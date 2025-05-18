Yarın okul var mı, ders işlenecek mi? 19 Mayıs Pazartesi günü üniversiteler açık mı? 2025 resmi tatil takvimi
Her yıl büyük bir coşkuyla kutlanan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, bu yıl da yurt genelinde heyecanla bekleniyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 1919 yılında Samsun'a çıkarak Kurtuluş Mücadelesi'ni başlattığı bu anlamlı gün özellikle gençler için taşıdığı özel anlam nedeniyle toplumun tüm kesiminde ayrı bir önemle karşılanıyor. Peki 19 Mayıs Pazartesi okullar ve üniversiteler tatil mi? İşte merak edilenler.
Giriş Tarihi: 18.05.2025 08:35