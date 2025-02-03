Türkiye Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta? A Milli Takım Macaristan karşılaşması hangi kanalda yayınlanacak?
A Milli Futbol Takımımız UEFA Uluslar B Ligi 4. Grubu ikinci sırada tamamlayarak A Ligi'ne yükselme şansını play-off mücadelesine taşıdı. Türkiye'nin rakibi ise B Ligi'nde başarılı bir performans sergileyen Macaristan oldu. Kritik eşleşmede kazanan taraf UEFA Uluslar Ligi A Ligi'ne yükselerek Avrupa'nın en güçlü takımları arasında yer alma hakkını elde edecek.
Giriş Tarihi: 03.02.2025 10:56 Güncelleme Tarihi: 03.02.2025 10:56