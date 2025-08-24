Kadraj Galeri Kadraj İkon TORBA YASA GELİYOR AĞUSTOS 2025 | 3600 ek gösterge, emekliye birden fazla maaş, esnek mesai...

TBMM 1 Ekim 2025'te başlayacak yeni yasama döneminde sosyal güvenlik reform paketini görüşecek. Torba yasa ile esnafa 7.200 günle erken emeklilik, çalışanlara ikinci maaş annelere doğum izni ve esnek çalışma modelleri geliyor. İşte tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 24.08.2025 16:01
TBMM 1 Ekim 2025'te başlayacak yeni yasama döneminde milyonlarca çalışanı ve emekliyi ilgilendiren sosyal güvenlik reform paketini gündemine alıyor. Torba yasa ile erken emeklilik, esnafa prim indirimi, çalışanlara ikinci maaş hakkı ve esnek çalışma modelleri hayata geçirilecek.

Peki yeni düzenlemeler neler getirecek? Kimler erken emekli olabilecek? Emekliye çift maaş nasıl işleyecek? İşte tüm detaylar…

YENİ TORBA YASA İÇERİĞİ NEDİR?

Yeni torba yasa, sosyal güvenlik sisteminde uzun süredir tartışılan sorunlara çözüm sunmayı amaçlıyor. Meclis gündemine gelecek düzenlemeler arasında:

Bağ-Kur'lular için prim gün indirimi

Çalışanlara ikinci maaş imkanı

Ev kadınlarına sosyal güvence desteği

Çalışan annelere doğum ve kreş desteği

Esnek ve uzaktan çalışma modelleri yer alıyor.

BAĞ-KUR'LULARA 7.200 GÜNLE ERKEN EMEKLİLİK

En dikkat çekici düzenlemelerden biri Bağ-Kur prim gün sayısının düşürülmesi.

Bugüne kadar Bağ-Kur'lular için 9.000 gün prim şartı aranıyordu. Yeni düzenleme ile bu süre 7.200 güne indirilecek.

KİMLERİ KAPSIYOR?

8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olan erkek esnaf

8 Eylül 1999 sonrası sigortalı olan hem kadın hem erkek esnaf

Bu düzenleme ile özellikle küçük esnaf ve kendi işini yapan milyonlarca kişi erken emeklilik şansına kavuşacak.

ÇALIŞANLARA İKİNCİ MAAŞ HAKKI GELİYOR

Torba yasa kapsamında en çok dikkat çeken başlıklardan biri de Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES).

Bu sistem ile çalışanlar, emeklilikte devletin ödemiş olduğu maaşa ek olarak ikinci bir maaş alabilecek.