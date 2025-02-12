2 milyon kişi onu takip ediyor! İngiltere’nin en popüler diyetisyeninin şaşırtan beslenme rutini

İngiltere’nin en çok sevilen beslenme uzmanlarından biri olan Emily English, sosyal medyada büyük ilgi gören bir video paylaştı. Günlük olarak tükettiği üç öğünü anlatan videoda, besleyici ve doyurucu yemekleriyle dikkat çeken English’in beslenme tarzı hayranlarından büyük övgü aldı.

Giriş Tarihi: 12.02.2025 23:15 Güncelleme Tarihi: 12.02.2025 23:16 PAYLAŞ ABONE OL

Instagram ve TikTok'ta 2 milyondan fazla takipçisi bulunan English ünlü markalarla işbirlikleri yaparken, aynı zamanda popüler bir sabah programı da sunuyor. İki yemek kitabı yazan ve üçüncü kitabını Mayıs ayında yayınlamaya hazırlanan English'in yemek seçimleri, sağlıklı olduğu kadar pratik olmasıyla da dikkat çekiyor.

Fotoğraflar: Instagram 🥑 İNGİLTERE'NİN EN POPÜLER BESLENME UZMANI GÜNLÜK BESLENME RUTİNİNİ AÇIKLADI! İngiltere'nin en çok sevilen beslenme uzmanlarından biri olan Emily English, sosyal medyada büyük ilgi gören bir video paylaştı. Günlük olarak tükettiği üç öğünü paylaşan English'in tarifleri hayranları tarafından çok beğenildi. 2 milyondan fazla takipçiye sahip beslenme uzmanı markalarla işbirliği yapıyor ve TV'de düzenli olarak tariflerini paylaşıyor. İşte çok beğenilen o 3 besin...