Ziraat Bankası ile 29 bin TL promosyon! 3 yıllık sözleşme sona erdi: Sağlık Bakanlığı yeni promosyon ödemeleri ne zaman?

Sağlık çalışanlarına verilen banka promosyonlarıyla ilgili heyecan devam ediyor. 2023 yılında Sağlık Bakanlığı ile Ziraat Bankası arasında imzalanan 3 yıllık protokol kapsamında sağlık personeline toplam 29 bin TL promosyon ödemesi yapılmıştı. Bu ödemelerin bir kısmı nakit bir kısmı ise Bankkart Lira olarak hesaplara aktarılmıştı. Peki Sağlık çalışanlarına yeni promosyon ödemeleri ne zaman yapılacak? İşte merak edilen gelişmeler.

Giriş Tarihi: 18.08.2025 07:39
Sağlık Bakanlığı'na bağlı hastaneler ve kurumlarda görev yapan yüz binlerce personel için banka promosyonu anlaşmalarının yenilenme süreci kapıda. Mevcut protokolün süresinin dolmasına yaklaşık bir yıl kala yeni promosyon rakamları ve bankaların teklifleri sağlık çalışanlarının gündeminde ilk sıraya yerleşti. Peki yeni promosyon ödemeleri ne zaman yapılacak?

Mevcut Protokolün Detayları

1 Ocak 2023'te yürürlüğe giren ve 3 yıl boyunca geçerli olan promosyon anlaşması kapsamında tüm sağlık çalışanlarına maaş farkı gözetilmeksizin 29 bin TL ödeme yapılmıştı.

Bu ödemenin 25 bin 200 TL'si doğrudan hesaba yatırılırken, kalan 3 bin TL ise kredi kartı puanı ve taksitli ödeme olarak verilmişti.

Ancak son dönemde memur maaşlarında yaşanan artışlar ve diğer kamu kurumlarının yeni promosyon anlaşmalarında rakamların 100 bin TL'ye kadar çıkması, sağlık çalışanları arasında beklentiyi yükseltti.

Yeni Promosyon Ödemeleri Ne Zaman Başlayacak?

Yeni dönem promosyon anlaşmasının resmi olarak Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe girmesi planlanıyor.