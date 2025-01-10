Yağmurluklar çizmeler giyilsin! 10 Ocak hava durumu | İstanbul ve yurt genelinde il il hava tahminleri

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, il il güncel hava durumu tahminlerini açıkladı. İstanbul'da son günlerde mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıkların ardından cumartesi günü için uyarıda bulunuldu. Yapılan değerlendirmelere göre, Batı Akdeniz, Batı Karadeniz kıyıları, Kıyı Ege ve Marmara Bölgesi'nde cumartesi günü yağış bekleniyor. Bugün ise Edirne, Kırklareli, Çanakkale'nin güneyi ve Balıkesir'in güneybatısında sağanak yağış öngörülüyor. Peki, bugün hava durumu nasıl olacak? İstanbul'da yağmur bekleniyor mu? İşte 10 Ocak itibarıyla İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerdeki hava durumu tahminleri.