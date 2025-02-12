12 Şubat Dolunayı önümüzdeki 3 gün bu 3 burca dünyada cenneti yaşatacak

12 Şubat’ta gerçekleşecek Kar Ayı Dolunayı, astrolojik olarak büyük değişimlerin habercisi olacak. Aslan burcunda meydana gelecek bu gökyüzü olayı, tutkuların ve kalpten gelen arzuların ön plana çıkmasını sağlarken, bazı burçlar için sürpriz gelişmeleri de beraberinde getirecek. Ünlü astrolog Kyle Thomas’a göre, bu dolunay bazı burçlara beklenmedik fırsatlar sunacak.

Giriş Tarihi: 12.02.2025 21:31 PAYLAŞ ABONE OL

Şubat ayının dolunayı, 12 Şubat'ta TSİ 05:53'te en parlak haline ulaşacak. "Kar Ayı" olarak bilinen bu gökyüzü olayı, Aslan burcunda gerçekleşerek kalbinizin en derin arzularını ön plana çıkaracak. Ünlü astrolog Kyle Thomas'a göre, bu dolunay bazı burçlara büyük fırsatlar getirirken, bazıları için beklenmedik dönüşler ve meydan okumalar sunabilir.

Fotoğraf: Takvim Fotoğraf Arşivi 🌕 KOÇ (20 MART - 19 NİSAN): AŞK HAYATINIZ CANLANIYOR! Koç burçları için Kar Ayı, duygusal dünyalarına hareket getiriyor. Thomas, "Bu, aşk hayatınızı yeniden şarj etmeniz için yılın en iyi zamanlarından biri" diyor. Bekar Koçlar için yeni bir romantik başlangıç kapıda olabilir. İlişkisi olanlar ise partnerleriyle tutkulu anlar yaşayabilir. Özel bir buluşma planlamak için ideal bir dönem!