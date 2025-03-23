Kadraj Galeri Kadraj İkon TUS saat kaçta, kaç dakika sürecek? 1. dönem Tıpta Uzmanlık Sınavı puan hesaplama nasıl yapılır?

TUS saat kaçta, kaç dakika sürecek? 1. dönem Tıpta Uzmanlık Sınavı puan hesaplama nasıl yapılır?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen 2025 yılı 1. Dönem Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) ve Tıp Doktorluğu Alanında Yurt Dışı Diploma Denkliği Seviye Tespit Sınavı (STS), 23 Mart Pazar günü gerçekleştirilecek. Adaylar ve veliler sınav saatlerinin ne zaman başlayıp biteceğini merak ediyor. İşte 2024 TUS ve STS sınavlarına dair tüm detaylar.

Giriş Tarihi: 23.03.2025 09:31 Güncelleme Tarihi: 23.03.2025 09:31
TUS saat kaçta, kaç dakika sürecek? 1. dönem Tıpta Uzmanlık Sınavı puan hesaplama nasıl yapılır?

ÖSYM, 2025 yılı 1. Dönem Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) için hazırlıklarını tamamladı. TUS, sağlık alanında uzmanlık eğitimi almak isteyen doktor adaylarının gireceği önemli bir sınav. Bu yıl sınav Temel Tıp Bilimleri Testi (TTBT) ve Klinik Tıp Bilimleri Testi (KTBT) olmak üzere iki ana bölümden oluşacak.

TUS saat kaçta, kaç dakika sürecek? 1. dönem Tıpta Uzmanlık Sınavı puan hesaplama nasıl yapılır?

2025 TUS Ne Zaman?

2025 Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) ilk dönem sınavı, 19 Nisan 2025 tarihinde yapılacak. Bu yıl, sınav iki aşamada gerçekleştirilecek.

Temel Tıp Bilimleri Testi (TTBT-1) ve STS Tıp Doktorluğu 1. Dönem Birinci Aşama saat 10:15'te başlayacak.

Klinik Tıp Bilimleri Testi (KTBT) ve STS Tıp Doktorluğu 1. Dönem İkinci Aşama ise saat 14:45'te başlayacak.

TUS saat kaçta, kaç dakika sürecek? 1. dönem Tıpta Uzmanlık Sınavı puan hesaplama nasıl yapılır?

TUS Sınavı Kaç Dakika Sürüyor?

TUS sınavının her iki aşaması toplamda 135 dakika sürecek. Bu süre zarfında adaylar, her test için belirlenen sürede soruları yanıtlamaya çalışacaklar.

TUS saat kaçta, kaç dakika sürecek? 1. dönem Tıpta Uzmanlık Sınavı puan hesaplama nasıl yapılır?

2025 TUS Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

2025 TUS ve STS Tıp Doktorluğu 1. Dönem sınavlarının sonuçları, 18 Nisan 2025 tarihinde açıklanacak. Adaylar, sonuçlarını ÖSYM'nin resmi sayfasından sorgulayabilecekler.

TUS saat kaçta, kaç dakika sürecek? 1. dönem Tıpta Uzmanlık Sınavı puan hesaplama nasıl yapılır?

TUS Puan Hesaplama ve Değerlendirme

TUS değerlendirmesi, Klinik Tıp Bilimleri (K) ve Temel Tıp Bilimleri (T) puanları olarak hesaplanmaktadır. Bu puanlar, her test için ayrı olarak hesaplanarak, standart puanlara dönüştürülür. Tıp fakültesi dışı mezun olan adaylar için yalnızca T puanı dikkate alınacaktır.

K puanı: Klinik Tıp Bilimleri ve Temel Tıp Bilimleri Testlerinden alınan standart puanların belirli katsayılarla çarpılmasıyla hesaplanır.

T puanı: Temel Tıp Bilimleri ve Klinik Tıp Bilimleri Testlerinin standart puanlarının ağırlıklı ortalamasıyla elde edilir.