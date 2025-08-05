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TOGG T10F satış tarihi ve fiyatı 2025: T10F ne zaman satışa çıkacak, fiyatı ne kadar olacak?

Elektrikli otomobillere uygulanan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranlarında yapılan değişikliklerin ardından, Türkiye'nin yerli otomobil markası Togg, güncellenen fiyat listesini kamuoyuyla paylaştı. Yeni liste, markanın halihazırda satışta olan modellerinde fiyat artışını beraberinde getirirken, merakla beklenen sedan modeli T10F'in de yakın zamanda satışa sunulabileceği sinyalini verdi.

Giriş Tarihi: 05.08.2025 09:46
TOGG T10F satış tarihi ve fiyatı 2025: T10F ne zaman satışa çıkacak, fiyatı ne kadar olacak?

Türkiye'nin yerli otomobil markası TOGG'un merakla beklenen sedan modeli T10F'in satışa çıkış tarihi hala netleşmedi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, geçtiğimiz aylarda T10F'in Haziran ya da Temmuz ayında piyasaya sürüleceğini ve modelde bazı yeniliklerin bulunacağını belirtmişti. Ancak, 1 Ağustos itibarıyla yürürlüğe giren güncel fiyat listesinde T10F yer almıyor. TOGG cephesinden sedan modelle ilgili resmi bir açıklama henüz gelmedi.

TOGG T10F satış tarihi ve fiyatı 2025: T10F ne zaman satışa çıkacak, fiyatı ne kadar olacak?

Güncel TOGG T10X Fiyatları ve Yeni Liste
1 Ağustos tarihinden itibaren geçerli olan yeni fiyat listesine göre TOGG'un SUV modeli T10X'in fiyatları güncellendi. Model, farklı menzil ve donanım seçenekleriyle kullanıcıların beğenisine sunuluyor.

TOGG T10F satış tarihi ve fiyatı 2025: T10F ne zaman satışa çıkacak, fiyatı ne kadar olacak?

Yeni fiyatlar şöyle:

T10X V1 RWD Standart Menzil: 1.440.000 TL

T10X V1 RWD Uzun Menzil: 1.680.000 TL

T10X V2 RWD Uzun Menzil: 1.830.000 TL

Bu fiyatlar, TOGG'un sunduğu elektrikli araç segmentinde rekabetçi konumunu güçlendirmeye devam ediyor.

TOGG T10F satış tarihi ve fiyatı 2025: T10F ne zaman satışa çıkacak, fiyatı ne kadar olacak?

T10X 4More Modeli Yolda: Performans ve Tasarımda Ne Değişiyor?

TOGG'un 4 çeker versiyonu olarak tasarlanan T10X 4More modeli ise dikkat çekmeye başladı. Geçtiğimiz günlerde şirketin otoparkında görüntülenen bu yeni versiyon, 435 beygir güç ve 700 Nm tork sunmasıyla birçok rakibinden daha yüksek performans iddiasında.

TOGG T10F satış tarihi ve fiyatı 2025: T10F ne zaman satışa çıkacak, fiyatı ne kadar olacak?

Çift motorlu olarak üretilmesi beklenen T10X 4More, tasarım açısından mevcut T10X modellerinden büyük farklılık taşımıyor. İç mekanda ise sürekli dört çeker moduna geçiş ya da 2 çeker moduna dönüş için ya fiziksel tuş takımı ya da dokunmatik ekran üzerinden kolayca kontrol sağlanabilecek.

Dış tasarımda ise yalnızca bagaj kapağının sağ alt köşesine eklenen "4More" logosu modeli ayırt etmeyi mümkün kılıyor.