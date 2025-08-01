Kadraj Galeri Kadraj İkon TV YAYIN AKIŞI 1 AĞUSTOS 📺 Bu akşam hangi filmler var? İşte ATV, TRT 1, Kanal D yayın akışı listesi...

TV YAYIN AKIŞI 1 AĞUSTOS 📺 Bu akşam hangi filmler var? İşte ATV, TRT 1, Kanal D yayın akışı listesi...

Televizyon izleyicileri 1 Ağustos Perşembe akşamı için yayın akışlarını merak ediyor. ATV'de bu akşam ekranlara gelecek yabancı film Orman Çocuğu ile sinema keyfi yaşanacak. TRT 1, Star TV, Show TV gibi ana kanalların yayın akışları da izleyiciler tarafından araştırılıyor. Peki bu akşam televizyonda ne var? İşte 1 Ağustos 2025 Perşembe gününe ait güncel ATV yayın akışı…

Giriş Tarihi: 01.08.2025 08:53
TV YAYIN AKIŞI 1 AĞUSTOS 📺 Bu akşam hangi filmler var? İşte ATV, TRT 1, Kanal D yayın akışı listesi...

ATV ekranlarında bu akşam Orman Çocuğu adlı yabancı film izleyiciyle buluşuyor. 1 Ağustos Cuma günü televizyonda neler olduğu seyirciler tarafından merak ediliyor. Peki bugün hangi filmler var? İşte TV yayın akışı

TV YAYIN AKIŞI 1 AĞUSTOS 📺 Bu akşam hangi filmler var? İşte ATV, TRT 1, Kanal D yayın akışı listesi...

BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?

ATV: Orman Çocuğu

TRT 1: Kurt ve Aslan

Show Tv: Görümce

Star Tv: Erkek Güzeli Sefil Bilo

Kanal D: Pi'nin Yaşamı

TV YAYIN AKIŞI 1 AĞUSTOS 📺 Bu akşam hangi filmler var? İşte ATV, TRT 1, Kanal D yayın akışı listesi...

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 – Kahvaltı Haberleri (Canlı Yayın)

10:00 – Kader Oyunları – 25. Bölüm

13:00 – atv Gün Ortası (Haber Bülteni)

14:00 – Sen Anlat Karadeniz

17:00 – Şansımı Seveyim / Yerli Sinema

19:00 – atv Ana Haber

20:00 – Orman Çocuğu / Yabancı Sinema

TV YAYIN AKIŞI 1 AĞUSTOS 📺 Bu akşam hangi filmler var? İşte ATV, TRT 1, Kanal D yayın akışı listesi...

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:08 – İstiklal Marşı

06:10 – Ege'nin Hamsisi

08:30 – Kod Adı Kırlangıç

09:55 – Kendi Düşen Ağlamaz

13:00 – Seksenler

14:25 – Teşkilat

17:45 – Kim Gitsin?

19:00 – Ana Haber

19:55 – İddiaların Aksine

20:00 – Yabancı Sinema "Kurt ve Aslan"

22:05 – Gönül Dağı

TV YAYIN AKIŞI 1 AĞUSTOS 📺 Bu akşam hangi filmler var? İşte ATV, TRT 1, Kanal D yayın akışı listesi...

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 – Siyah Kalp (Tekrar)

09:00 – Kuzey Yıldızı İlk Aşk (Tekrar)

12:00 – Bahar (Tekrar)

15:00 – Kızılcık Şerbeti (Tekrar)

18:25 – Show Ana Haber (Canlı)

20:00 – Görümce

22:15 – Rüyanda Görürsün