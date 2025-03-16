Yemen'in başkenti neresi? Yemen'in nüfusu kaç, komşu ülkeler hangileri? Haritası ve konumu!
ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı açıklamada ABD ordusuna Yemen'deki Husilere saldırma emri verdiğini duyurdu. Trump, açıklamasında İran'ı Husilere verdiği destek nedeniyle suçlayarak, "Daha önce hiç görmediğiniz şekilde cehennem üzerinize yağmur gibi yağacak" ifadelerini kullandı. Bu gelişmeler sonrası ABD güçleri Yemen'de Husilere yönelik saldırı başlattı.
Giriş Tarihi: 16.03.2025 11:07
Güncelleme Tarihi: 16.03.2025 11:07