Diyarbakır’da komşu faciası: 3 ölü, 5 yaralı

3 ÖLÜ 5 YARALI

Bazı araçlar da ateşe verildi. Kavgada Erdal Başıbüyük, Ercan Başıbüyük ve Ömer Yaman, olay yerinde hayatını kaybetti; Hüseyin Y., Muhammet Y., Efe Y., Yalçın B. ile ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı.