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Yağ çekmeyen kıvam! Çiğ börek nasıl yapılır?

İstanbul, Ankara, İzmir, Eskişehir, Antalya ve diğer şehirlerde iftara saatler kala akşamın menüsü araştırılmaya başlandı. Akşam yemeği için hazırlık yapanlar "İftara ne pişirsem?" sorusuna yanıt arıyor. İftar sofralarında misafirlerinizi mest edecek, hem pratik hem de lezzetli bir tarif önerimiz olacak: Yağ çekmeyen çiğ börek! Hem zahmetsiz hem de mükemmel kıvamda bir çiğ börek hazırlamak için tüm ipuçları ve püf noktalarıyla bu tarif, iftar sofralarınızda fark yaratacak! Hadi detaylara geçelim.

Giriş Tarihi: 12.03.2025 13:25 Güncelleme Tarihi: 12.03.2025 13:27
Yağ çekmeyen kıvam! Çiğ börek nasıl yapılır?

İftar sofralarına yakışan, çıtır çıtır ve yağ çekmeyen mükemmel bir lezzet! Pratik yapımı ve nefis kıvamıyla çiğ börek tarifi (salhiye), akşam menüsüne lezzet katmak isteyenler için harika bir seçenek. "Çiğ börek nasıl yapılır?" sorusunun en lezzetli yanıtı aşağıda sizleri bekliyor! İşte Sofra Dergisi'nde yer alan tarife göre börek yapım aşamaları...

Yağ çekmeyen kıvam! Çiğ börek nasıl yapılır?

MALZEMELER

2 su bardağı un
1 yemek kaşığı yoğurt
2 yemek kaşığı ayçiçek yağı
1 çay kaşığı tuz
Ilık su (azar azar eklenecek)

İç harcı için

250 gr kıyma
1 adet soğan (rendelenmiş)
1/4 demet maydanoz (ince kıyılmış)
1 çay kaşığı tuz
1 çay kaşığı karabiber

Kızartmak için

Ayçiçek yağı

Yağ çekmeyen kıvam! Çiğ börek nasıl yapılır?

Yapılışı

İç harcın hazırlanması:

Kıymayı tavaya alın, üzerine rendelenmiş soğan, ince kıyılmış maydanoz, tuz ve karabiberi ekleyin.

Orta ateşte karıştırarak kavurun. İç harç piştikten sonra ılınması için bir kenara alın.

Yağ çekmeyen kıvam! Çiğ börek nasıl yapılır?

Hamurun hazırlanması:

Geniş bir kaba unu eleyin. Ortasını havuz şeklinde açarak yoğurt, ayçiçek yağı ve tuzu ekleyin.

Yumuşak kıvamlı bir hamur elde edene kadar azar azar ılık su ekleyerek yoğurun.

Yağ çekmeyen kıvam! Çiğ börek nasıl yapılır?

Hamurun dinlendirilmesi:

Hazırladığınız hamurun üzerini nemli bir bezle örtün ve 30 dakika dinlenmeye bırakın.

Böylece daha kolay açılabilir bir kıvama gelecektir.