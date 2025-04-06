Kadraj Galeri Kadraj İkon TOKİ'den %15 indirimli yeni kampanya: 44 ilde 552 arsa satışa çıkacak! 48 ay vade fırsatı ile geri ödeme tablosu

TOKİ'den %15 indirimli yeni kampanya: 44 ilde 552 arsa satışa çıkacak! 48 ay vade fırsatı ile geri ödeme tablosu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Türkiye genelinde yatırımcıları yakından ilgilendiren büyük bir arsa satışına hazırlanıyor. Toplam 44 ilde yer alan 552 arsa, açık artırma yoluyla yeni sahiplerini bekliyor. Arsalar konuttan sanayiye, turizmden sağlığa kadar farklı kullanım alanlarıyla dikkat çekiyor.

Giriş Tarihi: 06.04.2025 10:42 Güncelleme Tarihi: 06.04.2025 10:42
TOKİ’den %15 indirimli yeni kampanya: 44 ilde 552 arsa satışa çıkacak! 48 ay vade fırsatı ile geri ödeme tablosu

TOKİ kaynaklarından edinilen bilgilere göre, satışa çıkarılan arsaların toplam muhammen bedeli 19 milyar 443 milyon 803 bin 12 lira olarak belirlendi. Yaklaşık 3 milyon 976 bin 625 metrekare büyüklüğündeki bu araziler yatırımcıya hem konut hem de ticari gelişim açısından büyük fırsatlar sunuyor.

TOKİ’den %15 indirimli yeni kampanya: 44 ilde 552 arsa satışa çıkacak! 48 ay vade fırsatı ile geri ödeme tablosu

Satışa konu olan iller arasında Adana, Ankara, Antalya, İstanbul, İzmir, Bursa gibi büyük şehirlerin yanı sıra Anadolu'nun farklı bölgelerindeki gelişmekte olan iller de yer alıyor. Arsa çeşitliliği ise oldukça zengin: konut, ticaret, turizm, sanayi, tarım, hayvancılık, eğitim, sağlık ve sosyal-kültürel tesis alanları gibi birçok kullanım türü satış listesinde bulunuyor.

TOKİ’den %15 indirimli yeni kampanya: 44 ilde 552 arsa satışa çıkacak! 48 ay vade fırsatı ile geri ödeme tablosu

Açık Artırma Tarihleri Belli Oldu
TOKİ'nin düzenlediği bu kapsamlı açık artırma, 16 Nisan Çarşamba ve 17 Nisan Perşembe günleri saat 10.30'da iki ayrı oturum halinde gerçekleştirilecek.

TOKİ’den %15 indirimli yeni kampanya: 44 ilde 552 arsa satışa çıkacak! 48 ay vade fırsatı ile geri ödeme tablosu

Açık artırmalar Ankara'da Bilkent Otel ve Konferans Merkezi ile İstanbul'da TOKİ hizmet binasında yapılacak. Katılım sağlamak isteyenler için online teklif verme imkanı da sunuluyor.

TOKİ’den %15 indirimli yeni kampanya: 44 ilde 552 arsa satışa çıkacak! 48 ay vade fırsatı ile geri ödeme tablosu

İlgililer www.emlakmuzayede.com.tr adresi üzerinden çevrim içi teklif verebilecek.