TOKİ 250 BİN KONUT PROJESİ SON DURUM 2025 || e-Devlet TOKİ sosyal konut başvuruları ne zaman yapılacak?

Başvuru Süreci Ne Zaman Başlayacak?

İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer tüm iller için tarih beklentisi yükseldi

250 bin konutluk dev projeye ilişkin başvuru tarihleri henüz netleşmedi. Ancak önceki TOKİ projelerinde olduğu gibi başvuru işlemlerinin internet üzerinden yapılması bekleniyor. E-Devlet entegrasyonu ve Ziraat Bankası ile Halkbank aracılığıyla yürütülen süreçlerin benzer şekilde işletileceği tahmin ediliyor.