Yağmurluklar çizmeler giyilsin! 10 Ocak hava durumu | İstanbul ve yurt genelinde il il hava tahminleri

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre ülkemizin iç ve batı bölgelerinde hava genellikle parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak. Edirne, Kırklareli, Çanakkale'nin güney kesimleri ve Balıkesir'in güneybatı ilçelerinde sağanak yağış beklenirken diğer bölgelerin az bulutlu ve açık bir gün geçireceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olaylarıyla birlikte pus ve yer yer sis görülebileceği bildirildi. Ayrıca, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun dik ve yüksek yamaçlarında çığ riski olduğu uyarısı yapıldı.