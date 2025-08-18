Ziraat Bankası ile 29 bin TL promosyon! 3 yıllık sözleşme sona erdi: Sağlık Bakanlığı yeni promosyon ödemeleri ne zaman?

Sağlık Bakanlığı'na bağlı hastaneler ve kurumlarda görev yapan yüz binlerce personel için banka promosyonu anlaşmalarının yenilenme süreci kapıda. Mevcut protokolün süresinin dolmasına yaklaşık bir yıl kala yeni promosyon rakamları ve bankaların teklifleri sağlık çalışanlarının gündeminde ilk sıraya yerleşti. Peki yeni promosyon ödemeleri ne zaman yapılacak?