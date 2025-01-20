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TOGG VE TESLA 2025 FİYAT LİSTESİ | TOGG T10 X, Tesla Model Y güncel fiyat listesi

2023 yılında tamamen elektrikli ilk modeli T10X'in teslimatlarına başlayan yerli otomobil markası Togg, 2025 yılı için fiyatlarını açıkladı. Ocak ayında fiyat artışı yapmayan şirket özellikle T10X V2 modeline yönelik cazip finansman seçenekleri sunarak elektrikli araç pazarındaki rekabetçi konumunu koruyor. Öte yandan Tesla 2025 fiyatları da merak edilmeye başlandı. İşte 2025 yılı için yeni listeler.

Giriş Tarihi: 20.01.2025 08:13 Güncelleme Tarihi: 20.01.2025 08:13
TOGG VE TESLA 2025 FİYAT LİSTESİ | TOGG T10 X, Tesla Model Y güncel fiyat listesi

Togg, 2025 yılına fiyat artışı olmadan başladı. Şirket Ocak ayı boyunca sınırlı sayıda T10X V2 için 500 bin TL krediye yüzde 0 faizli 12 ay vadeli ödeme seçeneği veya 650 bin TL krediye yüzde 0.99 faizli 12 ay vade seçeneği sunduğunu duyurdu. Bu kampanya elektrikli araç almayı planlayanlar için önemli bir fırsat sunuyor.

TOGG VE TESLA 2025 FİYAT LİSTESİ | TOGG T10 X, Tesla Model Y güncel fiyat listesi

Togg'un Reel Fiyatı Yüzde 25.8 Düşüş Gösterdi

2024 yılı, Türkiye'de otomobil fiyatlarının hızla arttığı bir yıl oldu. Enflasyon yüzde 44.3, ulaştırma enflasyonu ise yüzde 25.8 oranında yükseldi. Ancak Togg yıl boyunca fiyatlarına zam yapmamayı tercih etti.

TOGG VE TESLA 2025 FİYAT LİSTESİ | TOGG T10 X, Tesla Model Y güncel fiyat listesi

Bu karar Togg'un reel fiyatının bir yıl içinde yüzde 25.8 oranında düşmesine yol açtı. Bu düşüş sıfır otomobil pazarında Togg'a karşı bir avantaj sağladı.

TOGG VE TESLA 2025 FİYAT LİSTESİ | TOGG T10 X, Tesla Model Y güncel fiyat listesi

2025 Yılında Sınırlı Artış Beklentisi
Otomotiv sektöründe 2025 yılı için uzmanlar rekabetin yüksek seviyelerde devam etmesini ve döviz kurlarında büyük dalgalanmalar yaşanmadığı takdirde fiyatların sınırlı oranda artmasını bekliyor.

TOGG VE TESLA 2025 FİYAT LİSTESİ | TOGG T10 X, Tesla Model Y güncel fiyat listesi

Sıfır otomobil satışlarının 1.2 milyon adede ulaşması, elektrikli otomobil satışlarının ise 200 bin adet seviyelerine çıkması öngörülüyor.

T10X'in Başlangıç Fiyatları

2025 yılı itibarıyla Togg T10X'in fiyatları da yeniden şekillendi. Fiyatlar şu şekilde:

  • T10X V1 Standart Menzil: 1.440.000 TL
  • T10X V1 Uzun Menzil: 1.680.000 TL
  • T10X V2 Uzun Menzil: 1.830.000 TL