Kadraj Galeri Kadraj İkon Yağmurlu hava geri dönüyor! Meteoroloji 5 günlük raporu açıkladı: Salı gününden itibaren...

Yağmurlu hava geri dönüyor! Meteoroloji 5 günlük raporu açıkladı: Salı gününden itibaren...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 9-13 Mart 2025 tarihleri için yayımladığı hava tahmin raporuna göre Türkiye genelinde hafta başı güneşli bir havayla başlasa da ilerleyen günlerde yağmur kendini hissettirecek. Özellikle Salı gününden itibaren kuzey bölgelerde başlayan yerel yağışlar, hafta ortasında yurdun büyük bölümünü etkisi altına alacak. İşte 9 Mart il il hava durumu ve 5 günlük tahminler haberimizde.

Giriş Tarihi: 09.03.2025 09:15 Güncelleme Tarihi: 09.03.2025 09:15
Yağmurlu hava geri dönüyor! Meteoroloji 5 günlük raporu açıkladı: Salı gününden itibaren...

Türkiye genelinde sıcak hava dalgası etkisini artırıyor. Önümüzdeki günlerde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi beklenirken bazı bölgelerde yerel sağanak yağışlar görülebilir. Özellikle İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya gibi büyük şehirlerde termometreler 20 derecenin üzerine çıkacak.

Yağmurlu hava geri dönüyor! Meteoroloji 5 günlük raporu açıkladı: Salı gününden itibaren...

İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya'da Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan verilere göre, İstanbul'da sıcaklık hafta ortasına kadar 21 dereceye ulaşacak. Ankara'da termometreler 24 dereceyi gösterirken, İzmir ve Antalya'da da sıcaklık 23-24 derece seviyelerine çıkacak. Ancak 13 Mart Perşembe günü batı bölgelerde yer yer sağanak yağışların etkili olması bekleniyor.

Yağmurlu hava geri dönüyor! Meteoroloji 5 günlük raporu açıkladı: Salı gününden itibaren...

Salı Günü Yağış Başlıyor
11 Mart Salı günü itibarıyla kuzey bölgelerde hava hareketlenmeye başlıyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kesimleri ve Doğu Anadolu'nun bazı noktalarında yerel sağanak yağışlar görülebilir. Batı bölgelerde ise güneşli hava etkisini sürdürecek.

Yağmurlu hava geri dönüyor! Meteoroloji 5 günlük raporu açıkladı: Salı gününden itibaren...

Haftanın Ortasında Yağmur Bekleniyor
Çarşamba ve perşembe günleri Batı Karadeniz ve Marmara'nın doğusunda yağmur geçişleri bekleniyor. 13 Mart Perşembe günü ise Doğu Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi ve Akdeniz'in batı kıyılarında sağanak yağış ihtimali bulunuyor.

Yağmurlu hava geri dönüyor! Meteoroloji 5 günlük raporu açıkladı: Salı gününden itibaren...

Sıcaklıklar Değişmeyecek
Yağışlara rağmen sıcaklıklarda ciddi bir düşüş öngörülmüyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Ancak yerel olarak kısa süreli sıcaklık dalgalanmaları yaşanabilir.