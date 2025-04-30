Ziraat Bankası'ndan 29 bin TL promosyon! 3 yıllık protokol sona erdi: Sağlık çalışanları için yeni promosyon ödemeleri ne zaman?
Sağlık Bakanlığı sağlık çalışanlarına yönelik 3 yıllık protokol çerçevesinde yapılan banka promosyon ödemeleri için gözler yeni tarihe çevrildi. 2023 yılında Sağlık Bakanlığı ile Ziraat Bankası arasında yapılan maaş anlaşması doğrultusunda sağlık çalışanlarına 29 bin TL promosyon ödemesi yapılmıştı. Peki yeni promosyon ödemeleri ne zaman? İşte merak edilenler.
Giriş Tarihi: 30.04.2025 07:27
Güncelleme Tarihi: 30.04.2025 07:42