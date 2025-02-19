TOKİ Sosyal Konut Projesi başvuruları başladı mı? 250 bin konut başvuru şartları ne olacak?

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projelerinden biri olan TOKİ 250 Bin Konut Projesi için başvuru süreci henüz başlamadı. Ancak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan yapılan açıklamalara göre proje için önemli adımlar atılmaya başlandı. Bakan Kurum projeye dair detayları Türkiye İnşaat Sektörü Çalıştayı'nda açıkladı.