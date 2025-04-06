TOKİ'den %15 indirimli yeni kampanya: 44 ilde 552 arsa satışa çıkacak! 48 ay vade fırsatı ile geri ödeme tablosu
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Türkiye genelinde yatırımcıları yakından ilgilendiren büyük bir arsa satışına hazırlanıyor. Toplam 44 ilde yer alan 552 arsa, açık artırma yoluyla yeni sahiplerini bekliyor. Arsalar konuttan sanayiye, turizmden sağlığa kadar farklı kullanım alanlarıyla dikkat çekiyor.
Giriş Tarihi: 06.04.2025 10:42
Güncelleme Tarihi: 06.04.2025 10:42