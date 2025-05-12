TOKİ ADANA MERKEZ KURA ÇEKİMİ CANLI | 2.132 konut kura çekimi sonuçları 2+1 3+1 ASİL YEDEK isim listesi! Çukurova, Seyhan...
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından hayata geçirilen "250 Bin Sosyal Konut Projesi" kapsamında Adana Merkez ilçelerinde (Çukurova, Seyhan, Yüreğir ve Ceyhan) toplam 2.132 konutun hak sahipleri 12 Mayıs 2025 Pazartesi günü gerçekleştirilecek kura çekimiyle belirlenecek. Peki TOKİ kura çekimi sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte isim listesine dair merak edilenler.
Giriş Tarihi: 12.05.2025 06:22