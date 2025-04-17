TOKİ 250 BİN KONUT PROJESİ SON DURUM 2025 || e-Devlet TOKİ sosyal konut başvuruları ne zaman yapılacak?
Dar gelirli vatandaşları uygun fiyatlarla ev sahibi yapmayı amaçlayan TOKİ'nin 250 bin konutluk dev projesinde heyecan dorukta. Türkiye genelinde hayata geçirilecek olan proje için başvuru süreci yaklaşıyor. Özellikle İstanbul'da inşa edilecek konut sayısının fazlalığı dikkat çekerken yüz binlerce kişi başvuru tarihlerini araştırıyor.
Giriş Tarihi: 17.04.2025 12:14
Güncelleme Tarihi: 17.04.2025 12:14