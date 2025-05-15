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TUS/1 TERCİH KILAVUZU VE KONTENJANLARI 2025: TUS/1 tercihleri başladı mı? Taban puanları...

2025 yılı Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) 1. Dönem sonuçlarının ÖSYM tarafından açıklanmasının ardından, gözler şimdi tercih sürecine çevrildi. Yüzlerce tıp fakültesi mezunu uzmanlık yolunda bir adım daha atabilmek için tercih takvimini ve kılavuzu bekliyor. Adaylar, açıklanacak kılavuzda yer alan kontenjanlar, taban puanlar ve tercih kurallarına göre yerleştirme işlemlerini gerçekleştirecek.

Giriş Tarihi: 15.05.2025 06:30 Güncelleme Tarihi: 15.05.2025 06:30
TUS/1 TERCİH KILAVUZU VE KONTENJANLARI 2025: TUS/1 tercihleri başladı mı? Taban puanları...

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) 2025 1. Dönem sonuçlarının açıklanmasının ardından, uzmanlık hayali kuran binlerce tıp mezunu gözünü şimdi ÖSYM'den gelecek tercih duyurusuna çevirdi. Tercih süreci, tıp camiası tarafından her yıl olduğu gibi bu yıl da büyük bir dikkatle takip ediliyor. Peki 2025-TUS tercihleri ne zaman başlayacak? Tercih kılavuzu yayımlandı mı? İşte sürece dair en güncel gelişmeler.

TUS/1 TERCİH KILAVUZU VE KONTENJANLARI 2025: TUS/1 tercihleri başladı mı? Taban puanları...

TUS Tercihleri Başladı mı?

Henüz resmi olarak 2025-TUS 1. Dönem tercih süreci başlamadı. Ancak önceki yıllardaki takvim dikkate alındığında, önemli ipuçları ortaya çıkıyor. 2024 yılında sınav sonuçları 17 Nisan'da ilan edilmiş, tercih işlemleri ise 20 Mayıs'ta başlatılmıştı. Bu yıl sınav sonuçları 18 Nisan'da duyurulduğuna göre, 2025-TUS tercih sürecinin 20-21 Mayıs tarihleri arasında başlaması kuvvetle muhtemel görünüyor.

TUS/1 TERCİH KILAVUZU VE KONTENJANLARI 2025: TUS/1 tercihleri başladı mı? Taban puanları...

Adaylar bu süreçte ÖSYM'nin ais.osym.gov.tr adresi üzerinden, T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle tercih işlemlerini gerçekleştirecek.

TUS/1 TERCİH KILAVUZU VE KONTENJANLARI 2025: TUS/1 tercihleri başladı mı? Taban puanları...

Tercih Kılavuzu Yayınlandı mı?

2025 yılına ait TUS tercih kılavuzu henüz yayımlanmış değil. Tercihlerin başlayabilmesi için ilk adım olan bu kılavuzun, önümüzdeki günlerde ÖSYM tarafından erişime açılması bekleniyor. Kılavuzda; uzmanlık dallarının alım kontenjanları, başvuru koşulları, başvuru süresi ve eğitici kadro durumlarına dair detaylı bilgiler yer alacak. Adayların tercihlerini bu bilgiler doğrultusunda yapmaları büyük önem taşıyor.

TUS/1 TERCİH KILAVUZU VE KONTENJANLARI 2025: TUS/1 tercihleri başladı mı? Taban puanları...

Kontenjanlar ve Taban Puanlar Ne Zaman Belli Olacak?

TUS tercih sürecinde adayların en çok merak ettiği başlıkların başında kontenjanlar ve taban puanlar geliyor. 2025 yılına ait kontenjan ve taban puanlar da tercih kılavuzu ile birlikte ilan edilecek. Geçtiğimiz yılın ikinci döneminde olduğu gibi bu dönem de Sağlık Bakanlığı'nın eğitici kadro durumu ve kadro dağılımı, tercihlerin şekillenmesinde belirleyici olacak.