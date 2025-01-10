Kadraj Galeri Kadraj İkon Yağmurluklar çizmeler giyilsin! 10 Ocak hava durumu | İstanbul ve yurt genelinde il il hava tahminleri

Yağmurluklar çizmeler giyilsin! 10 Ocak hava durumu | İstanbul ve yurt genelinde il il hava tahminleri

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, il il güncel hava durumu tahminlerini açıkladı. İstanbul'da son günlerde mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıkların ardından cumartesi günü için uyarıda bulunuldu. Yapılan değerlendirmelere göre, Batı Akdeniz, Batı Karadeniz kıyıları, Kıyı Ege ve Marmara Bölgesi'nde cumartesi günü yağış bekleniyor. Bugün ise Edirne, Kırklareli, Çanakkale'nin güneyi ve Balıkesir'in güneybatısında sağanak yağış öngörülüyor. Peki, bugün hava durumu nasıl olacak? İstanbul'da yağmur bekleniyor mu? İşte 10 Ocak itibarıyla İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerdeki hava durumu tahminleri.

Giriş Tarihi: 10.01.2025 09:11 Güncelleme Tarihi: 10.01.2025 09:59
Yağmurluklar çizmeler giyilsin! 10 Ocak hava durumu | İstanbul ve yurt genelinde il il hava tahminleri

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre ülkemizin iç ve batı bölgelerinde hava genellikle parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak. Edirne, Kırklareli, Çanakkale'nin güney kesimleri ve Balıkesir'in güneybatı ilçelerinde sağanak yağış beklenirken diğer bölgelerin az bulutlu ve açık bir gün geçireceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olaylarıyla birlikte pus ve yer yer sis görülebileceği bildirildi. Ayrıca, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun dik ve yüksek yamaçlarında çığ riski olduğu uyarısı yapıldı.

Yağmurluklar çizmeler giyilsin! 10 Ocak hava durumu | İstanbul ve yurt genelinde il il hava tahminleri

İSTANBUL'A YARIN YAĞIŞ GELİYOR!

Parçalı, batısının yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde Edirne ve Kırklareli, Cumartesi İstanbul çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise Güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Yağmurluklar çizmeler giyilsin! 10 Ocak hava durumu | İstanbul ve yurt genelinde il il hava tahminleri

Yurt genelinde yağışlı hava etkisini gösterecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre; Ülkemizin iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Trakya, İstanbul çevreleri ile Çanakkale'nin güneyi ve Balıkesir'in batı ilçelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının, Marmara'da 6 ila 8 derece azalacağı, diğer yerlerde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güneyli, yurdun güneydoğusunda doğulu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Yağmurluklar çizmeler giyilsin! 10 Ocak hava durumu | İstanbul ve yurt genelinde il il hava tahminleri

UYARILARA DİKKAT!

📛 ❗ (BUZLANMA VE ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI)

Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi ile iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden ulaşımda meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Yağmurluklar çizmeler giyilsin! 10 Ocak hava durumu | İstanbul ve yurt genelinde il il hava tahminleri

BÖLGE BÖLGE HAVA TAHMİNLERİ

MARMARA

Parçalı, batısının yer yer çok bulutlu, Trakya, İstanbul çevreleri ile Çanakkale'nin güneyi ve Balıkesir'in batı ilçelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgede pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.