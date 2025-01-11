Kadraj İkon Ankara'da fuhuş şebekesine operasyon: Çok sayıda gözaltı! 20 kadın koruma altına alındı

Ankara'da fuhuş şebekesine operasyon: Çok sayıda gözaltı! 20 kadın koruma altına alındı

Ankara'da Ahlak Büro ekipleri 2 eğlence mekanı ile 3 otele fuhuş operasyonu düzenledi. 13 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda fuhşa zorlanan 20 kadın ise koruma altına alındı.

Giriş Tarihi: 11.01.2025 10:17 Güncelleme Tarihi: 11.01.2025 10:19
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Ankara’da fuhuş şebekesine operasyon: Çok sayıda gözaltı! 20 kadın koruma altına alındı

Ankara'da düzenlenen fuhuş operasyonunda 13 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara'da düzenlenen fuhuş operasyonunda 13 şüpheli yakalandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Cinsel Suçlar Soruşturma Bürosu'nun başlattığı soruşturma ile 'Fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin etmek' suçu kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından kent genelinde yapılan çalışmalarda, 13 şüpheli tespit edildi.

Ankara'da fuhuş operayonu düzenlendi (Ekran görüntüsü/İHA)Ankara'da fuhuş operayonu düzenlendi (Ekran görüntüsü/İHA)

13 GÖZALTI
Polis ekipleri, 2 eğlence mekanı ile 3 otele yapılan operasyonlarda, aralarında işletme sahipleri, müdürler ve çalışanların da bulunduğu 13 şüpheliyi gözaltına aldı.

Ankara'da fuhuş operayonu düzenlendi Ankara'da fuhuş operayonu düzenlendi

FUHŞA ZORLANAN 20 KADIN KORUMA ALTINA ALINDI
Şüphelilerin emniyetteki sorgularında, 24 ayrı dosyadan ifade verdikleri belirlendi. Operasyonlarda, fuhşa zorlandığını beyan eden 20 kadın ise koruma altına alındı.

Ankara'da fuhuş operayonu düzenlendi Ankara'da fuhuş operayonu düzenlendi

Fuhuşla Mücadele Komisyonu kararı gereğince 3 otel ile 2 eğlence mekanı mühürlenip, kapatıldı.