100 metrelik asteroit Dünya’ya yaklaşıyor! NASA uyardı: 2032 yılında çarpabilir

Aralık ayında tespit edilen ve 100 metre çapında olduğu belirlenen 2024 YR4 asteroiti, olası bir çarpışma riskine karşı dünya çapında alarma yol açtı.

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ASTEROİT 2024 YR4, 2032'DE DÜNYA'YA ÇARPABİLİR Mİ?

Aralık 2024'te Şili'de bulunan otomatik bir teleskop tarafından keşfedilen 2024 YR4 asteroiti, son gözlemlerle birlikte çarpma riski listelerinin başına yerleşti. NASA ve Avrupa Uzay Ajansı'nın yaptığı hesaplamalara göre, bu gök cisminin 22 Aralık 2032'de Dünya'ya çarpma ihtimali %1,3 olarak belirlendi. Ancak, büyük olasılıkla gezegenimize zarar vermeden yakınından geçeceği belirtiliyor.

GEZEGEN SAVUNMA SİSTEMİ İLK KEZ DEVREDE!

Uluslararası uzay ajansları tarafından yürütülen gezegen savunma prosedürleri, bu asteroitin potansiyel bir tehdit oluşturması nedeniyle ilk kez devreye alındı. BM tarafından desteklenen Uluslararası Asteroit Uyarı Ağı (IAWN) ve Uzay Görevi Planlama Danışma Grubu (SMPAG), asteroitin yörüngesini daha doğru hesaplamak ve olası bir çarpışma senaryosuna karşı çözüm üretmek için çalışmalara başladı.

Edinburgh Üniversitesi'nden gezegensel astronomi profesörü Colin Snodgrass, mevcut verilere dayanarak, "Büyük ihtimalle zararsız bir şekilde geçip gidecek ancak bu olasılığı kesinleştirmek için daha fazla gözlem gerekiyor" dedi.

Imperial College London'da gezegen bilimleri uzmanı Prof. Gareth Collins ise, Dünya'ya yakın nesnelerin takibinin giderek arttığını belirterek, bu tür asteroitlerin keşfinin artık daha sık hale geldiğini söyledi.