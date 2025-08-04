Okullara 1.320 TYP işçi alımı yapılacak! 2025 MEB İŞKUR TYP başvurusu nasıl yapılır? Hangi illerde alım yapılacak?
Yeni eğitim-öğretim yılına hazırlanan Milli Eğitim Bakanlığı okullarda görev alacak temizlik ve güvenlik personeli ihtiyacını karşılamak için Toplum Yararına Programlar (TYP) kapsamında personel alımlarını başlattı. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden yürütülen başvuru süreci farklı illerde İl Milli Eğitim Müdürlüklerinin ilanlarıyla eş zamanlı olarak devam ediyor.
Giriş Tarihi: 04.08.2025 14:45