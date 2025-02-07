Yıllar önce basıldı yeniden yayınlandı: Casuslardan korunma! İngiliz propagandası 97 yıllık raporda!

'CASUSLARA KARŞI NASIL DAVRANIRSIN'

'Casuslardan Korunma' kitapçığından alınan soru ve cevaplardan oluşan bir kesit şu şekilde:

"Sual- Birinci ve ikinci kısımlarda casus ve boşboğazların nasıl adam olduklarını iyice anladın mı?

Cevap- Evet efendim, çok iyi anladım.

Sual- O halde bunlara karşı ne yapmak lazımdır?

Cevap- Boşboğazların ağzını tutmak casusların da haber almak için yapacakları tertibatları bozmak lazımdır.

Sual- Arkadaşlarından birisi böyle boşboğazlık yapmak isterse ne yaparsın?

Cevap- Yapmaması için birkaç defa tenbih ederim, eğer dinlemezse derhal zabite malumat veririm.