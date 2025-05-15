TUS/1 TERCİH KILAVUZU VE KONTENJANLARI 2025: TUS/1 tercihleri başladı mı? Taban puanları...

Kontenjanlar ve Taban Puanlar Ne Zaman Belli Olacak?

TUS tercih sürecinde adayların en çok merak ettiği başlıkların başında kontenjanlar ve taban puanlar geliyor. 2025 yılına ait kontenjan ve taban puanlar da tercih kılavuzu ile birlikte ilan edilecek. Geçtiğimiz yılın ikinci döneminde olduğu gibi bu dönem de Sağlık Bakanlığı'nın eğitici kadro durumu ve kadro dağılımı, tercihlerin şekillenmesinde belirleyici olacak.