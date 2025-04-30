Kadraj Galeri Kadraj İkon Ziraat Bankası'ndan 29 bin TL promosyon! 3 yıllık protokol sona erdi: Sağlık çalışanları için yeni promosyon ödemeleri ne zaman?

Ziraat Bankası'ndan 29 bin TL promosyon! 3 yıllık protokol sona erdi: Sağlık çalışanları için yeni promosyon ödemeleri ne zaman?

Sağlık Bakanlığı sağlık çalışanlarına yönelik 3 yıllık protokol çerçevesinde yapılan banka promosyon ödemeleri için gözler yeni tarihe çevrildi. 2023 yılında Sağlık Bakanlığı ile Ziraat Bankası arasında yapılan maaş anlaşması doğrultusunda sağlık çalışanlarına 29 bin TL promosyon ödemesi yapılmıştı. Peki yeni promosyon ödemeleri ne zaman? İşte merak edilenler.

Giriş Tarihi: 30.04.2025 07:27 Güncelleme Tarihi: 30.04.2025 07:42
Ziraat Bankası’ndan 29 bin TL promosyon! 3 yıllık protokol sona erdi: Sağlık çalışanları için yeni promosyon ödemeleri ne zaman?

Sağlık Bakanlığı'na bağlı hastaneler ve kurumlarda görev yapan yüz binlerce sağlık personeli promosyon anlaşmalarının yenilenme sürecine dair gelişmeleri heyecanla bekliyor. 1 Ocak 2023 tarihinde imzalanan mevcut promosyon protokolü, 3 yıllık süresiyle sağlık çalışanlarına 29 bin TL ödeme yapılmasını sağlamıştı. Ancak söz konusu protokolün süresinin dolmasına sadece bir yıl kaldı. Bu süreçte yeni promosyon ödemeleri ve bankaların yaklaşımı konusunda sağlık çalışanlarının beklentisi büyük. Peki sağlık çalışanlarına yapılacak yeni promosyon ödemeleri ne zaman gerçekleşecek?

Ziraat Bankası’ndan 29 bin TL promosyon! 3 yıllık protokol sona erdi: Sağlık çalışanları için yeni promosyon ödemeleri ne zaman?

Mevcut Promosyon Anlaşmasındaki Ödemeler ve Değişim Beklentisi

NTV'de yer alan habere göre, mevcut protokole göre sağlık çalışanlarına yapılan 29 bin TL'lik ödeme maaş farkı gözetilmeksizin yapılmıştı.

Ziraat Bankası’ndan 29 bin TL promosyon! 3 yıllık protokol sona erdi: Sağlık çalışanları için yeni promosyon ödemeleri ne zaman?

Bu ödemelerin 25 bin 200 TL'si nakit olarak yatırılırken, 3 bin TL'lik kısmı ise kredi kartı puanı ve taksitli ödeme şeklinde verilmişti.

Ziraat Bankası’ndan 29 bin TL promosyon! 3 yıllık protokol sona erdi: Sağlık çalışanları için yeni promosyon ödemeleri ne zaman?

Ancak son yıllarda memur maaşlarında yaşanan ciddi artışlar sağlık çalışanlarının beklentilerini yükseltti.

Ziraat Bankası’ndan 29 bin TL promosyon! 3 yıllık protokol sona erdi: Sağlık çalışanları için yeni promosyon ödemeleri ne zaman?

Özellikle diğer kamu kurumlarında yapılan promosyon anlaşmalarında ödenen rakamların 100 bin TL'yi aşması sağlık çalışanlarının da daha yüksek promosyon ödemeleri taleplerini gündeme getirdi.