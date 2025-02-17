YÖKDİL/1 sonuçları ne zaman açıklanacak? YÖKDİL/2 sınav tarihi belli oldu mu?
2025 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı'nın (2025-YÖKDİL/1) ilk oturumu, 16 Şubat 2025 tarihinde başarıyla gerçekleştirildi. Sınav, İngilizce dilinde Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında, Arapça dilinde ise sadece Sosyal Bilimler alanında yapıldı. Sınavın ardından adaylar, sonuçların açıklanacağı tarihi merakla beklemeye başladı.
Giriş Tarihi: 17.02.2025 06:29 Güncelleme Tarihi: 17.02.2025 06:29