Kilo vermek için son dönemde popülerleşen ilaçlar ve enjeksiyonlar yerine, 1980'lerden kalma bir diyet planıyla altı beden incelen 51 yaşındaki Marv Young, dönüşüm sürecini anlattı. Duygusal yeme alışkanlıklarını değiştirerek 12 ayda 44,5 kilo veren Young, eski alışkanlıklarını geride bırakmanın kendisine yeni bir hayat sunduğunu söylüyor.
🥄 DUYGUSAL YEMEKTEN 110 KİLOYA
Güney Londra'da yaşayan üst düzey sosyal yardım yöneticisi Marv Young, çocukluk ve gençlik yıllarında yaşadığı trajik kayıpların ardından yemekle farklı bir ilişki kurdu.
- 9 yaşında ağabeyi Alan'ı,
- 13 yaşında amcası Douglas'ı,
- 26 yaşında babası Jonathan'ı kaybetti.
Ailesinin Karayip kökenli olması nedeniyle yemek, sevgiyi gösterme biçimiydi. Ancak kardeşinin ölümünden sonra annesi aynı miktarda yemek pişirmeye devam etti ve Young fazla yemek yemeye başladı. Kilo aldıkça, fiziksel değişimi görmezden geldiğini belirten Young, multipl skleroz (MS) teşhisi konmasına rağmen kilosunun sağlığını nasıl etkilediğini kabul edemedi.
🎁 HAYATINI DEĞİŞTİREN KOLYE
Young için gerçek kırılma anı, vaftiz kızının ona hediye ettiği bir kolyeyi takamaması oldu. Young geçtiğimiz haftalarda bir dergiye verdiği röportajda "Boynum o kadar şişmandı ki zinciri takamıyordum. O an kendime 'Bu utanç verici, bir şeyleri değiştirmeliyim' dedim." ifadelerini kullandı. Bu olay, onun 1984 yılında geliştirilen ve öğünleri düşük kalorili shake'ler, çorbalar ve atıştırmalıklarla değiştiren 1:1 diyetine başlamasına sebep oldu.
⏳ 12 AYDA 44,5 KİLO VERDİ!
Bu diyet sayesinde Young bir yılda 22 bedenden 10 bedene düştü ve tam 44,5 kilo kaybetti.
🔹 Başlangıç kilosu: 110,5 kg
🔹 Mevcut kilosu: 64,5 kg
🔹 Verilen kilo: 44,5 kg
🔹 Kıyafet bedeni: 22 → 10
1:1 Diyeti, öğünlerin yerini kalori kontrollü shake'ler, çorbalar, barlar ve atıştırmalıklarla değiştiren bir beslenme programıdır. 1984 yılında geliştirilen bu diyet, günlük kalori alımını sınırlandırarak hızlı kilo kaybı sağlamayı amaçlar. Günlük öğünlerde protein, lif ve temel vitamin-minerallerin dengeli alınmasını sağlar.
Diyet, bireyin yaşına, kilosuna ve hedeflerine göre farklı seviyelerde uygulanabilir. Genellikle düşük kalorili bir beslenme planı içerir ve kilo kaybı sürecinde düzenli su tüketimi önemlidir.
☀️ Sabah Kahvaltısı
🥤 Protein shake (çikolata, vanilya veya çilek aromalı)
💧 1 büyük bardak su
☕ Şekersiz kahve veya bitki çayı
🍫 Protein bar veya yoğurt
🥒 Bir avuç salatalık veya havuç dilimleri
💦 Bol su içilmeli!
🥣 Sebzeli veya tavuklu düşük kalorili çorba
🥗 Küçük bir yeşil salata (yağsız veya az zeytinyağlı)
🫗 1 bardak maden suyu veya su
🥜 Birkaç badem veya ceviz
🍏 Bir küçük yeşil elma
🫖 Bitki çayı (yeşil çay veya papatya çayı önerilir)
🥗 Izgara tavuk, ton balığı veya haşlanmış mercimek ile salata
🥦 Buharda pişmiş brokoli veya karnabahar
💧 Büyük bir bardak su
✅ Gün boyunca 2-3 litre su tüketilmeli.
✅ Öğünlerde düşük kalorili ve besleyici gıdalar tercih edilmeli.
✅ İşlenmiş ve şekerli yiyeceklerden kaçınılmalı.
✅ Ara öğünlerde doğal atıştırmalıklar seçilmeli.
✅ Gün içinde hafif egzersiz veya yürüyüş yapılması önerilir.
📌 Bu beslenme programı, kişiye özel olarak düzenlenebilir ve kilo kaybı sürecini desteklemek için su tüketimi ve hareketliliğe dikkat edilmelidir.