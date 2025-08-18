Ziraat Bankası ile 29 bin TL promosyon! 3 yıllık sözleşme sona erdi: Sağlık Bakanlığı yeni promosyon ödemeleri ne zaman?
Sağlık çalışanlarına verilen banka promosyonlarıyla ilgili heyecan devam ediyor. 2023 yılında Sağlık Bakanlığı ile Ziraat Bankası arasında imzalanan 3 yıllık protokol kapsamında sağlık personeline toplam 29 bin TL promosyon ödemesi yapılmıştı. Bu ödemelerin bir kısmı nakit bir kısmı ise Bankkart Lira olarak hesaplara aktarılmıştı. Peki Sağlık çalışanlarına yeni promosyon ödemeleri ne zaman yapılacak? İşte merak edilen gelişmeler.
Giriş Tarihi: 18.08.2025 07:39