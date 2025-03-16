Kadraj Galeri Kadraj İkon Yemen'in başkenti neresi? Yemen'in nüfusu kaç, komşu ülkeler hangileri? Haritası ve konumu!

Yemen'in başkenti neresi? Yemen'in nüfusu kaç, komşu ülkeler hangileri? Haritası ve konumu!

ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı açıklamada ABD ordusuna Yemen'deki Husilere saldırma emri verdiğini duyurdu. Trump, açıklamasında İran'ı Husilere verdiği destek nedeniyle suçlayarak, "Daha önce hiç görmediğiniz şekilde cehennem üzerinize yağmur gibi yağacak" ifadelerini kullandı. Bu gelişmeler sonrası ABD güçleri Yemen'de Husilere yönelik saldırı başlattı.

Giriş Tarihi: 16.03.2025 11:07 Güncelleme Tarihi: 16.03.2025 11:07
Yemen’in başkenti neresi? Yemen’in nüfusu kaç, komşu ülkeler hangileri? Haritası ve konumu!

Trump'ın verdiği emirle birlikte ABD'nin Yemen'deki Husilere yönelik hava saldırıları başladı. Yerel kaynaklara göre saldırılarda ölü sayısı 24'e yükselirken, en az 23 kişi de yaralandı. Bu gelişmeler ışığında vatandaşlar Yemen hakkında bazı bilgileri merak edip araştırıyor. Peki Yemen nerede, başkenti neresi? Yemen'in nüfusu kaç, komşu ülkeler hangileri?

Yemen’in başkenti neresi? Yemen’in nüfusu kaç, komşu ülkeler hangileri? Haritası ve konumu!

Yemen'in Konumu ve Coğrafi Özellikleri
Yemen, Arap Yarımadası'nın güney ucunda yer alan ve Orta Doğu'nun önemli bir parçası olan bir ülkedir.

Komşuları

Kuzeyinde Suudi Arabistan, kuzeydoğusunda Umman bulunurken, batısında Eritre ve Cibuti, güneybatısında ise Somali ile kara sınırları vardır. Yemen'in, 555.000 km²'lik geniş bir yüzölçümüne sahip olduğu ve 1.200 km uzunluğunda bir sahil şeridiyle Hint Okyanusu'na uzandığı dikkat çeker.

Ülkenin güneyinde Aden Körfezi, kuzeyinde Kızıldeniz yer alırken, bu ikisini ayıran Babülmendep Boğazı, Yemen'in stratejik önemini artıran doğal bir engel teşkil eder.

Yemen'in kıyılarındaki adalar da ülkede önemli bir coğrafi özellik arz eder. Umman Denizi ile Kızıldeniz arasında yer alan Yemen'in, Haniş ve Sokotra gibi bilinen adalarına ek olarak 200 civarında adası bulunmaktadır.

Yemen’in başkenti neresi? Yemen’in nüfusu kaç, komşu ülkeler hangileri? Haritası ve konumu!

Yemen'in Nüfusu ve Demografik Yapısı
Yemen, 2022 itibarıyla yaklaşık 31 milyonluk bir nüfusa sahiptir. Yemen halkı farklı etnik kökenlere ve dini inançlara sahip olmakla birlikte, Arap kültürünün egemen olduğu bir toplum yapısına sahiptir.

Yemen'in nüfusu, büyük ölçüde kırsal alanlarda yaşamaktadır. Ülkenin idari yapısı, 22 il ve bu illere bağlı 333 ilçeye dayanır. İller, daha da küçük birimler olan bucak ve köylere ayrılmaktadır. Bu yerel idari yapılar, Yemen'in sosyal ve kültürel çeşitliliğini yansıtır.

Yemen’in başkenti neresi? Yemen’in nüfusu kaç, komşu ülkeler hangileri? Haritası ve konumu!

Yemen'in Başkenti ve Tarihi Önemi
Yemen'in başkenti San'a, hem ülkenin en büyük şehri hem de tarihi açıdan son derece önemli bir merkezdir. San'a, Yemen'in kültürel, dini ve ticari hayatının odak noktasıdır. Ayrıca UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan San'a, kendine özgü mimarisi ve tarihi dokusuyla dikkat çeker. Şehir, Yemen'in politik ve ekonomik merkezlerinden biri olmasının yanı sıra, birçok eski medeniyetin izlerini taşıyan bir yerleşimdir.

Yemen’in başkenti neresi? Yemen’in nüfusu kaç, komşu ülkeler hangileri? Haritası ve konumu!

San'a'daki tarihi yapılar ülkenin köklü geçmişine ışık tutar. Bununla birlikte son yıllarda Yemen'deki iç savaş ve bölgesel çatışmalar bu şehrin gelişimini ve halkının yaşamını olumsuz etkilemiştir.