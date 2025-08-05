TOGG T10F satış tarihi ve fiyatı 2025: T10F ne zaman satışa çıkacak, fiyatı ne kadar olacak?
Elektrikli otomobillere uygulanan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranlarında yapılan değişikliklerin ardından, Türkiye'nin yerli otomobil markası Togg, güncellenen fiyat listesini kamuoyuyla paylaştı. Yeni liste, markanın halihazırda satışta olan modellerinde fiyat artışını beraberinde getirirken, merakla beklenen sedan modeli T10F'in de yakın zamanda satışa sunulabileceği sinyalini verdi.
Giriş Tarihi: 05.08.2025 09:46