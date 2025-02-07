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Yıllar önce basıldı yeniden yayınlandı: Casuslardan korunma! İngiliz propagandası 97 yıllık raporda!

Milli İstihbarat Akademisi (MİA), Erken Cumhuriyet Dönemi'ne ait önemli bir belgeyi gün yüzüne çıkararak tarihe adeta ışık tuttu. 1928 yılında Osmanlıca olarak kaleme alınan ve halkı casusluk tehditlerine karşı bilinçlendirmeyi amaçlayan "Casuslardan Korunma" başlıklı kitapçık, Latin harflerine aktarılarak yeniden yayımlandı. Bu çalışma, dönemin tehdit algılarını, devletin istihbarat faaliyetlerine yaklaşımını ve halkı bilinçlendirme yöntemlerini anlamak açısından önemli bir kaynak niteliği taşırken kitapçıktaki bir belge, I. Dünya Savaşı sırasında İngilizlerin Osmanlı askerleri üzerine yürüttüğü psikolojik savaşın bir örneği olarak dikkat çekti.

Giriş Tarihi: 07.02.2025 14:41 Güncelleme Tarihi: 07.02.2025 14:47
Yıllar önce basıldı yeniden yayınlandı: Casuslardan korunma! İngiliz propagandası 97 yıllık raporda!

Milli İstihbarat Akademisi, 1928 yılında basılan ve halkı casusluk tehditlerine karşı bilinçlendirmeyi amaçlayan 'Casuslardan Korunma' başlıklı Osmanlıca yayını, Latin harflerine aktararak yeniden yayımladı. 1928 yılında yazılmış olan 'Casuslardan Korunma' başlıklı kitapçık, o dönemde genişleyen istihbarat faaliyetleri çerçevesinde halkı bilinçlendirme amacıyla hazırlanmış bir rehber olarak dikkat çekiyor.

Yıllar önce basıldı yeniden yayınlandı: Casuslardan korunma! İngiliz propagandası 97 yıllık raporda!

YABANCI ÜLKE OPERASYONALARINA KARŞI FARKINDALIK OLUŞTURULMAK İSTENDİ

Türk milletinin, yabancı ülke servislerinin açık ve örtülü operasyonlarına karşı farkındalığını artırmak için kaleme alınan kitapçık, o dönemin tehdit algılarını ve karşı istihbarat stratejilerini bugüne taşıyor. 'Casuslardan Korunma' kitapçığı, istihbarat faaliyetlerinin hızla arttığı, dış tehditlerin özellikle casusluk faaliyetleri aracılığıyla toplumun en ince noktalarına kadar nüfuz etmeye çalıştığı bir dönemde, halkı ve orduyu bu tehditlere karşı uyarmayı, casusluk yöntemleri ve davranış biçimlerine karşı farkındalık yaratmayı hedefliyor.

Yıllar önce basıldı yeniden yayınlandı: Casuslardan korunma! İngiliz propagandası 97 yıllık raporda!

SADE BİR DİL

Sade bir dil ile yazılan kitapçık, geniş halk kitlelerine ulaşmayı amaçlıyor. 'Casuslardan Korunma', yalnızca bir bilgilendirme metni olmanın ötesinde, halkın yabancı servislerin istihbarat faaliyetlerine karşı direncini artırmayı ve kritik bilgilerin yanlış ellere geçmesini engellemeyi amaçlayan bir iletişim kampanyası olarak değerlendiriliyor. Bu kitapçık, istihbarat ve karşı istihbarat faaliyetlerine dair toplumsal bilinç oluşturmayı ve halkın bu konuda daha donanımlı hale gelmesini sağlamayı amaçlayan bir adım olarak Cumhuriyet tarihinde yer alıyor.

Yıllar önce basıldı yeniden yayınlandı: Casuslardan korunma! İngiliz propagandası 97 yıllık raporda!

TARİHSEL MİRAS GELECEĞE TAŞINDI

Geriye dönüp bakıldığında bu yayın, dönemin tehdit algılarının ve bu tehditlere karşı geliştirilen stratejilerin anlaşılmasına, devletin istihbarat alanındaki yaklaşımının ve halkın bu alanda bilinçlendirilmesi için kullanılan yöntemlerin ortaya konulmasına katkı sunmakta. Milli İstihbarat Akademisi'nin kitapçığı yeniden yayımlaması hem dönemin ruhunun anlaşılmasına olanak sağlamakta hem de tarihsel bir mirası geleceğe taşımakta. Milli İstihbarat Akademisi'nin web sitesinden erişime açılan çalışma 'Casuslardan Korunma' kitapçığı, çevrim yazısının yanı sıra konuya dair bir giriş metni ve yine konuyu destekleyici mahiyette seçilmiş ek okuma parçalarını içeriyor.

Yıllar önce basıldı yeniden yayınlandı: Casuslardan korunma! İngiliz propagandası 97 yıllık raporda!

'CASUSLARA KARŞI NASIL DAVRANIRSIN'

'Casuslardan Korunma' kitapçığından alınan soru ve cevaplardan oluşan bir kesit şu şekilde:

"Sual- Birinci ve ikinci kısımlarda casus ve boşboğazların nasıl adam olduklarını iyice anladın mı?

Cevap- Evet efendim, çok iyi anladım.

Sual- O halde bunlara karşı ne yapmak lazımdır?

Cevap- Boşboğazların ağzını tutmak casusların da haber almak için yapacakları tertibatları bozmak lazımdır.

Sual- Arkadaşlarından birisi böyle boşboğazlık yapmak isterse ne yaparsın?

Cevap- Yapmaması için birkaç defa tenbih ederim, eğer dinlemezse derhal zabite malumat veririm.