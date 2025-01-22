Kadraj İkon 700.000 TL bütçeyle alınabilecek en iyi ikinci el otomobiller listelendi

700.000 TL bütçeyle alınabilecek en iyi ikinci el otomobiller listelendi

Son dönemde Türkiye’de otomobil piyasasında gözlenen fiyat artışları, TCMB’nin politika faizini düşürmesiyle birlikte farklı bir seyir izlemeye başladı. Fiyatlarında yaşanan dalgalanmalar bir miktar yavaşlarken, vatandaşlar 2025 yılı itibarıyla yeni bir otomobil sahibi olmanın yollarını arıyor.

Giriş Tarihi: 22.01.2025 23:49 Güncelleme Tarihi: 22.01.2025 23:49
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700.000 TL bütçeyle alınabilecek en iyi ikinci el otomobiller listelendi

Özellikle 700.000 TL bütçesi olanlar, hem yeni teknolojiye sahip hem de 5 yaşından genç araçları tercih ediyor. İşte bu bütçeyle alınabilecek otomobillerin detaylı listesi...

Fotoğraflar: AAFotoğraflar: AA

1. Renault Clio (2019 ve Üzeri)

Motor Seçenekleri:

  • 0.9 Benzin
  • 1.0 Tce Benzin
  • 1.0 Sce Benzin

Renault Clio, modern tasarımı, kompakt yapısı ve düşük yakıt tüketimi ile şehir içi kullanıma uygun bir seçenek olarak öne çıkıyor. 2019 model ve üzerindeki araçlar, güvenlik donanımları ve teknolojik yenilikleriyle kullanıcıların dikkatini çekiyor.

2. Peugeot 301 (2018 ve Üzeri)

Motor Seçenekleri:

  • 1.5 Dizel
  • 1.2 Benzin

Geniş iç hacmi ve dayanıklılığı ile bilinen Peugeot 301, hem aileler hem de bireysel kullanıcılar için ideal bir sedan otomobil. Özellikle dizel motor seçeneği, yakıt ekonomisi arayanlar için cazip bir tercih sunuyor.

3. Citroen C Elysee (2018 ve Üzeri)

Motor Seçenekleri:

  • 1.5 Dizel
  • 1.2 Benzin

Citroen C Elysee, konforlu sürüş deneyimi ve uygun fiyat avantajıyla öne çıkıyor. 2018 ve üzeri modeller, yeni nesil motor seçenekleri ve geniş bagaj hacmi ile ihtiyaçları karşılıyor.

4. Fiat Egea (2019 ve Üzeri)

Motor Seçenekleri:

  • 1.4 Benzin

Fiat Egea, tasarımı ve Türkiye'deki geniş servis ağı ile popüler bir sedan modeli olarak biliniyor. 2019 sonrası modellerde daha gelişmiş multimedya sistemleri ve güvenlik özellikleri dikkat çekiyor.

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