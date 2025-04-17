Kadraj Galeri Kadraj İkon TOKİ 250 BİN KONUT PROJESİ SON DURUM 2025 || e-Devlet TOKİ sosyal konut başvuruları ne zaman yapılacak?

TOKİ 250 BİN KONUT PROJESİ SON DURUM 2025 || e-Devlet TOKİ sosyal konut başvuruları ne zaman yapılacak?

Dar gelirli vatandaşları uygun fiyatlarla ev sahibi yapmayı amaçlayan TOKİ'nin 250 bin konutluk dev projesinde heyecan dorukta. Türkiye genelinde hayata geçirilecek olan proje için başvuru süreci yaklaşıyor. Özellikle İstanbul'da inşa edilecek konut sayısının fazlalığı dikkat çekerken yüz binlerce kişi başvuru tarihlerini araştırıyor.

Giriş Tarihi: 17.04.2025 12:14 Güncelleme Tarihi: 17.04.2025 12:14
TOKİ 250 BİN KONUT PROJESİ SON DURUM 2025 || e-Devlet TOKİ sosyal konut başvuruları ne zaman yapılacak?

Dar ve orta gelirli vatandaşların ev sahibi olabilmesi için planlanan 250 bin sosyal konut projesinde heyecan yeniden tırmanışa geçti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) iş birliğinde yürütülecek projeyle Türkiye'nin 81 ilinde çevre dostu, yatay mimariye uygun konutlar hayata geçirilecek. Başvuru süreci için ise gözler TOKİ'den gelecek resmi açıklamaya çevrildi.

TOKİ 250 BİN KONUT PROJESİ SON DURUM 2025 || e-Devlet TOKİ sosyal konut başvuruları ne zaman yapılacak?

Konutlar "Sıfır Atık Uyumlu" ve "Enerji Verimli" Olacak

TOKİ tarafından yapılan bilgilendirmede, yeni projelerin sürdürülebilirlik esaslarına göre inşa edileceği belirtildi. "Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde; konutlar sıfır atık uyumlu, enerji verimli ve iklim dostu malzemelerle yapılacak. Konut projelerinin tamamında yenilenebilir enerji sistemleri kullanılacak" açıklamasıyla, çevreye duyarlı bir yaşam alanı sunulacağı vurgulandı.

TOKİ 250 BİN KONUT PROJESİ SON DURUM 2025 || e-Devlet TOKİ sosyal konut başvuruları ne zaman yapılacak?

Bakan Murat Kurum: "Sözümüzü Tutuyoruz"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada projeye dair önemli mesajlar verdi. Kurum, "Asrın felaketi sonrası öncelikli gündemimiz hep 11 şehrimiz oldu. İlk Evim İlk İş Yerim projemizde biraz yavaşladık ama hiç durmadık. Ekim ayı itibarıyla 88 bin 743 konutun ihalesini tamamladık, 24 bin 343 konutun hak sahiplerini belirledik" diyerek sürecin devam ettiğine dikkat çekti.

TOKİ 250 BİN KONUT PROJESİ SON DURUM 2025 || e-Devlet TOKİ sosyal konut başvuruları ne zaman yapılacak?

Yeni takvimin oluşturulduğunu belirten Bakan Kurum, projenin ilk ihalesinin tamamlandığını da kamuoyuna duyurdu.

TOKİ 250 BİN KONUT PROJESİ SON DURUM 2025 || e-Devlet TOKİ sosyal konut başvuruları ne zaman yapılacak?

Başvuru Süreci Ne Zaman Başlayacak?

İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer tüm iller için tarih beklentisi yükseldi

250 bin konutluk dev projeye ilişkin başvuru tarihleri henüz netleşmedi. Ancak önceki TOKİ projelerinde olduğu gibi başvuru işlemlerinin internet üzerinden yapılması bekleniyor. E-Devlet entegrasyonu ve Ziraat Bankası ile Halkbank aracılığıyla yürütülen süreçlerin benzer şekilde işletileceği tahmin ediliyor.