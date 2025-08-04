Kadraj Galeri Kadraj İkon Okullara 1.320 TYP işçi alımı yapılacak! 2025 MEB İŞKUR TYP başvurusu nasıl yapılır? Hangi illerde alım yapılacak?

Okullara 1.320 TYP işçi alımı yapılacak! 2025 MEB İŞKUR TYP başvurusu nasıl yapılır? Hangi illerde alım yapılacak?

Yeni eğitim-öğretim yılına hazırlanan Milli Eğitim Bakanlığı okullarda görev alacak temizlik ve güvenlik personeli ihtiyacını karşılamak için Toplum Yararına Programlar (TYP) kapsamında personel alımlarını başlattı. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden yürütülen başvuru süreci farklı illerde İl Milli Eğitim Müdürlüklerinin ilanlarıyla eş zamanlı olarak devam ediyor.

Giriş Tarihi: 04.08.2025 14:45
TYP BAŞVURU EKRANI 2025. MEB İŞKUR TYP başvurusu nasıl yapılır? Hangi illerde okullara alım yapılacak? Kontenjan listesi...

Geçici iş arayan vatandaşlara kamu kurumlarında çalışma imkanı sunan Toplum Yararına Programlar (TYP) yeniden başlıyor. Kastamonu ve Ordu başta olmak üzere birçok ilde İl Milli Eğitim Müdürlükleri, İŞKUR iş birliğiyle yeni personel alımları gerçekleştirecek.

TYP BAŞVURU EKRANI 2025. MEB İŞKUR TYP başvurusu nasıl yapılır? Hangi illerde okullara alım yapılacak? Kontenjan listesi...

600 Kişilik Kontenjan Kastamonu'da

Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Kastamonu Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü arasında imzalanan protokol kapsamında, 600 kişilik geçici personel alımı yapılacak. Programa başvurular 1-5 Ağustos 2025 tarihleri arasında alınacak. Başvurular; İŞKUR irtibat büroları, ALO 170 hattı, İŞKUR'un e-şube platformu (https://esube.iskur.gov.tr/) veya e-Devlet üzerinden online olarak yapılabilecek.

TYP BAŞVURU EKRANI 2025. MEB İŞKUR TYP başvurusu nasıl yapılır? Hangi illerde okullara alım yapılacak? Kontenjan listesi...

Başvuru sürecinin ardından, hak sahipleri noter kurasıyla belirlenecek. Kura çekimi, 12 Ağustos 2025 Salı günü saat 09:00'da, 23 Ağustos Ortaokulu Spor Salonu'nda gerçekleşecek.

TYP BAŞVURU EKRANI 2025. MEB İŞKUR TYP başvurusu nasıl yapılır? Hangi illerde okullara alım yapılacak? Kontenjan listesi...

Programa seçilen vatandaşlar, 01 Eylül 2025 – 27 Şubat 2026 tarihleri arasında kamu hizmetlerini desteklemek amacıyla çalışacak.

TYP BAŞVURU EKRANI 2025. MEB İŞKUR TYP başvurusu nasıl yapılır? Hangi illerde okullara alım yapılacak? Kontenjan listesi...

Ordu'da 720 Kişiye Geçici İstihdam Sağlanacak

Bir diğer ilan ise Ordu'dan geldi. Ordu İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, 720 kişilik kontenjan açıldı. Toplum Yararına Program kapsamında 6 aylık süreyle çalışacak personel alımı için başvurular yine 1-5 Ağustos 2025 tarihleri arasında alınacak.