Kilo vermek için son dönemde popülerleşen ilaçlar ve enjeksiyonlar yerine, 1980'lerden kalma bir diyet planıyla altı beden incelen 51 yaşındaki Marv Young, dönüşüm sürecini anlattı. Duygusal yeme alışkanlıklarını değiştirerek 12 ayda 44,5 kilo veren Young, eski alışkanlıklarını geride bırakmanın kendisine yeni bir hayat sunduğunu söylüyor.

Fotoğraflar: Intsagram

🥄 DUYGUSAL YEMEKTEN 110 KİLOYA

Güney Londra'da yaşayan üst düzey sosyal yardım yöneticisi Marv Young, çocukluk ve gençlik yıllarında yaşadığı trajik kayıpların ardından yemekle farklı bir ilişki kurdu.

- 9 yaşında ağabeyi Alan'ı,

- 13 yaşında amcası Douglas'ı,

- 26 yaşında babası Jonathan'ı kaybetti.

Ailesinin Karayip kökenli olması nedeniyle yemek, sevgiyi gösterme biçimiydi. Ancak kardeşinin ölümünden sonra annesi aynı miktarda yemek pişirmeye devam etti ve Young fazla yemek yemeye başladı. Kilo aldıkça, fiziksel değişimi görmezden geldiğini belirten Young, multipl skleroz (MS) teşhisi konmasına rağmen kilosunun sağlığını nasıl etkilediğini kabul edemedi.

🎁 HAYATINI DEĞİŞTİREN KOLYE

Young için gerçek kırılma anı, vaftiz kızının ona hediye ettiği bir kolyeyi takamaması oldu. Young geçtiğimiz haftalarda bir dergiye verdiği röportajda "Boynum o kadar şişmandı ki zinciri takamıyordum. O an kendime 'Bu utanç verici, bir şeyleri değiştirmeliyim' dedim." ifadelerini kullandı. Bu olay, onun 1984 yılında geliştirilen ve öğünleri düşük kalorili shake'ler, çorbalar ve atıştırmalıklarla değiştiren 1:1 diyetine başlamasına sebep oldu.