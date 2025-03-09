Yağmurlu hava geri dönüyor! Meteoroloji 5 günlük raporu açıkladı: Salı gününden itibaren...

İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya'da Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan verilere göre, İstanbul'da sıcaklık hafta ortasına kadar 21 dereceye ulaşacak. Ankara'da termometreler 24 dereceyi gösterirken, İzmir ve Antalya'da da sıcaklık 23-24 derece seviyelerine çıkacak. Ancak 13 Mart Perşembe günü batı bölgelerde yer yer sağanak yağışların etkili olması bekleniyor.