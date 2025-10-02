Nissan Ekim ayında en çok satan modeli Qashqai için sunduğu "nakit alım indirimi" ile vatandaşlara cazip fiyatlar sunuyor. SUV segmentinde olan Nissan Qashqai, 1.999.000 TL'den başlayan kampanyalı fiyatıyla satılmaya başlandı. Bu indirim, liste fiyatı üzerinden 265 bin TL'yi aşan bir avantaj anlamına geliyor. Juke ve geniş ailelerin tercihi X-Trail modellerinde de benzer indirimler yapılıyor.