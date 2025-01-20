TOGG VE TESLA 2025 FİYAT LİSTESİ | TOGG T10 X, Tesla Model Y güncel fiyat listesi
2023 yılında tamamen elektrikli ilk modeli T10X'in teslimatlarına başlayan yerli otomobil markası Togg, 2025 yılı için fiyatlarını açıkladı. Ocak ayında fiyat artışı yapmayan şirket özellikle T10X V2 modeline yönelik cazip finansman seçenekleri sunarak elektrikli araç pazarındaki rekabetçi konumunu koruyor. Öte yandan Tesla 2025 fiyatları da merak edilmeye başlandı. İşte 2025 yılı için yeni listeler.
Giriş Tarihi: 20.01.2025 08:13 Güncelleme Tarihi: 20.01.2025 08:13