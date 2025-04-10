Kadraj Galeri Kadraj İkon TTK KURA ÇEKİMİ: 10 Nisan 2025 TTK işçi alımı 44 asıl 440 yedek aday isim listesi açıklandı mı? Zonguldak, Bartın, Karabük...

TTK KURA ÇEKİMİ: 10 Nisan 2025 TTK işçi alımı 44 asıl 440 yedek aday isim listesi açıklandı mı? Zonguldak, Bartın, Karabük...

Türkiye Taş Kömürü Kurumu (TTK) geçtiğimiz yıl başlatılan 2000 Pano Ayak Üretim İşçisi alımı sürecinde asil ve yedek adayların tamamının çağrılmasına rağmen alımın tamamlanamaması nedeniyle yeni bir kura çekilişi yapılacağını açıkladı. TTK'nın sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruda 44 asil ve 440 yedek adayın belirleneceği kura çekilişinin tarihi de kesinleşti.

Giriş Tarihi: 10.04.2025 10:22 Güncelleme Tarihi: 10.04.2025 10:26
TTK KURA ÇEKİMİ: 10 Nisan 2025 TTK işçi alımı 44 asıl 440 yedek aday isim listesi açıklandı mı? Zonguldak, Bartın, Karabük...

Türkiye Taş Kömürü Kurumu (TTK), geçtiğimiz yıl başlatılan 2000 Pano Ayak Üretim İşçisi alım sürecinde yapılan ilk kura çekilişlerinin tamamlanmaması nedeniyle yeni bir kura çekilişi düzenleyeceğini duyurdu. Kurum sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada yeni kura tarihi ve asil ile yedek aday sayıları hakkında önemli bilgiler verdi.

TTK KURA ÇEKİMİ: 10 Nisan 2025 TTK işçi alımı 44 asıl 440 yedek aday isim listesi açıklandı mı? Zonguldak, Bartın, Karabük...

Alım Süreci Tamamlanamamıştı

TTK 2000 Pano Ayak Üretim İşçisi alımını gerçekleştirmek üzere geçtiğimiz yıl başlatmıştı.

Zonguldak, Bartın ve Karabük illerinden toplamda 2000 işçi alımı yapılacağı açıklanmıştı. Ancak, noter huzurunda yapılan kura çekilişiyle belirlenen asil ve yedek adaylar 14 etapta çağrılmış olmasına rağmen, işçi alım süreci tamamlanamamıştı.

TTK KURA ÇEKİMİ: 10 Nisan 2025 TTK işçi alımı 44 asıl 440 yedek aday isim listesi açıklandı mı? Zonguldak, Bartın, Karabük...

Yeni Kura Çekilişi Tarihi Belirlendi

Kurum, alım sürecinin tamamlanabilmesi için Zonguldak, Bartın ve Karabük Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklerinden teslim edilen nihai listeleri dikkate alarak yeni bir kura çekilişi düzenleyecek.

10 Nisan 2025 tarihinde yapılan kura çekilişi Zonguldak Belediyesi Aşık Veysel Kültür Merkezi'nde gerçekleştiriliyor. Saat 10.00'da başlayan çekilişte Zonguldak, Bartın ve Karabük illerinden toplam 44 asil ve 440 yedek aday belirlenecek.

TTK KURA ÇEKİMİ: 10 Nisan 2025 TTK işçi alımı 44 asıl 440 yedek aday isim listesi açıklandı mı? Zonguldak, Bartın, Karabük...

Zonguldak, Bartın ve Karabük İçin Asıl ve Yedek Adaylar

Yeni kura çekilişi sonucunda, Zonguldak ilinden 27 asil ve 270 yedek aday, Bartın ilinden 10 asil ve 100 yedek aday, Karabük ilinden ise 7 asil ve 70 yedek aday belirlenecek.

TTK KURA ÇEKİMİ: 10 Nisan 2025 TTK işçi alımı 44 asıl 440 yedek aday isim listesi açıklandı mı? Zonguldak, Bartın, Karabük...

Bu adaylar TTK'nın yeraltı işyerlerinde 4857 Sayılı İş Kanunu'na tabi daimi işçi statüsünde "Pano Ayak Üretim İşçiliği" alanında çalıştırılacak.