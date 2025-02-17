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YÖKDİL/1 sonuçları ne zaman açıklanacak? YÖKDİL/2 sınav tarihi belli oldu mu?

2025 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı'nın (2025-YÖKDİL/1) ilk oturumu, 16 Şubat 2025 tarihinde başarıyla gerçekleştirildi. Sınav, İngilizce dilinde Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında, Arapça dilinde ise sadece Sosyal Bilimler alanında yapıldı. Sınavın ardından adaylar, sonuçların açıklanacağı tarihi merakla beklemeye başladı.

Giriş Tarihi: 17.02.2025 06:29 Güncelleme Tarihi: 17.02.2025 06:29
YÖKDİL/1 sonuçları ne zaman açıklanacak? YÖKDİL/2 sınav tarihi belli oldu mu?

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL), akademik kariyerine devam etmek isteyen adaylar için büyük önem taşıyor. 16 Şubat 2025 tarihinde gerçekleştirilen 2025-YÖKDİL/1 sınavının ardından adaylar sonuçların ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Peki, YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 yılı içinde düzenlenecek diğer YÖKDİL ve e-YÖKDİL sınavlarının tarihleri neler? İşte ÖSYM sınav takvimi!

YÖKDİL/1 sonuçları ne zaman açıklanacak? YÖKDİL/2 sınav tarihi belli oldu mu?

2025-YÖKDİL/1 Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

ÖSYM'nin resmi takvimine göre, 2025-YÖKDİL/1 sınav sonuçları 6 Mart 2025 tarihinde açıklanacak. Adaylar, sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr/ adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebilecek.

YÖKDİL/1 sonuçları ne zaman açıklanacak? YÖKDİL/2 sınav tarihi belli oldu mu?

2025-YÖKDİL/2 Ne Zaman?

YÖKDİL sınavı yılda iki kez gerçekleştiriliyor. 2025-YÖKDİL/2 sınavı için takvim şu şekilde:

Başvuru Tarihleri: 11 Haziran - 18 Haziran 2025
Sınav Tarihi: 27 Temmuz 2025
Sonuç Açıklama Tarihi: 15 Ağustos 2025

YÖKDİL/1 sonuçları ne zaman açıklanacak? YÖKDİL/2 sınav tarihi belli oldu mu?

2025 e-YÖKDİL Sınav Takvimi

Elektronik ortamda düzenlenen e-YÖKDİL sınavları, belirli alanlara yönelik olarak farklı tarihlerde gerçekleştirilecek. İşte 2025 yılı e-YÖKDİL sınavlarının tarihleri:

e-YÖKDİL 2025/1 (İngilizce - Sosyal Bilimler)

Başvuru Tarihleri: 6 Mayıs - 14 Mayıs 2025
Sınav Tarihi: 24 Mayıs 2025
Sonuç Tarihi: 24 Mayıs 2025

YÖKDİL/1 sonuçları ne zaman açıklanacak? YÖKDİL/2 sınav tarihi belli oldu mu?

e-YÖKDİL 2025/2 (İngilizce - Sağlık Bilimleri)

Başvuru Tarihleri: 6 Mayıs - 14 Mayıs 2025
Sınav Tarihi: 25 Mayıs 2025
Sonuç Tarihi: 25 Mayıs 2025