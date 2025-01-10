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Uzman erbaş ve sözleşmeli er alımı 2025! MSB son başvuru tarihini duyurdu

Milli Savunma Bakanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı adına uzman erbaş ve sözleşmeli er temini için başvuruları kabul etmeye başladı. Detaylar ve başvuru şartlarını derledik.

Giriş Tarihi: 10.01.2025 16:10 Güncelleme Tarihi: 10.01.2025 16:18
Uzman erbaş ve sözleşmeli er alımı 2025! MSB son başvuru tarihini duyurdu

Milli Savunma Bakanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı adına uzman erbaş ve sözleşmeli er alımı gerçekleştireceğini duyurdu. Son başvuru tarihi ise 29 Ocak 2025 olarak belirlendi. Peki, MSB uzman erbaş ve sözleşmeli er alımı başvuru süreci nasıl ilerliyor? Detayları aşağıda derledik.

Uzman erbaş ve sözleşmeli er alımı 2025! MSB son başvuru tarihini duyurdu

Başvuru Kılavuzundaki Maddelere Dikkat!

2025 yılı Kara Kuvvetleri Komutanlığı uzman erbaş ve sözleşmeli er alım süreci resmi sitede yer alan ve ayrıntılı olarak hazırlanan başvuru kılavuzunda açıklanmıştır. Başvuru yapacak adayların kılavuzu dikkatle incelemeleri önem arz ediyor.

Uzman erbaş ve sözleşmeli er alımı 2025! MSB son başvuru tarihini duyurdu

Başvuru Aşamaları Nasıl?

Başvurular yalnızca çevrimiçi (online) olarak yapılacaktır. Uzman erbaş ve er başvurusu yapmak için aşağıdaki adımları takip ederek işleminizi gerçekleştirebilirsiniz:

BAŞVURU ADRESİ: https://personeltemin.msb.gov.tr

ERİŞİM: e-devlet üzerinden giriş yaparak başvuru ekranına ulaşabilirsiniz.

BAŞVURUNUN TAMAMLANMASI: Çevrimiçi başvurunun ardından, sınav ücretinin T.C. Vakıflar Bankası internet/mobil bankacılık uygulaması veya ATM cihazları üzerinden ödenmesi gerekmektedir.

Uzman erbaş ve sözleşmeli er alımı 2025! MSB son başvuru tarihini duyurdu

Tercih Hakkı nedir?

Adaylar, bu süreçte yalnızca bir statü için başvuruda bulunabilir:

Uzman Erbaş

Sözleşmeli Er

Her iki statüye aynı anda başvurmak mümkün değildir. Ayrıca Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki mevcut sözleşmeli erler, uzman erbaş teminine yönelik başvurularını kendi birimleri aracılığıyla yapmalıdır.

Uzman erbaş ve sözleşmeli er alımı 2025! MSB son başvuru tarihini duyurdu

Sınav Ücreti Ne Kadar, Ödeme İşlemleri Nasıl Yapılır?

SINAV ÜCRETİ: 250 TL