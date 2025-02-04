Üniversite YÖK kayıt tarihleri 2025 | 2-4 yıllık üniversite kayıtları ne zaman, online mı yüz yüze mi yapılacak?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih takvimini açıkladı. Adaylar 1-13 Ağustos 2025 tarihleri arasında tercihlerini ÖSYM'nin resmi internet adresi olan https://ais.osym.gov.tr üzerinden yapabilecek. Tercih işlemlerinin tamamlanmasının ardından sonuçların ilan edilmesiyle üniversite kayıt süreci başlayacak.
Giriş Tarihi: 31.07.2025 05:57