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Diyarbakır'da komşu faciası: 3 ölü, 5 yaralı

Diyarbakır'da facia yaşandı. Komşu aileler arasında çıkan taşlı, sopalı ve silahlı kavgada 3 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır 5 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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takvim.com.tr
Diyarbakır’da komşu faciası: 3 ölü, 5 yaralı

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde komşu aileler arasında çıkan kavga faciayla sonlandı.

Diyarbakır'da komşu aileler arasında kavga: 3 ölü 5 yaralı!

Diyarbakır’da komşu faciası: 3 ölü, 5 yaralı

Olay, öğle saatlerinde Çermik ilçesine bağlı kırsal Dikyol Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet bulunan komşu aileler arasında çıkan tartışma, büyüyerek taşlı, sopalı ve silahlı kavgaya dönüştü.

Diyarbakır’da komşu faciası: 3 ölü, 5 yaralı

3 ÖLÜ 5 YARALI

Bazı araçlar da ateşe verildi. Kavgada Erdal Başıbüyük, Ercan Başıbüyük ve Ömer Yaman, olay yerinde hayatını kaybetti; Hüseyin Y., Muhammet Y., Efe Y., Yalçın B. ile ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı.

Diyarbakır’da komşu faciası: 3 ölü, 5 yaralı

İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Çermik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Diyarbakır’da komşu faciası: 3 ölü, 5 yaralı

Yaralılardan Hüseyin Y. ile Muhammet Y., Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Diyarbakır’da komşu faciası: 3 ölü, 5 yaralı

Hüseyin Y.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü belirtilirken, ölenlerin cenazeleri otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Diyarbakır’da komşu faciası: 3 ölü, 5 yaralı

Jandarma ekipleri mahallede güvenlik önlemleri alırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.