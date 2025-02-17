YÖKDİL/1 sonuçları ne zaman açıklanacak? YÖKDİL/2 sınav tarihi belli oldu mu?

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL), akademik kariyerine devam etmek isteyen adaylar için büyük önem taşıyor. 16 Şubat 2025 tarihinde gerçekleştirilen 2025-YÖKDİL/1 sınavının ardından adaylar sonuçların ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Peki, YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 yılı içinde düzenlenecek diğer YÖKDİL ve e-YÖKDİL sınavlarının tarihleri neler? İşte ÖSYM sınav takvimi!