TTK KURA ÇEKİMİ: 10 Nisan 2025 TTK işçi alımı 44 asıl 440 yedek aday isim listesi açıklandı mı? Zonguldak, Bartın, Karabük...

Yeni Kura Çekilişi Tarihi Belirlendi

Kurum, alım sürecinin tamamlanabilmesi için Zonguldak, Bartın ve Karabük Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklerinden teslim edilen nihai listeleri dikkate alarak yeni bir kura çekilişi düzenleyecek.

10 Nisan 2025 tarihinde yapılan kura çekilişi Zonguldak Belediyesi Aşık Veysel Kültür Merkezi'nde gerçekleştiriliyor. Saat 10.00'da başlayan çekilişte Zonguldak, Bartın ve Karabük illerinden toplam 44 asil ve 440 yedek aday belirlenecek.