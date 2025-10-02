Dacia ve Nissan Ekim 2025 fiyat listesi: Sandero, Jogger, Qashqai yeni fiyatlar
Sıfır kilometre otomobil sahibi olmak isteyen milyonlarca vatandaşın merakla beklediği Ekim ayı fiyat listeleri bir bir açıklanıyor. Nissan ve Dacia 2025 Ekim ayına güncel fiyatlarını duyurdu. SUV segmentinde rekabeti körükleyen bu iki markanın yeni fiyatları, 'Araba almak için doğru zaman mı?' sorusunu yeniden gündeme getirdi. Nissan'ın amiral gemisi Qashqai modelinde sunduğu dev nakit alım indirimi dikkat çekerken Dacia'nın Sandero Stepway ve Jogger modellerindeki istikrarlı fiyat politikası gözlerden kaçmadı. İşte kalem kalem, model model Ekim 2025 Nissan ve Dacia fiyat listesi.
Giriş Tarihi: 02.10.2025 09:14