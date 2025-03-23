TUS saat kaçta, kaç dakika sürecek? 1. dönem Tıpta Uzmanlık Sınavı puan hesaplama nasıl yapılır?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen 2025 yılı 1. Dönem Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) ve Tıp Doktorluğu Alanında Yurt Dışı Diploma Denkliği Seviye Tespit Sınavı (STS), 23 Mart Pazar günü gerçekleştirilecek. Adaylar ve veliler sınav saatlerinin ne zaman başlayıp biteceğini merak ediyor. İşte 2024 TUS ve STS sınavlarına dair tüm detaylar.
Giriş Tarihi: 23.03.2025 09:31
Güncelleme Tarihi: 23.03.2025 09:31