700.000 TL bütçeyle alınabilecek en iyi ikinci el otomobiller listelendi

Özellikle 700.000 TL bütçesi olanlar, hem yeni teknolojiye sahip hem de 5 yaşından genç araçları tercih ediyor. İşte bu bütçeyle alınabilecek otomobillerin detaylı listesi...
Motor Seçenekleri:
Renault Clio, modern tasarımı, kompakt yapısı ve düşük yakıt tüketimi ile şehir içi kullanıma uygun bir seçenek olarak öne çıkıyor. 2019 model ve üzerindeki araçlar, güvenlik donanımları ve teknolojik yenilikleriyle kullanıcıların dikkatini çekiyor.
Motor Seçenekleri:
Geniş iç hacmi ve dayanıklılığı ile bilinen Peugeot 301, hem aileler hem de bireysel kullanıcılar için ideal bir sedan otomobil. Özellikle dizel motor seçeneği, yakıt ekonomisi arayanlar için cazip bir tercih sunuyor.
Motor Seçenekleri:
Citroen C Elysee, konforlu sürüş deneyimi ve uygun fiyat avantajıyla öne çıkıyor. 2018 ve üzeri modeller, yeni nesil motor seçenekleri ve geniş bagaj hacmi ile ihtiyaçları karşılıyor.