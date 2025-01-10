Uzman erbaş ve sözleşmeli er alımı 2025! MSB son başvuru tarihini duyurdu

Milli Savunma Bakanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı adına uzman erbaş ve sözleşmeli er alımı gerçekleştireceğini duyurdu. Son başvuru tarihi ise 29 Ocak 2025 olarak belirlendi. Peki, MSB uzman erbaş ve sözleşmeli er alımı başvuru süreci nasıl ilerliyor? Detayları aşağıda derledik. Başvuru Kılavuzundaki Maddelere Dikkat! 2025 yılı Kara Kuvvetleri Komutanlığı uzman erbaş ve sözleşmeli er alım süreci resmi sitede yer alan ve ayrıntılı olarak hazırlanan başvuru kılavuzunda açıklanmıştır. Başvuru yapacak adayların kılavuzu dikkatle incelemeleri önem arz ediyor. Başvuru Aşamaları Nasıl? Başvurular yalnızca çevrimiçi (online) olarak yapılacaktır. Uzman erbaş ve er başvurusu yapmak için aşağıdaki adımları takip ederek işleminizi gerçekleştirebilirsiniz: BAŞVURU ADRESİ: https://personeltemin.msb.gov.tr ERİŞİM: e-devlet üzerinden giriş yaparak başvuru ekranına ulaşabilirsiniz. BAŞVURUNUN TAMAMLANMASI: Çevrimiçi başvurunun ardından, sınav ücretinin T.C. Vakıflar Bankası internet/mobil bankacılık uygulaması veya ATM cihazları üzerinden ödenmesi gerekmektedir. Tercih Hakkı nedir? Adaylar, bu süreçte yalnızca bir statü için başvuruda bulunabilir: ◾ Uzman Erbaş ◾ Sözleşmeli Er Her iki statüye aynı anda başvurmak mümkün değildir. Ayrıca Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki mevcut sözleşmeli erler, uzman erbaş teminine yönelik başvurularını kendi birimleri aracılığıyla yapmalıdır. Sınav Ücreti Ne Kadar, Ödeme İşlemleri Nasıl Yapılır? SINAV ÜCRETİ: 250 TL Ödeme Yöntemi: Başvuru işlemi tamamlandıktan sonra, T.C. Vakıflar Bankasının internet/mobil bankacılık uygulamaları veya ATM cihazları üzerinden ödeme yapılmalıdır. Ödeme Adımları: 'Ödemeler/Eğitim ve Sınav Ödemeleri/Sınav Ödemeleri/Milli Savunma Bakanlığı Personel Sınav Ödemeleri' ekranı seçilmeli. TC Kimlik Numarası girilerek ödeme tamamlanmalıdır. Sınav ücretini ödemeyen adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır. Başvuru ve Sınav Ücreti İçin Son Tarih Nedir? Başvuru Son Tarihi: 29 Ocak 2025, saat 23.59 Sınav Ücreti Ödeme Son Tarihi: 30 Ocak 2025, saat 23.59 Bu tarihlerden sonra yapılacak başvurular ve ödemeler kabul edilmeyecektir. Adayların Dikkat Etmesi Gereken Hususlar Adayların dikkat etmesi gereken ilk husus başvuru öncesinde kılavuz ve başvuru şartlarını dikkatlice okumak olacaktır. E-devlet Girişi ve Bilgilerin Doldurulması Adaylar, e-devlet üzerinden giriş yaparak başvuru ekranında yer alan 'Bilgilerim' bölümünü eksiksiz doldurmalıdır. Eğitim, iletişim, askerlik ve diğer gerekli bilgiler tamamlandıktan sonra tercih ekranına yönlendirilerek başvuru işlemi yapılacaktır. Belgelerin Hazırlanması: Sınav günü, kılavuzda belirtilen belgeler eksiksiz şekilde adayın yanında bulunmalıdır. Dikkat! Başvuru kılavuzunda belirtilen belgeler dışında, güvenlik formu, zarf, kalem veya silgi gibi malzemeler istenmeyecektir. MSB tarafından Nizamiye çevresindeki seyyar satıcılara itibar edilmemesi konusunda uyarı yapılmıştır. Sınav Malzemeleri: Kalem ve silgi gibi ihtiyaçlar, salon görevlileri tarafından sağlanacaktır. Başvuru ve detaylı bilgi için MSB resmi sitesi ziyaret edilebilir. SON BAŞVURU TARİHİ Adaylar 29 Ocak 2025 tarihinde saat 23.59'a kadar başvuru yapabilir. Sınav ücretinin ödenmesi için son tarih ise 30 Ocak olarak belirlenmiştir.