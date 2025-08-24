TORBA YASA GELİYOR AĞUSTOS 2025 | 3600 ek gösterge, emekliye birden fazla maaş, esnek mesai...

ÇALIŞANLARA İKİNCİ MAAŞ HAKKI GELİYOR

Torba yasa kapsamında en çok dikkat çeken başlıklardan biri de Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES).

Bu sistem ile çalışanlar, emeklilikte devletin ödemiş olduğu maaşa ek olarak ikinci bir maaş alabilecek.