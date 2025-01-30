100 metrelik asteroit Dünya’ya yaklaşıyor! NASA uyardı: 2032 yılında çarpabilir

Aralık ayında tespit edilen ve 100 metre çapında olduğu belirlenen 2024 YR4 asteroiti, olası bir çarpışma riskine karşı dünya çapında alarma yol açtı.
ASTEROİT 2024 YR4, 2032'DE DÜNYA'YA ÇARPABİLİR Mİ?
Aralık 2024'te Şili'de bulunan otomatik bir teleskop tarafından keşfedilen 2024 YR4 asteroiti, son gözlemlerle birlikte çarpma riski listelerinin başına yerleşti. NASA ve Avrupa Uzay Ajansı'nın yaptığı hesaplamalara göre, bu gök cisminin 22 Aralık 2032'de Dünya'ya çarpma ihtimali %1,3 olarak belirlendi. Ancak, büyük olasılıkla gezegenimize zarar vermeden yakınından geçeceği belirtiliyor.
Uluslararası uzay ajansları tarafından yürütülen gezegen savunma prosedürleri, bu asteroitin potansiyel bir tehdit oluşturması nedeniyle ilk kez devreye alındı. BM tarafından desteklenen Uluslararası Asteroit Uyarı Ağı (IAWN) ve Uzay Görevi Planlama Danışma Grubu (SMPAG), asteroitin yörüngesini daha doğru hesaplamak ve olası bir çarpışma senaryosuna karşı çözüm üretmek için çalışmalara başladı.
Edinburgh Üniversitesi'nden gezegensel astronomi profesörü Colin Snodgrass, mevcut verilere dayanarak, "Büyük ihtimalle zararsız bir şekilde geçip gidecek ancak bu olasılığı kesinleştirmek için daha fazla gözlem gerekiyor" dedi.
Imperial College London'da gezegen bilimleri uzmanı Prof. Gareth Collins ise, Dünya'ya yakın nesnelerin takibinin giderek arttığını belirterek, bu tür asteroitlerin keşfinin artık daha sık hale geldiğini söyledi.
Uzay ajansları, asteroitlerin tehlikesini Torino Çarpma Tehlikesi Ölçeği ile değerlendiriyor. Sıfırdan 10'a kadar derecelendirilen bu ölçek, çarpışma riskini belirlemek için kullanılıyor. 2024 YR4, ölçek üzerinde 3 puan alarak gökbilimcilerin dikkatini çeken "önemli karşılaşmalar" arasında yer aldı.
Bu ölçek baz alındığında, Apophis asteroiti 2004 yılında 4 puan alarak büyük endişeye yol açmıştı. Ancak daha sonra yapılan gözlemler, en az bir yüzyıl boyunca tehdit oluşturmayacağını gösterdi.
2024 YR4 gibi 100 metre genişliğindeki bir asteroit, dinozorları yok eden 10-15 kilometrelik göktaşı kadar büyük olmasa da, şehir çapında ciddi yıkıma neden olabilir. Bilim insanları, bu büyüklükteki uzay kayalarının her birkaç bin yılda bir Dünya'ya çarptığını belirtiyor.
Örneğin, 1908'de Sibirya'daki Tunguska Olayı yaklaşık 50 metre çapındaki bir meteorun havada patlamasıyla yaşandı ve 2.000 kilometrekarelik ormanlık alan yok oldu.
Asteroit, şu anda Dünya'dan uzaklaşan bir yörüngede ilerlediği için gökbilimciler, önümüzdeki aylarda daha fazla gözlem yapmayı hedefliyor. Eğer 2032'de bir çarpma ihtimali hâlâ geçerli olursa, NASA ve Avrupa Uzay Ajansı, 2028 yılında tekrar görüş alanına girdiğinde yeni verilerle yörünge hesaplamalarını netleştirecek.
Şu an için çarpma ihtimali %1,3 olarak görünüyor ve bu oran oldukça düşük. Ancak bu belirsizlik giderilene kadar uluslararası uzay ajansları ve gökbilimciler 2024 YR4'ü yakından takip etmeye devam edecek.
2032'ye kadar sürecek gözlem sürecinde, bu asteroitin gerçekten Dünya'ya yönelip yönelmediği kesinleşecek. Eğer risk devam ederse, uluslararası bir müdahale planı devreye sokulabilir.