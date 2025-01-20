TOGG VE TESLA 2025 FİYAT LİSTESİ | TOGG T10 X, Tesla Model Y güncel fiyat listesi

Togg, 2025 yılına fiyat artışı olmadan başladı. Şirket Ocak ayı boyunca sınırlı sayıda T10X V2 için 500 bin TL krediye yüzde 0 faizli 12 ay vadeli ödeme seçeneği veya 650 bin TL krediye yüzde 0.99 faizli 12 ay vade seçeneği sunduğunu duyurdu. Bu kampanya elektrikli araç almayı planlayanlar için önemli bir fırsat sunuyor.