Kadraj Galeri Kadraj İkon TÜBİTAK 737 işçi alımı sonuçları açıklandı mı? TÜBİTAK Kariyer başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

TÜBİTAK 737 işçi alımı sonuçları açıklandı mı? TÜBİTAK Kariyer başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), farklı kadrolarda ve şehirlerde görevlendirilmek üzere toplam 737 personel alımı gerçekleştireceğini duyurmuştu. Bilim ve teknoloji alanında yetkin insan kaynağını artırmayı hedefleyen kurum bu alımlar sayesinde ulusal ve uluslararası projelere daha fazla katkı sunmayı amaçlıyor. Peki TÜBİTAK 737 işçi alımı sonuçları açıklandı mı? İşte son başvuru tarihine dair bilgiler.

Giriş Tarihi: 25.02.2025 09:03 Güncelleme Tarihi: 25.02.2025 09:03
TÜBİTAK 737 işçi alımı sonuçları açıklandı mı? TÜBİTAK Kariyer başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), 737 yeni personel alımı için başvuru sürecini başlattı. İstihdam edilecek adaylar atanacakları pozisyonlara bağlı olarak Ankara veya Gebze-Kocaeli'nde görev yapacak. Başvurular TÜBİTAK'ın resmi internet sitesi üzerinden online olarak gerçekleştiriliyor. İşte başvuru tarihleri, kadrolar ve diğer detaylar.

TÜBİTAK 737 işçi alımı sonuçları açıklandı mı? TÜBİTAK Kariyer başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

TÜBİTAK 737 Personel Alımı Başvuru Tarihleri

TÜBİTAK tarafından gerçekleştirilecek 737 kişilik personel alımı için başvurular 17 Şubat 2025 tarihinde başladı. Adaylar, 10 Mart 2025 saat 17.00'ye kadar başvurularını tamamlamak zorunda. Başvuru işlemleri, TÜBİTAK'ın resmi internet sitesi üzerinden gerçekleştirilecek.

Başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarihe dair henüz resmi açıklama gelmedi.

TÜBİTAK 737 işçi alımı sonuçları açıklandı mı? TÜBİTAK Kariyer başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

TÜBİTAK Personel Alımı Hangi Kadrolarda Yapılacak?

TÜBİTAK bünyesinde gerçekleştirilecek personel alımları çeşitli merkez ve enstitülerde görev alacak şekilde planlandı. İşte alımların yapılacağı birimler:

Başkanlık

Gebze Genel Sekreter Yardımcılığı

Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi (BİLGEM)

Marmara Araştırma Merkezi

Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Müdürlüğü

Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü

Raylı Ulaşım Teknolojileri

Ulusal Metroloji Enstitüsü

Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü Müdürlüğü

Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Müdürlüğü

Bursa Test ve Analiz Laboratuvarı Müdürlüğü

TÜBİTAK 737 işçi alımı sonuçları açıklandı mı? TÜBİTAK Kariyer başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

Bu birimlerde çeşitli mühendislik, araştırma ve geliştirme, bilgi teknolojileri ve yönetim pozisyonlarında istihdam sağlanacak.

TÜBİTAK 737 işçi alımı sonuçları açıklandı mı? TÜBİTAK Kariyer başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

Başvuru Şartları ve Süreci

TÜBİTAK personel alımına başvuracak adayların belirli kriterleri sağlaması gerekiyor. Genel şartlar arasında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, ilgili eğitim düzeyine sahip olmak ve aranan özel nitelikleri karşılamak yer alıyor.

Başvurular yalnızca TÜBİTAK'ın internet sitesi üzerinden kabul edilecek olup, şahsen veya posta yoluyla başvuru yapılamayacak.