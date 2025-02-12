Kadraj Bi Bak 12 Şubat Dolunayı önümüzdeki 3 gün bu 3 burca dünyada cenneti yaşatacak

12 Şubat Dolunayı önümüzdeki 3 gün bu 3 burca dünyada cenneti yaşatacak

12 Şubat’ta gerçekleşecek Kar Ayı Dolunayı, astrolojik olarak büyük değişimlerin habercisi olacak. Aslan burcunda meydana gelecek bu gökyüzü olayı, tutkuların ve kalpten gelen arzuların ön plana çıkmasını sağlarken, bazı burçlar için sürpriz gelişmeleri de beraberinde getirecek. Ünlü astrolog Kyle Thomas’a göre, bu dolunay bazı burçlara beklenmedik fırsatlar sunacak.

Giriş Tarihi: 12.02.2025 21:31
ABONE OL
12 Şubat Dolunayı önümüzdeki 3 gün bu 3 burca dünyada cenneti yaşatacak

Şubat ayının dolunayı, 12 Şubat'ta TSİ 05:53'te en parlak haline ulaşacak. "Kar Ayı" olarak bilinen bu gökyüzü olayı, Aslan burcunda gerçekleşerek kalbinizin en derin arzularını ön plana çıkaracak. Ünlü astrolog Kyle Thomas'a göre, bu dolunay bazı burçlara büyük fırsatlar getirirken, bazıları için beklenmedik dönüşler ve meydan okumalar sunabilir.

Fotoğraf: Takvim Fotoğraf ArşiviFotoğraf: Takvim Fotoğraf Arşivi

🌕 KOÇ (20 MART - 19 NİSAN): AŞK HAYATINIZ CANLANIYOR!

Koç burçları için Kar Ayı, duygusal dünyalarına hareket getiriyor. Thomas, "Bu, aşk hayatınızı yeniden şarj etmeniz için yılın en iyi zamanlarından biri" diyor. Bekar Koçlar için yeni bir romantik başlangıç kapıda olabilir. İlişkisi olanlar ise partnerleriyle tutkulu anlar yaşayabilir. Özel bir buluşma planlamak için ideal bir dönem!

Fotoğraflar: AAFotoğraflar: AA

🌕 YENGEÇ (20 HAZİRAN - 22 TEMMUZ): MADDİ ŞANS KAPINIZI ÇALIYOR!

Yengeç burçları için dolunay finansal alanda önemli gelişmeler getirebilir. Thomas'a göre, yeni bir iş teklifi, zam ya da beklenmedik bir gelir kaynağı gündemde olabilir. Ancak bu fırsatları değerlendirmek için harekete geçmeniz gerekiyor! Şanslı bir döneme girerken, yatırım planlarınızı gözden geçirmek akıllıca olacaktır.

🌕 AKREP (22 EKİM - 21 KASIM): BÜYÜK BİR ZAFER SİZİ BEKLİYOR!

Akrep burçları için Kar Ayı, kariyerlerinde büyük bir başarıyı müjdeliyor. "Bu dolunay, size profesyonel anlamda büyük bir sıçrama yapma şansı sunabilir" diyen Thomas, yeni bir iş fırsatı ya da büyük bir projenin tamamlanabileceğini belirtiyor. Mevcut işinizden memnun değilseniz, daha iyi bir fırsat için harekete geçmenin tam zamanı olabilir!

Sevgililer Günü’nde hangi burç ne hediye alır? Kimsenin aklına gelmezdiSevgililer Günü’nde hangi burç ne hediye alır? Kimsenin aklına gelmezdi
Sevgililer Günü'nde hangi burç ne hediye alır? Kimsenin aklına gelmezdi
Zirveye oynayan 3 burç: Onlarla kimse rekabet edemez!Zirveye oynayan 3 burç: Onlarla kimse rekabet edemez!
Zirveye oynayan 3 burç: Onlarla kimse rekabet edemez!