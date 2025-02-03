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Türkiye Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta? A Milli Takım Macaristan karşılaşması hangi kanalda yayınlanacak?

A Milli Futbol Takımımız UEFA Uluslar B Ligi 4. Grubu ikinci sırada tamamlayarak A Ligi'ne yükselme şansını play-off mücadelesine taşıdı. Türkiye'nin rakibi ise B Ligi'nde başarılı bir performans sergileyen Macaristan oldu. Kritik eşleşmede kazanan taraf UEFA Uluslar Ligi A Ligi'ne yükselerek Avrupa'nın en güçlü takımları arasında yer alma hakkını elde edecek.

Giriş Tarihi: 03.02.2025 10:56 Güncelleme Tarihi: 03.02.2025 10:56
Türkiye Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta? A Milli Takım Macaristan karşılaşması hangi kanalda yayınlanacak?

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi play-off turunda Macaristan ile karşı karşıya gelecek. İşte Türkiye - Macaristan play-off maçlarına dair tüm detaylar.

Türkiye Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta? A Milli Takım Macaristan karşılaşması hangi kanalda yayınlanacak?

İlk Maç Türkiye'de! Rövanş Macaristan'da

Türkiye - Macaristan play-off eşleşmesinde ilk maç, 20 Mart 2025 tarihinde Türkiye'nin ev sahipliğinde oynanacak. Rövanş mücadelesi ise 23 Mart 2025 günü Macaristan'da gerçekleşecek.

Her iki karşılaşma da Türkiye saati ile (TSİ) 20.00'de başlayacak.

Türkiye Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta? A Milli Takım Macaristan karşılaşması hangi kanalda yayınlanacak?

Play-Off Eşleşmesinin Önemi Büyük

Bu kritik mücadelede kazanan ekip UEFA Uluslar Ligi'nde A Ligi'nde yer alacak. Eğer Macaristan play-off turunu geçerse A Ligi'nde mücadele etmeye devam edecek. Türkiye'nin turu geçmesi halinde ise B Ligi'nden A Ligi'ne yükselerek önemli bir başarıya imza atmış olacak.

Türkiye Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta? A Milli Takım Macaristan karşılaşması hangi kanalda yayınlanacak?

UEFA Uluslar Ligi'nde Çeyrek Final Heyecanı

Öte yandan, UEFA Uluslar Ligi A Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri de belli oldu. Gruplarını ilk iki sırada tamamlayan Portekiz, Hırvatistan, Fransa, İtalya, Almanya, Hollanda, İspanya ve Danimarka, çeyrek finale yükseldi.

Çift maç eleme usulüne göre oynanacak çeyrek final maçları, 20 ve 23 Mart 2025 tarihlerinde yapılacak.

Türkiye Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta? A Milli Takım Macaristan karşılaşması hangi kanalda yayınlanacak?

Yarı Final ve Final Tarihleri Açıklandı

A Ligi yarı final maçları 4-5 Haziran 2025, üçüncülük ve final karşılaşmaları ise 8 Haziran 2025 tarihinde oynanacak.

Türkiye'nin play-off karşılaşmalarını kazanması halinde bir sonraki Uluslar Ligi sezonunda A Ligi'nde yer alarak Avrupa'nın en güçlü ekipleriyle mücadele etme fırsatı yakalayacak.