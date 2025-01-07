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TOGG T10X 2024'ün lideri! Satış rekoru kırdı

Yerli ve milli otomobil TOGG'un T10X modeli 2024'te en çok tercih edilen oldu. Elektrikli otomobil pazarında 30 bin 93 adetle satış rekorları kırdı.

Giriş Tarihi: 07.01.2025 12:02 Güncelleme Tarihi: 07.01.2025 12:02
TOGG T10X 2024’un lideri! Satış rekoru kırdı

Togg'un T10X modeli, 2024'te elektrikli otomobil pazarında 30 bin 93 adetlik satış ve yüzde 30 pazar payıyla lider olurken, tüm segmentler içinde en çok satılan SUV unvanını da elde etti.

TOGG T10X 2024’un lideri! Satış rekoru kırdı

Togg'dan yapılan açıklamaya göre, T10X, 30 bin 93 adetlik satış rakamıyla 2024'ü elektrikli otomobil pazarının ve tüm kategorilerde SUV segmentinin lideri olarak tamamladı.

TOGG T10X 2024’un lideri! Satış rekoru kırdı

Togg T10X, 2024'te elektrikli otomobil pazarında yüzde 30 pazar payıyla lider olurken, tüm segmentler içinde en çok satılan SUV unvanını da elde etti.

TOGG T10X 2024’un lideri! Satış rekoru kırdı

Satış adetlerinde 2023'e göre yakaladığı yüzde 53,67'lik büyümeyle T10X, bütün segmentler ve gövde tipleri içerisinde yüzde 3,07 pazar payıyla en çok satılan 5'inci model olurken, Togg da bütün kategoriler içerisinde en çok satılan 12'nci marka unvanını aldı.

TOGG T10X 2024’un lideri! Satış rekoru kırdı

2024 Aralık otomobil ve hafif ticari araç satışları 170 bin 249 ile tüm zamanların rekoruna ulaşırken, 2024'ün toplam pazarı ise 1 milyon 238 bin 509 olarak gerçekleşti.

Yılı lider olarak kapatan Togg T10X, pazarda satış rekorunun kırıldığı aralıkta elektrikli otomobil satışlarında yüzde 26 payla yine lider oldu.