Toyota ve BYD Ekim 2025 güncel fiyat listesi: BYD Tang 5 milyon TL’yi aştı, Toyota 390 bin TL indirim yaptı
Elektrikli ve hibrit otomobil piyasasında Ekim ayı hareketliliği devam ediyor. Çinli elektrikli araç üreticisi BYD, Türkiye'deki tüm modellerine zam uygularken Tang modeli 5 milyon TL sınırını aşarak üst segmentte dikkat çekiyor. Toyota ise sıfır araç kampanyası ile özellikle hibrit modellerde 390.000 TL'ye varan indirim fırsatları sunuyor. Otomobil sektöründe hem fiyat hem de kampanya hareketliliği yatırımcı ve alıcıların ilgisini çekiyor. İşte Toyota ve BYD Ekim 2025 güncel fiyat listesi.
Giriş Tarihi: 02.10.2025 12:23