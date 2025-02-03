Türkiye Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta? A Milli Takım Macaristan karşılaşması hangi kanalda yayınlanacak?

Play-Off Eşleşmesinin Önemi Büyük

Bu kritik mücadelede kazanan ekip UEFA Uluslar Ligi'nde A Ligi'nde yer alacak. Eğer Macaristan play-off turunu geçerse A Ligi'nde mücadele etmeye devam edecek. Türkiye'nin turu geçmesi halinde ise B Ligi'nden A Ligi'ne yükselerek önemli bir başarıya imza atmış olacak.