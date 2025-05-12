Kadraj Galeri Kadraj İkon TOKİ ADANA MERKEZ KURA ÇEKİMİ CANLI | 2.132 konut kura çekimi sonuçları 2+1 3+1 ASİL YEDEK isim listesi! Çukurova, Seyhan...

TOKİ ADANA MERKEZ KURA ÇEKİMİ CANLI | 2.132 konut kura çekimi sonuçları 2+1 3+1 ASİL YEDEK isim listesi! Çukurova, Seyhan...

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından hayata geçirilen "250 Bin Sosyal Konut Projesi" kapsamında Adana Merkez ilçelerinde (Çukurova, Seyhan, Yüreğir ve Ceyhan) toplam 2.132 konutun hak sahipleri 12 Mayıs 2025 Pazartesi günü gerçekleştirilecek kura çekimiyle belirlenecek. Peki TOKİ kura çekimi sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte isim listesine dair merak edilenler.

Giriş Tarihi: 12.05.2025 06:22
TOKİ ADANA KURA ÇEKİMİ CANLI | TOKİ 2.132 konut kura çekimi sonuçları 2+1 3+1 ASİL YEDEK isim listesi! Çukurova, Seyhan...

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından 250 bin Sosyal Konut Projesi kapsamında Adana'da hayata geçirilen projelerde beklenen gün geldi. Adana Merkez ilçeleri Çukurova, Seyhan, Yüreğir ve Ceyhan'ı kapsayan projelerde konut belirleme kurası 12 Mayıs 2025 tarihinde gerçekleştirilecek.

TOKİ ADANA KURA ÇEKİMİ CANLI | TOKİ 2.132 konut kura çekimi sonuçları 2+1 3+1 ASİL YEDEK isim listesi! Çukurova, Seyhan...

KURA NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

Kura TOKİ'nin resmi YouTube kanalı üzerinden canlı yayınla izlenebilecek. Henüz saat kaçta yapılacağına dair resmi açıklama yer almıyor.

TOKİ ADANA KURA ÇEKİMİ CANLI | TOKİ 2.132 konut kura çekimi sonuçları 2+1 3+1 ASİL YEDEK isim listesi! Çukurova, Seyhan...

2.132 Konutun Sahipleri Belli Oluyor

Adana genelinde 4.100 konutu kapsayan sosyal konut projesi çerçevesinde kuraya tabi olacak 2.132 konut için gözler 12 Mayıs'a çevrildi.

Bu kapsamda:

Çukurova Söğütlü Mahallesi 2. Etap'ta yer alan 980 konutun

294 adedi 2+1,

686 adedi ise 3+1 dairelerden oluşuyor.

Çukurova Söğütlü Mahallesi 3. Etap'ta bulunan 855 konutta

303 adet 2+1,

552 adet 3+1 konut bulunuyor.

TOKİ ADANA KURA ÇEKİMİ CANLI | TOKİ 2.132 konut kura çekimi sonuçları 2+1 3+1 ASİL YEDEK isim listesi! Çukurova, Seyhan...

Seyhan 3. Etap projesinde ise 297 adet yalnızca 3+1 konut yer alıyor.

Toplamda 2.132 aile, kura sonucunda yeni evlerine kavuşma hakkı elde edecek.

TOKİ ADANA KURA ÇEKİMİ CANLI | TOKİ 2.132 konut kura çekimi sonuçları 2+1 3+1 ASİL YEDEK isim listesi! Çukurova, Seyhan...

Sözleşme İmzalama Süreci 20 Mayıs'ta Başlıyor

Kurada adı çıkan hak sahipleri, belirlenen konutlara ilişkin Gayrimenkul Satış Sözleşmelerini 20 Mayıs 2025 tarihinden itibaren imzalamaya başlayacak. Projelere göre sözleşme imzalanacak banka şubeleri ve tarih aralıkları şöyle:

Çukurova 2. Etap Projesi için: 20 Mayıs – 26 Haziran 2025 tarihleri arasında, Halkbank Çukurova Şubesi