Ziraat Bankası’ndan 29 bin TL promosyon! 3 yıllık protokol sona erdi: Sağlık çalışanları için yeni promosyon ödemeleri ne zaman?

Sağlık Bakanlığı'na bağlı hastaneler ve kurumlarda görev yapan yüz binlerce sağlık personeli promosyon anlaşmalarının yenilenme sürecine dair gelişmeleri heyecanla bekliyor. 1 Ocak 2023 tarihinde imzalanan mevcut promosyon protokolü, 3 yıllık süresiyle sağlık çalışanlarına 29 bin TL ödeme yapılmasını sağlamıştı. Ancak söz konusu protokolün süresinin dolmasına sadece bir yıl kaldı. Bu süreçte yeni promosyon ödemeleri ve bankaların yaklaşımı konusunda sağlık çalışanlarının beklentisi büyük. Peki sağlık çalışanlarına yapılacak yeni promosyon ödemeleri ne zaman gerçekleşecek?