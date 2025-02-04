Kadraj Galeri Kadraj İkon Üniversite YÖK kayıt tarihleri 2025 | 2-4 yıllık üniversite kayıtları ne zaman, online mı yüz yüze mi yapılacak?

Üniversite YÖK kayıt tarihleri 2025 | 2-4 yıllık üniversite kayıtları ne zaman, online mı yüz yüze mi yapılacak?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih takvimini açıkladı. Adaylar 1-13 Ağustos 2025 tarihleri arasında tercihlerini ÖSYM'nin resmi internet adresi olan https://ais.osym.gov.tr üzerinden yapabilecek. Tercih işlemlerinin tamamlanmasının ardından sonuçların ilan edilmesiyle üniversite kayıt süreci başlayacak.

Giriş Tarihi: 31.07.2025 05:57
Üniversite YÖK kayıt tarihleri 2025-2025 | 2-4 yıllık üniversite kayıtları ne zaman, online mı yüz yüze mi yapılacak?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2025-YKS) yerleştirme sürecine ilişkin takvimi netleştirdi. İki yıllık ön lisans ve dört yıllık lisans programlarına yerleşen adaylar için heyecanlı bekleyiş sona eriyor.

Üniversite YÖK kayıt tarihleri 2025-2025 | 2-4 yıllık üniversite kayıtları ne zaman, online mı yüz yüze mi yapılacak?

Üniversite Kayıtları Ne Zaman?

Tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından, YKS'de bir yükseköğretim programına yerleşen adayların kayıt işlemlerinin Ağustos ayı içerisinde yapılması bekleniyor. ÖSYM, kesin tarihleri tercih sonuçları ile birlikte duyuracak.

Üniversite YÖK kayıt tarihleri 2025-2025 | 2-4 yıllık üniversite kayıtları ne zaman, online mı yüz yüze mi yapılacak?

E-Kayıt ve Yüz Yüze Kayıt Seçenekleri

Üniversite kayıt işlemleri bu yıl da elektronik (e-Kayıt) ve yüz yüze olmak üzere iki farklı yöntemle gerçekleştirilecek.

Üniversite YÖK kayıt tarihleri 2025-2025 | 2-4 yıllık üniversite kayıtları ne zaman, online mı yüz yüze mi yapılacak?

Elektronik kayıt (e-Kayıt): Adaylar, www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden e-Devlet şifreleriyle giriş yaparak "Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı" başlığı altındaki "Üniversite e-Kayıt" seçeneğini kullanabilecek.

Üniversite YÖK kayıt tarihleri 2025-2025 | 2-4 yıllık üniversite kayıtları ne zaman, online mı yüz yüze mi yapılacak?

Yüz yüze kayıt: E-Kayıt yaptırmak istemeyen veya sistem üzerinden kayıt işlemini tamamlayamayan adaylar, yerleştikleri üniversitenin belirlediği kayıt merkezlerine bizzat başvurarak kayıt yaptırabilecek.