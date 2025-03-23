TUS saat kaçta, kaç dakika sürecek? 1. dönem Tıpta Uzmanlık Sınavı puan hesaplama nasıl yapılır?

TUS Puan Hesaplama ve Değerlendirme

TUS değerlendirmesi, Klinik Tıp Bilimleri (K) ve Temel Tıp Bilimleri (T) puanları olarak hesaplanmaktadır. Bu puanlar, her test için ayrı olarak hesaplanarak, standart puanlara dönüştürülür. Tıp fakültesi dışı mezun olan adaylar için yalnızca T puanı dikkate alınacaktır.

K puanı: Klinik Tıp Bilimleri ve Temel Tıp Bilimleri Testlerinden alınan standart puanların belirli katsayılarla çarpılmasıyla hesaplanır.

T puanı: Temel Tıp Bilimleri ve Klinik Tıp Bilimleri Testlerinin standart puanlarının ağırlıklı ortalamasıyla elde edilir.