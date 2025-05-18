Kadraj Galeri Kadraj İkon Yarın okul var mı, ders işlenecek mi? 19 Mayıs Pazartesi günü üniversiteler açık mı? 2025 resmi tatil takvimi

Yarın okul var mı, ders işlenecek mi? 19 Mayıs Pazartesi günü üniversiteler açık mı? 2025 resmi tatil takvimi

Her yıl büyük bir coşkuyla kutlanan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, bu yıl da yurt genelinde heyecanla bekleniyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 1919 yılında Samsun'a çıkarak Kurtuluş Mücadelesi'ni başlattığı bu anlamlı gün özellikle gençler için taşıdığı özel anlam nedeniyle toplumun tüm kesiminde ayrı bir önemle karşılanıyor. Peki 19 Mayıs Pazartesi okullar ve üniversiteler tatil mi? İşte merak edilenler.

Giriş Tarihi: 18.05.2025 08:35
Yarın okul var mı, ders işlenecek mi? 19 Mayıs Pazartesi günü üniversiteler açık mı? 2025 resmi tatil takvimi

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı her yıl olduğu gibi 2025'te de Türkiye genelinde resmî tatil olarak kutlanacak. 20 Haziran 1938 tarihli yasa ile "Gençlik ve Spor Bayramı" olarak resmileşen bu özel gün 1981 yılında Atatürk'ün doğumunun 100. yılı vesilesiyle "Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı" adını aldı.

Yarın okul var mı, ders işlenecek mi? 19 Mayıs Pazartesi günü üniversiteler açık mı? 2025 resmi tatil takvimi

Pazartesi Günü Okullar Kapalı Olacak

Resmi tatiller arasında yer alan tarihlerden biri de 19 Mayıs'tır. Bu tarih, Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı olarak kutlanır. Bu tarihte okullar, üniversiteler, resmi kurumlar, bankalar kapalı oluyor.

Yarın okul var mı, ders işlenecek mi? 19 Mayıs Pazartesi günü üniversiteler açık mı? 2025 resmi tatil takvimi

Bu nedenle okullar, üniversiteler ve diğer kamu kurumları da 20 Mayıs Salı günü çalışmalarına kaldıkları yerden devam edecek.

Yarın okul var mı, ders işlenecek mi? 19 Mayıs Pazartesi günü üniversiteler açık mı? 2025 resmi tatil takvimi

Özel Sektörde Durum Ne Olacak?

Özel sektör çalışanları açısından ise 19 Mayıs günü, işveren politikalarına göre değişiklik gösterebilecek. Bazı iş yerlerinde çalışanlar idari izinli sayılırken bazı iş yerlerinde çalışan personele mesai ücreti ödenmesi gündeme gelebilir. Bu nedenle özel sektörde çalışanların bağlı bulundukları kurumun insan kaynakları biriminden bilgi alması öneriliyor.

Yarın okul var mı, ders işlenecek mi? 19 Mayıs Pazartesi günü üniversiteler açık mı? 2025 resmi tatil takvimi

19 Mayıs Neden Kutlanır? Tarihi Kökeni Nedir?

19 Mayıs, Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin simgesi olan Kurtuluş Savaşı'nın başlangıç tarihi kabul edilir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 1919 yılında Samsun'a çıkarak Milli Mücadele'yi başlatması, Türk tarihinin en önemli dönüm noktalarından biri olmuştur.