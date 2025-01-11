Ankara’da fuhuş şebekesine operasyon: Çok sayıda gözaltı! 20 kadın koruma altına alındı

Ankara'da düzenlenen fuhuş operasyonunda 13 şüpheli gözaltına alındı.Ankara'da düzenlenen fuhuş operasyonunda 13 şüpheli yakalandı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Cinsel Suçlar Soruşturma Bürosu'nun başlattığı soruşturma ile 'Fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin etmek' suçu kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından kent genelinde yapılan çalışmalarda, 13 şüpheli tespit edildi.
13 GÖZALTI
Polis ekipleri, 2 eğlence mekanı ile 3 otele yapılan operasyonlarda, aralarında işletme sahipleri, müdürler ve çalışanların da bulunduğu 13 şüpheliyi gözaltına aldı.
FUHŞA ZORLANAN 20 KADIN KORUMA ALTINA ALINDI
Şüphelilerin emniyetteki sorgularında, 24 ayrı dosyadan ifade verdikleri belirlendi. Operasyonlarda, fuhşa zorlandığını beyan eden 20 kadın ise koruma altına alındı.