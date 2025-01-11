Ankara’da fuhuş şebekesine operasyon: Çok sayıda gözaltı! 20 kadın koruma altına alındı

Ankara'da düzenlenen fuhuş operasyonunda 13 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara'da düzenlenen fuhuş operasyonunda 13 şüpheli yakalandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Cinsel Suçlar Soruşturma Bürosu'nun başlattığı soruşturma ile 'Fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin etmek' suçu kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından kent genelinde yapılan çalışmalarda, 13 şüpheli tespit edildi.