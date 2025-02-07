Yıllar önce basıldı yeniden yayınlandı: Casuslardan korunma! İngiliz propagandası 97 yıllık raporda!

Milli İstihbarat Akademisi (MİA), Erken Cumhuriyet Dönemi'ne ait önemli bir belgeyi gün yüzüne çıkararak tarihe adeta ışık tuttu. 1928 yılında Osmanlıca olarak kaleme alınan ve halkı casusluk tehditlerine karşı bilinçlendirmeyi amaçlayan "Casuslardan Korunma" başlıklı kitapçık, Latin harflerine aktarılarak yeniden yayımlandı. Bu çalışma, dönemin tehdit algılarını, devletin istihbarat faaliyetlerine yaklaşımını ve halkı bilinçlendirme yöntemlerini anlamak açısından önemli bir kaynak niteliği taşırken kitapçıktaki bir belge, I. Dünya Savaşı sırasında İngilizlerin Osmanlı askerleri üzerine yürüttüğü psikolojik savaşın bir örneği olarak dikkat çekti.