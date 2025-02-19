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TOKİ Sosyal Konut Projesi başvuruları başladı mı? 250 bin konut başvuru şartları ne olacak?

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olarak dikkat çeken TOKİ 250 Bin Konut Projesi'ne başvurularla ilgili meraklı bekleyiş sürüyor. Türkiye genelinde ev sahibi olmak isteyen milyonlarca vatandaş, TOKİ'nin konut projelerine başvuru tarihlerini ve şartlarını yakından takip ediyor. Peki TOKİ 250 bin konut başvuruları ne zaman alınacak? İşte son gelişmeler ve detaylar.

Giriş Tarihi: 19.02.2025 09:08 Güncelleme Tarihi: 19.02.2025 09:08
TOKİ Sosyal Konut Projesi başvuruları başladı mı? 250 bin konut başvuru şartları ne olacak?

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projelerinden biri olan TOKİ 250 Bin Konut Projesi için başvuru süreci henüz başlamadı. Ancak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan yapılan açıklamalara göre proje için önemli adımlar atılmaya başlandı. Bakan Kurum projeye dair detayları Türkiye İnşaat Sektörü Çalıştayı'nda açıkladı.

TOKİ Sosyal Konut Projesi başvuruları başladı mı? 250 bin konut başvuru şartları ne olacak?

Proje İçin İlk Adımlar Atıldı

Bakan Kurum TOKİ tarafından yapılacak 250 bin konut için başvuru tarihlerinin henüz belirlenmediğini ancak 81 ildeki yeni sosyal konut kampanyalarının yıl sonuna kadar başlayacağını duyurdu.

TOKİ Sosyal Konut Projesi başvuruları başladı mı? 250 bin konut başvuru şartları ne olacak?

Yapılacak konut projelerinin temelini oluşturacak arazi tespitlerinin ve etüt çalışmalarının başladığını belirten Bakan Kurum, bu süreçlerin valiliklere gönderilen bir genelgeyle hızlandırıldığını söyledi.

TOKİ Sosyal Konut Projesi başvuruları başladı mı? 250 bin konut başvuru şartları ne olacak?

Bu kapsamda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından illere gönderilen genelgede, hangi alanlarda konut projeleri yapılacağı ve bu projelere ilişkin gerekli hazırlıkların yapılması isteniyor. Bakan Kurum, "İnşallah proje için adımımızı atmış olacağız. Bu kampanyayla birlikte sektörü canlandırmayı hedefliyoruz." diyerek projenin hızla ilerleyeceğini ifade etti.

TOKİ Sosyal Konut Projesi başvuruları başladı mı? 250 bin konut başvuru şartları ne olacak?

Emlak Konut ile Yeni Fırsatlar

Bakan Kurum TOKİ'nin dar gelirli vatandaşlar için başlattığı sosyal konut projelerinin yanı sıra, Emlak Konut işbirliğiyle orta gelirli vatandaşlar için de yeni bir kampanya duyurdu. Bu kampanya ile Emlak Konut, farklı gelir gruplarındaki vatandaşlara cazip vade oranları ve düşük peşinat seçenekleriyle konut alım imkanı sunacak.