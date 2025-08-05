TOGG T10F satış tarihi ve fiyatı 2025: T10F ne zaman satışa çıkacak, fiyatı ne kadar olacak?

Türkiye'nin yerli otomobil markası TOGG'un merakla beklenen sedan modeli T10F'in satışa çıkış tarihi hala netleşmedi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, geçtiğimiz aylarda T10F'in Haziran ya da Temmuz ayında piyasaya sürüleceğini ve modelde bazı yeniliklerin bulunacağını belirtmişti. Ancak, 1 Ağustos itibarıyla yürürlüğe giren güncel fiyat listesinde T10F yer almıyor. TOGG cephesinden sedan modelle ilgili resmi bir açıklama henüz gelmedi.