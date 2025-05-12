TOKİ ADANA MERKEZ KURA ÇEKİMİ CANLI | 2.132 konut kura çekimi sonuçları 2+1 3+1 ASİL YEDEK isim listesi! Çukurova, Seyhan...

Sözleşme İmzalama Süreci 20 Mayıs'ta Başlıyor

Kurada adı çıkan hak sahipleri, belirlenen konutlara ilişkin Gayrimenkul Satış Sözleşmelerini 20 Mayıs 2025 tarihinden itibaren imzalamaya başlayacak. Projelere göre sözleşme imzalanacak banka şubeleri ve tarih aralıkları şöyle:

Çukurova 2. Etap Projesi için: 20 Mayıs – 26 Haziran 2025 tarihleri arasında, Halkbank Çukurova Şubesi