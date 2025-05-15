TUS/1 TERCİH KILAVUZU VE KONTENJANLARI 2025: TUS/1 tercihleri başladı mı? Taban puanları...
2025 yılı Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) 1. Dönem sonuçlarının ÖSYM tarafından açıklanmasının ardından, gözler şimdi tercih sürecine çevrildi. Yüzlerce tıp fakültesi mezunu uzmanlık yolunda bir adım daha atabilmek için tercih takvimini ve kılavuzu bekliyor. Adaylar, açıklanacak kılavuzda yer alan kontenjanlar, taban puanlar ve tercih kurallarına göre yerleştirme işlemlerini gerçekleştirecek.
Giriş Tarihi: 15.05.2025 06:30
Güncelleme Tarihi: 15.05.2025 06:30