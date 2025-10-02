Kadraj Galeri Kadraj İkon Toyota ve BYD Ekim 2025 güncel fiyat listesi: BYD Tang 5 milyon TL’yi aştı, Toyota 390 bin TL indirim yaptı

Elektrikli ve hibrit otomobil piyasasında Ekim ayı hareketliliği devam ediyor. Çinli elektrikli araç üreticisi BYD, Türkiye'deki tüm modellerine zam uygularken Tang modeli 5 milyon TL sınırını aşarak üst segmentte dikkat çekiyor. Toyota ise sıfır araç kampanyası ile özellikle hibrit modellerde 390.000 TL'ye varan indirim fırsatları sunuyor. Otomobil sektöründe hem fiyat hem de kampanya hareketliliği yatırımcı ve alıcıların ilgisini çekiyor. İşte Toyota ve BYD Ekim 2025 güncel fiyat listesi.

Giriş Tarihi: 02.10.2025 12:23
BYD Ekim 2025 Türkiye Fiyat Listesi

Elektrikli araç pazarının yükselen markalarından BYD, Ekim 2025 itibarıyla Türkiye fiyatlarını güncelledi. SUV ve üst segment araçlarda ciddi zamlar yapıldı.

Zamlı BYD Modelleri ve Güncel Fiyatlar

Model Eski Fiyat (TL) Yeni Fiyat (TL) Fiyat Artışı
Dolphin Comfort 1.664.000 1.699.000 +35.000
Dolphin Design 1.789.000 1.829.000 +40.000
Atto 3 2.079.000 2.119.000 +40.000
Seal (Tek Motorlu) 2.319.000 2.389.000 +70.000
Seal AWD (Çift Motorlu) 3.719.000 3.829.000 +110.000

Han 4.409.000 4.584.000 +175.000
Tang 4.999.000 5.099.000 +100.000
Toyota Ekim 2025 Kampanyası: Hibrit Modellerde Büyük Fırsatlar

Toyota, Ekim ayı ile birlikte sıfır araç kampanyasını duyurdu. Hibrit modeller ve Corolla serisinde 390.000 TL'ye varan indirimler, kullanıcılar için dikkat çekici bir avantaj sunuyor.

Corolla Serisinde Öne Çıkan Fiyatlar

Model Önceki Fiyat (TL) Kampanyalı Fiyat (TL) İndirim
1.5 Vision Plus Multidrive S 1.989.500 1.750.000 239.500
Dream Multidrive S 1.780.000 - -