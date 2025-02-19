TOKİ Sosyal Konut Projesi başvuruları başladı mı? 250 bin konut başvuru şartları ne olacak?
Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olarak dikkat çeken TOKİ 250 Bin Konut Projesi'ne başvurularla ilgili meraklı bekleyiş sürüyor. Türkiye genelinde ev sahibi olmak isteyen milyonlarca vatandaş, TOKİ'nin konut projelerine başvuru tarihlerini ve şartlarını yakından takip ediyor. Peki TOKİ 250 bin konut başvuruları ne zaman alınacak? İşte son gelişmeler ve detaylar.
Giriş Tarihi: 19.02.2025 09:08 Güncelleme Tarihi: 19.02.2025 09:08