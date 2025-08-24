TORBA YASA GELİYOR AĞUSTOS 2025 | 3600 ek gösterge, emekliye birden fazla maaş, esnek mesai...

TBMM 1 Ekim 2025'te başlayacak yeni yasama döneminde milyonlarca çalışanı ve emekliyi ilgilendiren sosyal güvenlik reform paketini gündemine alıyor. Torba yasa ile erken emeklilik, esnafa prim indirimi, çalışanlara ikinci maaş hakkı ve esnek çalışma modelleri hayata geçirilecek. Peki yeni düzenlemeler neler getirecek? Kimler erken emekli olabilecek? Emekliye çift maaş nasıl işleyecek? İşte tüm detaylar… YENİ TORBA YASA İÇERİĞİ NEDİR? Yeni torba yasa, sosyal güvenlik sisteminde uzun süredir tartışılan sorunlara çözüm sunmayı amaçlıyor. Meclis gündemine gelecek düzenlemeler arasında: Bağ-Kur'lular için prim gün indirimi Çalışanlara ikinci maaş imkanı Ev kadınlarına sosyal güvence desteği Çalışan annelere doğum ve kreş desteği Esnek ve uzaktan çalışma modelleri yer alıyor. BAĞ-KUR'LULARA 7.200 GÜNLE ERKEN EMEKLİLİK En dikkat çekici düzenlemelerden biri Bağ-Kur prim gün sayısının düşürülmesi. Bugüne kadar Bağ-Kur'lular için 9.000 gün prim şartı aranıyordu. Yeni düzenleme ile bu süre 7.200 güne indirilecek. KİMLERİ KAPSIYOR? 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olan erkek esnaf 8 Eylül 1999 sonrası sigortalı olan hem kadın hem erkek esnaf Bu düzenleme ile özellikle küçük esnaf ve kendi işini yapan milyonlarca kişi erken emeklilik şansına kavuşacak. ÇALIŞANLARA İKİNCİ MAAŞ HAKKI GELİYOR Torba yasa kapsamında en çok dikkat çeken başlıklardan biri de Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES). Bu sistem ile çalışanlar, emeklilikte devletin ödemiş olduğu maaşa ek olarak ikinci bir maaş alabilecek. NASIL İŞLEYECEK? Çalışan maaşından küçük bir kesinti yapılacak. İşveren katkısı ve devlet desteği eklenecek. Emeklilik döneminde bu birikimler ikinci maaş olarak geri ödenecek. KADINLARA YENİ HAKLAR: DOĞUM BORÇLANMASI VE EMEKLİLİK KOLAYLIĞI Yeni reform paketi, kadın çalışanlara özel düzenlemeler de içeriyor. Ev kadınlarına sosyal güvence: İsteğe bağlı sigorta yaptıran ev kadınlarının primlerinin üçte biri devlet tarafından karşılanacak. Doğum borçlanması genişliyor: Kadınlar, doğumdan önceki süreler için de borçlanma yapabilecek. Çocuk sayısına göre erken emeklilik: Emeklilik yaşı çocuk sayısına göre esnetilecek. Ayrıca, çalışan annelere sağlanan kreş desteği artırılacak, doğum izinleri de genişletilecek. ÇALIŞMA HAYATINDA ESNEK MODELLER Reform paketinde, günümüz iş dünyasına uygun esnek ve uzaktan çalışma modelleri de öne çıkıyor. Kısmi süreli çalışma Geçici süreli iş sözleşmeleri Platform (dijital) çalışmaları DOĞUM İZİNLERİ ARTIYOR Torba yasa ile çalışan annelere yönelik en önemli değişikliklerden biri de doğum izinleri olacak. Ücretli doğum izni: 16 haftadan 1 yıla çıkarılması gündemde. Ücretsiz izin hakkı: 1,5 yıla kadar uzatılabilecek. Babalık izni: Memur ve işçi babalar arasındaki fark kaldırılacak. Bu düzenlemeler, iş-özel yaşam dengesini güçlendirmeyi hedefliyor. NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK? Yeni torba yasa için TBMM'nin 1 Ekim 2025'te açılacak yasama dönemi bekleniyor. Düzenlemelerin yıl sonuna kadar yasalaşması ve 2026 itibarıyla yürürlüğe girmesi bekleniyor. Orta Vadeli Program'da da yer alan Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi için 2025'in son çeyreği işaret ediliyor. ❓ Bağ-Kur'lular için prim indirimi kimleri kapsıyor? 👉 Küçük esnaf, kendi işini yapanlar ve EYT kapsamındaki esnaflar yararlanabilecek. ❓ Çalışanlara ikinci maaş nasıl ödenecek? 👉 Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi kapsamında maaş kesintisi, işveren katkısı ve devlet desteğiyle oluşturulacak fon emeklilikte ikinci maaş olarak ödenecek. ❓ Ev kadınları için sosyal güvence desteği nedir? 👉 İsteğe bağlı sigortalı ev kadınlarının primlerinin üçte biri devlet tarafından ödenecek. ❓ Doğum izni ne kadar olacak? 👉 Mecliste kabul edilirse ücretli doğum izni 1 yıl, ücretsiz izin hakkı ise 1,5 yıl olacak. ❓ Yeni torba yasa ne zaman çıkacak? 👉 1 Ekim 2025'te Meclis gündemine gelecek, yıl sonuna kadar yasalaşması bekleniyor. Haberin fotoğrafları takvim foto arşivden alınmıştır KAYNAK: takvim.com.tr