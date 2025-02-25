TÜBİTAK 737 işçi alımı sonuçları açıklandı mı? TÜBİTAK Kariyer başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), 737 yeni personel alımı için başvuru sürecini başlattı. İstihdam edilecek adaylar atanacakları pozisyonlara bağlı olarak Ankara veya Gebze-Kocaeli'nde görev yapacak. Başvurular TÜBİTAK'ın resmi internet sitesi üzerinden online olarak gerçekleştiriliyor. İşte başvuru tarihleri, kadrolar ve diğer detaylar.