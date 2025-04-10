TTK KURA ÇEKİMİ: 10 Nisan 2025 TTK işçi alımı 44 asıl 440 yedek aday isim listesi açıklandı mı? Zonguldak, Bartın, Karabük...
Türkiye Taş Kömürü Kurumu (TTK) geçtiğimiz yıl başlatılan 2000 Pano Ayak Üretim İşçisi alımı sürecinde asil ve yedek adayların tamamının çağrılmasına rağmen alımın tamamlanamaması nedeniyle yeni bir kura çekilişi yapılacağını açıkladı. TTK'nın sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruda 44 asil ve 440 yedek adayın belirleneceği kura çekilişinin tarihi de kesinleşti.
Giriş Tarihi: 10.04.2025 10:22
Güncelleme Tarihi: 10.04.2025 10:26