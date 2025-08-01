TV YAYIN AKIŞI 1 AĞUSTOS 📺 Bu akşam hangi filmler var? İşte ATV, TRT 1, Kanal D yayın akışı listesi...
Televizyon izleyicileri 1 Ağustos Perşembe akşamı için yayın akışlarını merak ediyor. ATV'de bu akşam ekranlara gelecek yabancı film Orman Çocuğu ile sinema keyfi yaşanacak. TRT 1, Star TV, Show TV gibi ana kanalların yayın akışları da izleyiciler tarafından araştırılıyor. Peki bu akşam televizyonda ne var? İşte 1 Ağustos 2025 Perşembe gününe ait güncel ATV yayın akışı…
Giriş Tarihi: 01.08.2025 08:53