Kadraj İkon 2 milyon kişi onu takip ediyor! İngiltere’nin en popüler diyetisyeninin şaşırtan beslenme rutini

2 milyon kişi onu takip ediyor! İngiltere’nin en popüler diyetisyeninin şaşırtan beslenme rutini

İngiltere’nin en çok sevilen beslenme uzmanlarından biri olan Emily English, sosyal medyada büyük ilgi gören bir video paylaştı. Günlük olarak tükettiği üç öğünü anlatan videoda, besleyici ve doyurucu yemekleriyle dikkat çeken English’in beslenme tarzı hayranlarından büyük övgü aldı.

Giriş Tarihi: 12.02.2025 23:15 Güncelleme Tarihi: 12.02.2025 23:16
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2 milyon kişi onu takip ediyor! İngiltere’nin en popüler diyetisyeninin şaşırtan beslenme rutini

Instagram ve TikTok'ta 2 milyondan fazla takipçisi bulunan English ünlü markalarla işbirlikleri yaparken, aynı zamanda popüler bir sabah programı da sunuyor. İki yemek kitabı yazan ve üçüncü kitabını Mayıs ayında yayınlamaya hazırlanan English'in yemek seçimleri, sağlıklı olduğu kadar pratik olmasıyla da dikkat çekiyor.

Fotoğraflar: InstagramFotoğraflar: Instagram

🥑 İNGİLTERE'NİN EN POPÜLER BESLENME UZMANI GÜNLÜK BESLENME RUTİNİNİ AÇIKLADI!

İngiltere'nin en çok sevilen beslenme uzmanlarından biri olan Emily English, sosyal medyada büyük ilgi gören bir video paylaştı. Günlük olarak tükettiği üç öğünü paylaşan English'in tarifleri hayranları tarafından çok beğenildi. 2 milyondan fazla takipçiye sahip beslenme uzmanı markalarla işbirliği yapıyor ve TV'de düzenli olarak tariflerini paylaşıyor. İşte çok beğenilen o 3 besin...

Emily English'in Instagram hesabıEmily English'in Instagram hesabı

🍳 KAHVALTI: PEYNİRLİ VE YUMURTALI TACO

Sabaha protein dolu bir kahvaltıyla başlayan English, peynirli ve sebzeli yumurtalı taco yapıyor. Tarifte:

✔️ Çırpılmış yumurta ve çedar peyniri
✔️ Kapya biber, avokado ve tost edilmiş tortilla
✔️ Acı sos ve taze kişniş

Ayrıca, bağırsak sağlığını desteklemek için L-glutamine ve Epetome takviyeleri alıyor.

Peynirli ve sebzeli yumurtalı tacoPeynirli ve sebzeli yumurtalı taco

🥗 ÖĞLE YEMEĞİ: KÖZLENMİŞ SEBZELİ SALATA

Öğle yemeğinde lif ve protein açısından zengin bir salata tüketiyor. İçeriğinde:

✔️ Fırınlanmış nohut, kapya biber ve kırmızı soğan
✔️ Miso-tahin sos, beyaz peynir ve nar taneleri
✔️ Protein olarak karides (isteğe bağlı değiştirilebilir)

Bu salata, bağırsak sağlığına iyi gelen besinlerle dolu ve tüm öğleden sonra tok tutuyor.

Sebzeli salataSebzeli salata

🍛 AKŞAM YEMEĞİ: KÖRİ VE TAVUKLU PİRİNÇ

Akşam yemeğinde tek tencerede hazırlanan kırmızı Thai köri bazlı bir yemek yapıyor. Tarifte:

✔️ Sarımsak, zencefil, kırmızı biber ve taze soğan
✔️ Hindistan cevizi sütüyle pişirilen tavuk ve sebzeler
✔️ Üzerine çıtır acı biber yağı ve taze otlar

Fotoğraf: Takvim Fotoğraf ArşiviFotoğraf: Takvim Fotoğraf Arşivi

📢 SOSYAL MEDYA BU TARİFLERE BAYILDI!

TikTok'ta 245 binin üzerinde izlenen bu video büyük ilgi gördü. Bir takipçisi, akşam yemeği tarifini 5 kez denediğini söylerken, diğerleri de salatasının mükemmel olduğunu söyledi.

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