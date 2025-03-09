Yağmurlu hava geri dönüyor! Meteoroloji 5 günlük raporu açıkladı: Salı gününden itibaren...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 9-13 Mart 2025 tarihleri için yayımladığı hava tahmin raporuna göre Türkiye genelinde hafta başı güneşli bir havayla başlasa da ilerleyen günlerde yağmur kendini hissettirecek. Özellikle Salı gününden itibaren kuzey bölgelerde başlayan yerel yağışlar, hafta ortasında yurdun büyük bölümünü etkisi altına alacak. İşte 9 Mart il il hava durumu ve 5 günlük tahminler haberimizde.
Giriş Tarihi: 09.03.2025 09:15
Güncelleme Tarihi: 09.03.2025 09:15