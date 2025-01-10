Uzman erbaş ve sözleşmeli er alımı 2025! MSB son başvuru tarihini duyurdu

Tercih Hakkı nedir?

Adaylar, bu süreçte yalnızca bir statü için başvuruda bulunabilir:

◾ Uzman Erbaş

◾ Sözleşmeli Er

Her iki statüye aynı anda başvurmak mümkün değildir. Ayrıca Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki mevcut sözleşmeli erler, uzman erbaş teminine yönelik başvurularını kendi birimleri aracılığıyla yapmalıdır.