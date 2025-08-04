Okullara 1.320 TYP işçi alımı yapılacak! 2025 MEB İŞKUR TYP başvurusu nasıl yapılır? Hangi illerde alım yapılacak?

Ordu'da 720 Kişiye Geçici İstihdam Sağlanacak

Bir diğer ilan ise Ordu'dan geldi. Ordu İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, 720 kişilik kontenjan açıldı. Toplum Yararına Program kapsamında 6 aylık süreyle çalışacak personel alımı için başvurular yine 1-5 Ağustos 2025 tarihleri arasında alınacak.