Yemen’in başkenti neresi? Yemen’in nüfusu kaç, komşu ülkeler hangileri? Haritası ve konumu!

Yemen'in Konumu ve Coğrafi Özellikleri

Yemen, Arap Yarımadası'nın güney ucunda yer alan ve Orta Doğu'nun önemli bir parçası olan bir ülkedir.

Komşuları

Kuzeyinde Suudi Arabistan, kuzeydoğusunda Umman bulunurken, batısında Eritre ve Cibuti, güneybatısında ise Somali ile kara sınırları vardır. Yemen'in, 555.000 km²'lik geniş bir yüzölçümüne sahip olduğu ve 1.200 km uzunluğunda bir sahil şeridiyle Hint Okyanusu'na uzandığı dikkat çeker.

Ülkenin güneyinde Aden Körfezi, kuzeyinde Kızıldeniz yer alırken, bu ikisini ayıran Babülmendep Boğazı, Yemen'in stratejik önemini artıran doğal bir engel teşkil eder.

Yemen'in kıyılarındaki adalar da ülkede önemli bir coğrafi özellik arz eder. Umman Denizi ile Kızıldeniz arasında yer alan Yemen'in, Haniş ve Sokotra gibi bilinen adalarına ek olarak 200 civarında adası bulunmaktadır.