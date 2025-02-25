TÜBİTAK 737 işçi alımı sonuçları açıklandı mı? TÜBİTAK Kariyer başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

TÜBİTAK Personel Alımı Hangi Kadrolarda Yapılacak?
TÜBİTAK bünyesinde gerçekleştirilecek personel alımları çeşitli merkez ve enstitülerde görev alacak şekilde planlandı. İşte alımların yapılacağı birimler:
Başkanlık
Gebze Genel Sekreter Yardımcılığı
Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi (BİLGEM)
Marmara Araştırma Merkezi
Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Müdürlüğü
Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü
Raylı Ulaşım Teknolojileri
Ulusal Metroloji Enstitüsü
Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü Müdürlüğü
Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Müdürlüğü
Bursa Test ve Analiz Laboratuvarı Müdürlüğü