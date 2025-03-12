Yağ çekmeyen kıvam! Çiğ börek nasıl yapılır?

İstanbul, Ankara, İzmir, Eskişehir, Antalya ve diğer şehirlerde iftara saatler kala akşamın menüsü araştırılmaya başlandı. Akşam yemeği için hazırlık yapanlar "İftara ne pişirsem?" sorusuna yanıt arıyor. İftar sofralarında misafirlerinizi mest edecek, hem pratik hem de lezzetli bir tarif önerimiz olacak: Yağ çekmeyen çiğ börek! Hem zahmetsiz hem de mükemmel kıvamda bir çiğ börek hazırlamak için tüm ipuçları ve püf noktalarıyla bu tarif, iftar sofralarınızda fark yaratacak! Hadi detaylara geçelim.