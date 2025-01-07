TOGG T10X 2024'ün lideri! Satış rekoru kırdı

2024 Aralık otomobil ve hafif ticari araç satışları 170 bin 249 ile tüm zamanların rekoruna ulaşırken, 2024'ün toplam pazarı ise 1 milyon 238 bin 509 olarak gerçekleşti.

Yılı lider olarak kapatan Togg T10X, pazarda satış rekorunun kırıldığı aralıkta elektrikli otomobil satışlarında yüzde 26 payla yine lider oldu.