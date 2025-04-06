TOKİ’den %15 indirimli yeni kampanya: 44 ilde 552 arsa satışa çıkacak! 48 ay vade fırsatı ile geri ödeme tablosu

TOKİ kaynaklarından edinilen bilgilere göre, satışa çıkarılan arsaların toplam muhammen bedeli 19 milyar 443 milyon 803 bin 12 lira olarak belirlendi. Yaklaşık 3 milyon 976 bin 625 metrekare büyüklüğündeki bu araziler yatırımcıya hem konut hem de ticari gelişim açısından büyük fırsatlar sunuyor.