen hem de sirke ve marmelat yapımında tercih edilen meyvenin satışının kış aylarına kadar devam etmesi bekleniyor.
🍃 Alıç Meyvesinin Sağlığa Faydaları
Kalp ve damar sağlığını destekler
Kalp kasını güçlendirmeye, damarların genişlemesine ve tansiyonun dengelenmesine katkı sağlayabilir.
Doğal antioksidan kaynağıdır
Vücudun serbest radikallere karşı korunmasına yardımcı olur, bağışıklığı destekler.
Kan dolaşımını iyileştirir
Ellerde ve ayaklarda yaşanan dolaşım sorunlarına karşı olumlu etkileri olduğu bilinir.
Sindirimi rahatlatır
Hafif kabızlık ve hazımsızlık gibi sindirim problemlerinde destekleyicidir.
Stres ve kaygıyı azaltmada rol oynar
Sakinleştirici etkisi sayesinde sinir sistemi üzerinde rahatlatıcı etki gösterebilir.
Kolesterolün dengelenmesine yardımcıdır
LDL (kötü) kolesterolün düşmesine ve HDL (iyi) kolesterolün korunmasına katkı sunabilir.
Kan şekeri dengesi üzerinde olumlu etkiler sunabilir
Glisemik kontrolü destekleyen içeriklere sahiptir (diyabet hastaları doktor kontrolünde tüketmeli).
Mide ve bağırsakları rahatlatır
Gastrik rahatsızlıkları hafifletebilir; mide asidini dengelemeye katkı sağlar.
Doğal bir idrar söktürücüdür
Vücutta biriken ödem ve toksinlerin atılmasına yardımcı olabilir.
Soğuk algınlığı döneminde destekleyicidir
Vitamin ve antioksidan içeriği nedeniyle üst solunum yollarını korumaya destek olur.