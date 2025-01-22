700.000 TL bütçeyle alınabilecek en iyi ikinci el otomobiller listelendi

Son dönemde Türkiye’de otomobil piyasasında gözlenen fiyat artışları, TCMB’nin politika faizini düşürmesiyle birlikte farklı bir seyir izlemeye başladı. Fiyatlarında yaşanan dalgalanmalar bir miktar yavaşlarken, vatandaşlar 2025 yılı itibarıyla yeni bir otomobil sahibi olmanın yollarını arıyor.

Giriş Tarihi: 22.01.2025 23:49 Güncelleme Tarihi: 22.01.2025 23:49 PAYLAŞ ABONE OL

Özellikle 700.000 TL bütçesi olanlar, hem yeni teknolojiye sahip hem de 5 yaşından genç araçları tercih ediyor. İşte bu bütçeyle alınabilecek otomobillerin detaylı listesi...

Fotoğraflar: AA 1. Renault Clio (2019 ve Üzeri) Motor Seçenekleri: 0.9 Benzin

1.0 Tce Benzin

1.0 Sce Benzin Renault Clio, modern tasarımı, kompakt yapısı ve düşük yakıt tüketimi ile şehir içi kullanıma uygun bir seçenek olarak öne çıkıyor. 2019 model ve üzerindeki araçlar, güvenlik donanımları ve teknolojik yenilikleriyle kullanıcıların dikkatini çekiyor.